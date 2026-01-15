Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1625

Valeriy Yastremskiy #:
Сперва разница равно 1000 перед циклом. В цикле если цена открытия минус текущая цена по модулю меньше разницы то разница равна полученному значению и тикет запоминаем в переменную.

Во во, тоже примерно так думал) Но, что то пошло не так. Можете подсказать пример, как в онлайн режиме отслеживать цену открытия в самого близкого ордера к текущей цене. Или может просто сравнивать их, и искать с самой низкой ценой)

double FindSellOpen() 

{
   int oldticket;
   double oldopenprice=0;
   ticket=0;
   double Dist=1000000.0;
   
   for(int i=1; i<=OrdersTotal(); i++) 
   {
      if (OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS)==true)
      {
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_SELL)
         {
            oldticket = OrderTicket();
            if (NormalizeDouble(MathAbs(oldticket),Digits) < NormalizeDouble(Dist,Digits)) 
            {
               ticket = oldticket;
               oldopenprice = OrderOpenPrice();
            }
         }
      }
   }
   return(oldopenprice);
}
 
makssub #:

Во во, тоже примерно так думал) Но, что то пошло не так. Можете подсказать пример, как в онлайн режиме отслеживать цену открытия в самого близкого ордера к текущей цене. Или может просто сравнивать их, и искать с самой низкой ценой)

Посмотрите это:

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 05.06.2008                                                     |
//|  Описание : Возвращает тикет ближайшей к рынку позиции по цене открытия.   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (""   - любой символ,                   |
//|                                     NULL - текущий символ)                 |
//|    op - операция                   (-1   - любая позиция)                  |
//|    mn - MagicNumber                (-1   - любой магик)                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
int TicketNearPos(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
  double mi, p;
  int    i, k=OrdersTotal(), pp=0, ti=0;

  if (sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if ((OrderSymbol()==sy || sy=="") && (op<0 || OrderType()==op)) {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
            if (OrderType()==OP_BUY)  mi=MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK);
            if (OrderType()==OP_SELL) mi=MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID);
            p=MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT);
            if (p==0) if (StringFind(sy, "JPY")<0) p=0.0001; else p=0.01;
            if (pp==0 || pp>MathAbs(OrderOpenPrice()-mi)/p) {
              pp=MathAbs(OrderOpenPrice()-mi)/p;
              ti=OrderTicket();
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return(ti);
}
 
MakarFX #:

и это исправь

MakarFX #:

Умножать не надо MODE_SPREAD - Спрэд в пунктах

можешь проверить

и сделай так

Макар доброго времени суток!!!

Вот два участка кода из которых будет понятна логика закрытия мин и макс ордеров. На словах это звучит так: " Если просадка от сетки ордеров превысила определенный уровень то закрываем мин и макс ордера в сетке с профитом не меньше заданного уровня" .

Далее "Если просадка уменьшилась ниже заданного уровня возвращаемся к принципу усреднения ордеров все ордера с профитом на все ордера с убытком" 

Далее " Если просадка не  уменьшилась ниже заданного уровня опять закрываем следующие мин и макс ордера при достижении определенного профита"

Сейчас советник понимает так что если просадка превышена профит мин и макс ордеров набран - советник закрывает первую пару как надо а вот все остальные по этой же цене не обращая внимания на калькуляцию профита.

Насколько я понимаю нужно ковыряется в функции  OrderClose() чтобы она вовремя остановилась. Заранее спасибо за помощь!!!!

if (CountTrade() < MaxOrders)                                                           
       {
           int order_type = FindLastOrderType();
           if (order_type == OP_BUY)
           { 
              price = FindLastOrderPrice(OP_BUY);  
              if(Ask<= price - Step()*Point)
              {
                  lastlot = NormalizeDouble(GetMinLotOrder()*MathPow( MultiplierParameter, OrdersTotal()), 2);
                  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lastlot, Ask, slip, 0, 0, "Групповой ордер", Magic, 0, Blue);
                  if (ticket < 1)
                      Print ("Ошибка ордера на покупку");
                  ModifyOrders(OP_BUY);
              }
           }
             if (order_type == OP_SELL)
           { 
              price = FindLastOrderPrice(OP_SELL);  
              if(Bid>= price + Step()*Point)
              {
                  lastlot = NormalizeDouble(GetMinLotOrder()*MathPow( MultiplierParameter, OrdersTotal()), 2);
                  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lastlot, Bid, slip, 0, 0, "Групповой ордер", Magic, 0, Red);
                  if (ticket < 1)
                      Print ("Ошибка ордера на продажу!");
                  ModifyOrders(OP_SELL);
              }
           }
         } 
         double op = CalculiteProfit(); 
         if (op > ProfitMinMaxOrders && Drawdown > DrawdownClosingMinMaxOrders)
           {
           ClosseMinMaxOrders();
           }

