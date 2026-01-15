Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1628

Taras Slobodyanik #:

эээ, разве не вы спрашивали про ошибку при модификации и ее критичность?
...и про ее объяснение

Тарас спрашивал 

Пожалуйста объясните у меня есть ордера с тейкпрофитом  я их модифицирую на предмет расчета нового тейкпрофита   как мне прикрутить  вот это

&& tp!=OrderTakeProfit()

Если можно словами "и тейкпрофит не равен тейкпрофит выбранного ордера"

Тогда нужно написать новую функцию Модификации уже мотивированных ордеров но одно из условий проверки должно быть 

if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == otype && tp!=OrderTakeProfit() )

Подскажите я в ту сторону думаю

 
Правильно - в ту сторону


У меня в тестере нет ни одной ошибки. Скажи на какой паре какая дата?

 
EVGENII SHELIPOV #:

Подскажите я в ту сторону думаю

Не совсем в ту… Как правило ТП изменяют в том случае, если новый ТП принесёт бо́льше профита, чем старый. А такое условие 

tp!=OrderTakeProfit()

может быть выполнено как в сторону повышения профита, так и в сторону понижения…

Так-что надо ставить условие > или < в зависимости от типа ордера.

 
Roman Kutemov #:
Нету там

У всех есть


 
MakarFX #:

Правильно - в ту сторону


У меня в тестере нет ни одной ошибки. Скажи на какой паре какая дата?

Фунт/доллар но не в этом дело наверное лучше загрузить этот сет файл и как только закроется пара ордеров посмотреть журнал 

1111.set  3 kb
 
EVGENII SHELIPOV #:

Тарас спрашивал 

Пожалуйста объясните у меня есть ордера с тейкпрофитом  я их модифицирую на предмет расчета нового тейкпрофита   как мне прикрутить  вот это

я жеж уже добавил в строку вашего кода (в предыдущем сообщении).

Объяснение тоже самое - ошибка возникает если происходит модификация ордера который уже имеет тот же самый ТП.
При модификации ордера, хотя бы один параметр (ТП, СЛ, Цена) должен отличаться.

То есть "tp!=OrderTakeProfit()" означает - не нужно модифицировать ордер, если он уже имеет такой же ТП.

 
MakarFX #:

У всех есть


У меня почему то не на диске С, а нашёл через Открыть каталог данных в терминале. 
 
Roman Kutemov #:
У меня почему то не на диске С, а нашёл через Открыть каталог данных в терминале. 
Естественно в каталоге данных, просто у меня каталог на диске С
 
EVGENII SHELIPOV #:

Фунт/доллар но не в этом дело наверное лучше загрузить этот сет файл и как только закроется пара ордеров посмотреть журнал 

