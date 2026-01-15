Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1622
... Сегодня на днях проверю.
Так сегодня или на днях?
Настораживает...
Есть два конструктора. Когда я из второго вызываю первый и задаю значения переменным выше, при возврате из него во второй эти переменные идут в NULL.
При этом если просто скопировать код из первого конструктора во второй и не делать вызова, все работает. В чем проблема?
Проблема в MQL.
Я в подобных ситуациях выношу инициализацию в отдельный метод, котрорый дёргаю из разных конструкторов.
---
Еще есть проблема с вызовом конструктора родителя.
Проблема в непонимании сути того, что происходит при вызове:
А тут все просто. Создается объект CWave, который сразу же уничтожается))) Никакого отношения экземпляру, в конструкторе которого произведен вызов, этот временный объект не имеет)))
Всем доброго времени суток!!!
Пишу сеточный советник необходимо найти профит только ордера с максимальным тикет и ордера с минимальным тикет (с минимальным это потом) сейчас хочу разобраться с профитом для максимального ордера. Прикладываю функцию и картинку которая показывает принцип открытия сетки ордеров. Мой вопрос заключается в том правильно ли я написал функцию для расчета профита ордера с максимальным тикетом? Заранее спасибо.
Все нормально. Хотел проверить прям сейчас, но позвали, и я понял, что вернусь не скоро. Прям репортаж получился)
Не надо фантазировать. Суть того, что происходит - вызов метода, который является конструктрором с другим набором параметров. Никакой объект при это не создаётся.
Аналогичный вызов конструктора, который тоже не приведёт к желяемому результату:
this.CWave(namePref, startPrice, startTime, endPrice, endTime);
здравствуйте, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю выражение?
MaxMartinLot = Lot*MathPow(K_Martin,OrdersClose); - означает K_Martin , в степени OrdersClose ?
Что такое OrdersClose ?Смотри здесь