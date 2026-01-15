Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1624
Доброго времени суток !!!
Прошу помочь в написании кода для закрытия мин и макс ордеров в сеточном советнике при достижении определенного уровня просадки
Написал две функции для расчета профита мин и макс ордеров
Написал функцию которая калькулирует сумму этих ордеров. Вроде бы здесь проблем нет.
Вопрос в том как закрыть только эти два ордера вот какую функцию я нашел ClosseAll().
Вопрос в том как вместо функции OrderTicket() которая закрывает все ордера
прикрутить переменные max_ticket и min_ticket которые определяют тикеты только мин и макс ордеров в сетке
Или у ВАС есть ВАШЕ решение этого вопроса
Сорри, опять пишу криво. Попробую еще раз)
Есть сетка открытых ордеров. Мне нужно найти цену открытия (OrderOpenPrice) самого ближайший ордера к текущей цены. Чтобы дальше строить сетку, а то они у меня в чуть ли не в хаотичном порядке строятся.
Как писать перебор я понимаю, но выразить грамотно в языке, чтобы это корректно работало не могу ( как собака, все понимаю))
Если есть примеры или ссылка на примеры, напишите плз. MQL4
в цикле:
перед циклом инициализируем previous_value=DBL_MAX a nearest_order=0
А чем он, кстати, отличается кроме того, что его вызов происходит неявно при создании объекта?
да и плюс при вызове в конструкторе еще не распределена память, это не компилируется:
а вот в теле конструктора, без проблем:
по поводу конструкторов базового класса - их можно вызывать явно :
Насчет проскальзывания у меня в начале советника уже есть
По результатам закрытия вот такой расклад закрываются только максимальные ордера
в цикле:
перед циклом инициализируем previous_value=DBL_MAX a nearest_order=0
По ошибкам в журнале
Это проскальзывание именно для этой функции...чтоб не перебирать BUY или SELL
Здесь всё правильно на пункт умножать не надо
possible loss of data due to type conversion NEVALASHKA.mq4 376 13
У меня предупреждение при компиляции
Умножать не надо MODE_SPREAD - Спрэд в пунктах
можешь проверить
и сделай так