 

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Калькуляция профита максимального и минимального ордера в сетке            |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double CalculiteProfit()
{
    double AmountMinMaxProfit = 0;
    for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
    {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
        if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
        {
          if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
          {
            AmountMinMaxProfit = GetProfitMinOrder() + GetProfitMaxOrder();
          }
        }
      }
    }
    return(AmountMinMaxProfit);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Закрытие минимального и максимального ордеров                              |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void  ClosseMinMaxOrders()
{
  int slipp = (int) MarketInfo(_Symbol,MODE_SPREAD)*2;
  for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
  {
     if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
     {
       if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
        {
         if (OrderType() == OP_BUY)
          {
         if (OrderClose(GetTicketMinOrder(), GetMinLotOrder(), Bid, slipp) && OrderClose(GetTicketMaxOrder(), FindLastLots(), Bid, slipp))
            Print("Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!");
         else
              Print("Не удалось закрыть максимальный и минимальный ордера на покупку!",GetLastError());
          }   
   
        if (OrderType() == OP_SELL)
         {
        if (OrderClose(GetTicketMinOrder(), GetMinLotOrder(), Ask, slipp) && OrderClose(GetTicketMaxOrder(), FindLastLots(), Ask, slipp))
            Print("Максимальный и минимальный ордера на продажу успешно закрыты!");
         else
              Print("Не удалось закрыть максимальный и минимальный ордера на продажу!",GetLastError());
         }
       } 
     }
  }
}


 
Добрый день! Сразу сори, за примитивный вопрос, но где найти контакты арендатора советника? Или как связаться с человеком, который купил/арендовал советник? 
 
Oleksandr Nozemtsev #:
Добрый день! Сразу сори, за примитивный вопрос, но где найти контакты арендатора советника? Или как связаться с человеком, который купил/арендовал советник? 

Никак. Вы можете вести диалог во вкладке Обсуждение продукта. Вы можете выкладывать новости в соответствующей вкладке.

 
Vladimir Karputov #:

Никак. Вы можете вести диалог во вкладке Обсуждение продукта. Вы можете выкладывать новости в соответствующей вкладке.

Спасибо!

 
Добрый день.
Подскажите, где почистить котировки в мт 5? 
И можно ли не все стереть, а только древние? 
 
Roman Kutemov #:
Добрый день.
Подскажите, где почистить котировки в мт 5? 
И можно ли не все стереть, а только древние?  
C:\MetaTrader5\bases\MetaQuotes-Server\history
 
EVGENII SHELIPOV #:

Макар доброго времени суток!!!

Я тебе другую функцию давал...не надо ничего добавлять

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Закрытие минимального и максимального ордеров                              |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void  ClosseMinMaxOrders()
{
  int slipp = (int) MarketInfo(_Symbol,MODE_SPREAD)*2;
  for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
  {
     if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
     {
       if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
        {
         if (OrderClose(GetTicketMinOrder(), GetMinLotOrder(), Bid, slipp) && OrderClose(GetTicketMaxOrder(), FindLastLots(), Bid, slipp))
            Print("Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!");
         else
            Print("Не удалось закрыть максимальный и минимальный ордера на покупку!",GetLastError());
       } 
     }
  }
}

или можно это перенести...

//+----------------------------------------------------------------------------+
//| Закрытие минимального и максимального ордеров                              |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void  ClosseMinMaxOrders()
{
  int slipp = (int) MarketInfo(_Symbol,MODE_SPREAD)*2;
  if (CalculiteProfit() > ProfitMinMaxOrders && Drawdown > DrawdownClosingMinMaxOrders)
  {   
     for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
        if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
          if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
            if (OrderClose(GetTicketMinOrder(), GetMinLotOrder(), Bid, slipp) && OrderClose(GetTicketMaxOrder(), FindLastLots(), Bid, slipp))
               Print("Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!");
            else
               Print("Не удалось закрыть максимальный и минимальный ордера на покупку!",GetLastError());
          } 
        }
     }
  }   
}
 
MakarFX #:

Я тебе другую функцию давал...не надо ничего добавлять

или можно это перенести...

Ничего не изменилось

