Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1626
Ничего не изменилось
Все меняй...
Или так...
Я тебе другую функцию давал...не надо ничего добавлять
или можно это перенести...
Выделенное можно удалить
Макар можете объяснить почему
Выделенное можно удалить
Макар еще один вопрос я ВАМ скину картинки только не надо ничего переписывать интересует ВАШ опыт сталкивались ВЫ с этим.
Ситуация следующая если закрылись мин макс ордера и в сетке ордеров еще есть ордера старая средняя цена не верна модификация ордеров происходит если откроется новый максимальный ордер
А если цена пойдет к старой средней цене и по ней закроется сетка ордеров то получим убыток . Пришлось прикрутить еще в одно место модификацию
Вот сама функция модификации
Вопрос состоит в том насколько критичны ошибки в журнале
размер "slipp" позволяет удалять ордер любого направления...главное чтобы тикет совпадал
По цене Ask или Bid не важно
не важно
Вопрос состоит в том насколько критичны ошибки в журнале
Не критичны, но всему есть объяснение...