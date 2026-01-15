Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1625
Сперва разница равно 1000 перед циклом. В цикле если цена открытия минус текущая цена по модулю меньше разницы то разница равна полученному значению и тикет запоминаем в переменную.
Во во, тоже примерно так думал) Но, что то пошло не так. Можете подсказать пример, как в онлайн режиме отслеживать цену открытия в самого близкого ордера к текущей цене. Или может просто сравнивать их, и искать с самой низкой ценой)
Посмотрите это:
и это исправь
Умножать не надо MODE_SPREAD - Спрэд в пунктах
можешь проверить
и сделай так
Макар доброго времени суток!!!
Вот два участка кода из которых будет понятна логика закрытия мин и макс ордеров. На словах это звучит так: " Если просадка от сетки ордеров превысила определенный уровень то закрываем мин и макс ордера в сетке с профитом не меньше заданного уровня" .
Далее "Если просадка уменьшилась ниже заданного уровня возвращаемся к принципу усреднения ордеров все ордера с профитом на все ордера с убытком"
Далее " Если просадка не уменьшилась ниже заданного уровня опять закрываем следующие мин и макс ордера при достижении определенного профита"
Сейчас советник понимает так что если просадка превышена профит мин и макс ордеров набран - советник закрывает первую пару как надо а вот все остальные по этой же цене не обращая внимания на калькуляцию профита.
Насколько я понимаю нужно ковыряется в функции OrderClose() чтобы она вовремя остановилась. Заранее спасибо за помощь!!!!
Добрый день! Сразу сори, за примитивный вопрос, но где найти контакты арендатора советника? Или как связаться с человеком, который купил/арендовал советник?
Никак. Вы можете вести диалог во вкладке Обсуждение продукта. Вы можете выкладывать новости в соответствующей вкладке.
Спасибо!
Добрый день.
Я тебе другую функцию давал...не надо ничего добавлять
или можно это перенести...
Ничего не изменилось