Много ошибок было из-за невнимательности

теперь ошибок нет

2021.09.26 20:21:37.087 2021.08.30 08:06:05  111 GBPUSD,M5: Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!
2021.09.26 20:21:37.087 2021.08.30 08:06:05  111 GBPUSD,M5: close #16 buy 0.14 GBPUSD at 1.37709 tp: 1.37720 at price 1.37712
2021.09.26 20:21:37.087 2021.08.30 08:06:05  111 GBPUSD,M5: close #15 buy 0.12 GBPUSD at 1.37730 tp: 1.37720 at price 1.37712
2021.09.26 20:21:37.087 2021.08.30 08:06:05  111 GBPUSD,M5: Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!
2021.09.26 20:21:37.087 2021.08.30 08:06:05  111 GBPUSD,M5: close #17 buy 0.17 GBPUSD at 1.37689 tp: 1.37720 at price 1.37712
2021.09.26 20:21:37.087 2021.08.30 08:06:05  111 GBPUSD,M5: close #14 buy 0.10 GBPUSD at 1.37751 tp: 1.37720 at price 1.37712
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: modify #14 buy 0.10 GBPUSD at 1.37751 sl: 0.00000 tp: 1.37720 ok
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: modify #15 buy 0.12 GBPUSD at 1.37730 sl: 0.00000 tp: 1.37720 ok
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: modify #16 buy 0.14 GBPUSD at 1.37709 sl: 0.00000 tp: 1.37720 ok
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: modify #17 buy 0.17 GBPUSD at 1.37689 sl: 0.00000 tp: 1.37720 ok
2021.09.26 20:21:17.837 2021.08.30 07:04:30  111 GBPUSD,M5: open #17 buy 0.17 GBPUSD at 1.37689 ok
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: modify #14 buy 0.10 GBPUSD at 1.37751 sl: 0.00000 tp: 1.37733 ok
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: modify #15 buy 0.12 GBPUSD at 1.37730 sl: 0.00000 tp: 1.37733 ok
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: modify #16 buy 0.14 GBPUSD at 1.37709 sl: 0.00000 tp: 1.37733 ok
2021.09.26 20:21:16.247 2021.08.30 07:00:30  111 GBPUSD,M5: open #16 buy 0.14 GBPUSD at 1.37709 ok
2021.09.26 20:21:14.015 2021.08.30 06:53:36  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:14.015 2021.08.30 06:53:36  111 GBPUSD,M5: modify #14 buy 0.10 GBPUSD at 1.37751 sl: 0.00000 tp: 1.37745 ok
2021.09.26 20:21:14.015 2021.08.30 06:53:36  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:21:14.015 2021.08.30 06:53:36  111 GBPUSD,M5: modify #15 buy 0.12 GBPUSD at 1.37730 sl: 0.00000 tp: 1.37745 ok
2021.09.26 20:21:14.015 2021.08.30 06:53:36  111 GBPUSD,M5: open #15 buy 0.12 GBPUSD at 1.37730 ok
2021.09.26 20:21:00.130 2021.08.30 06:16:10  111 GBPUSD,M5: open #14 buy 0.10 GBPUSD at 1.37751 tp: 1.37771 ok
2021.09.26 20:21:00.130 2021.08.30 06:16:10  Tester: take profit #13 at 1.37715 (1.37715 / 1.37751)
2021.09.26 20:21:00.130 2021.08.30 06:16:10  Tester: take profit #12 at 1.37715 (1.37715 / 1.37751)
2021.09.26 20:20:54.618 2021.08.30 06:00:36  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:54.618 2021.08.30 06:00:36  111 GBPUSD,M5: modify #12 buy 0.10 GBPUSD at 1.37726 sl: 0.00000 tp: 1.37715 ok
2021.09.26 20:20:54.618 2021.08.30 06:00:36  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:54.618 2021.08.30 06:00:36  111 GBPUSD,M5: modify #13 buy 0.12 GBPUSD at 1.37696 sl: 0.00000 tp: 1.37715 ok
2021.09.26 20:20:54.618 2021.08.30 06:00:36  111 GBPUSD,M5: open #13 buy 0.12 GBPUSD at 1.37696 ok
2021.09.26 20:20:39.209 2021.08.30 05:18:18  111 GBPUSD,M5: open #12 buy 0.10 GBPUSD at 1.37726 tp: 1.37746 ok
2021.09.26 20:20:39.209 2021.08.30 05:18:18  Tester: take profit #11 at 1.37690 (1.37690 / 1.37726)
2021.09.26 20:20:39.209 2021.08.30 05:18:18  Tester: take profit #10 at 1.37690 (1.37690 / 1.37726)
2021.09.26 20:20:39.209 2021.08.30 05:18:18  Tester: take profit #9 at 1.37690 (1.37690 / 1.37726)
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: modify #9 buy 0.10 GBPUSD at 1.37730 sl: 0.00000 tp: 1.37690 ok
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: modify #10 buy 0.12 GBPUSD at 1.37685 sl: 0.00000 tp: 1.37690 ok
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: modify #11 buy 0.14 GBPUSD at 1.37652 sl: 0.00000 tp: 1.37690 ok
2021.09.26 20:20:24.724 2021.08.30 04:40:49  111 GBPUSD,M5: open #11 buy 0.14 GBPUSD at 1.37652 ok
2021.09.26 20:20:24.257 2021.08.30 04:39:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:24.257 2021.08.30 04:39:30  111 GBPUSD,M5: modify #9 buy 0.10 GBPUSD at 1.37730 sl: 0.00000 tp: 1.37710 ok
2021.09.26 20:20:24.257 2021.08.30 04:39:30  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:24.257 2021.08.30 04:39:30  111 GBPUSD,M5: modify #10 buy 0.12 GBPUSD at 1.37685 sl: 0.00000 tp: 1.37710 ok
2021.09.26 20:20:24.257 2021.08.30 04:39:30  111 GBPUSD,M5: open #10 buy 0.12 GBPUSD at 1.37685 ok
2021.09.26 20:20:22.388 2021.08.30 04:35:00  111 GBPUSD,M5: open #9 buy 0.10 GBPUSD at 1.37730 tp: 1.37750 ok
2021.09.26 20:20:20.331 2021.08.30 04:30:51  Tester: take profit #8 at 1.37696 (1.37696 / 1.37732)
2021.09.26 20:20:15.093 2021.08.30 04:17:40  111 GBPUSD,M5: open #8 buy 0.09 GBPUSD at 1.37676 tp: 1.37696 ok
2021.09.26 20:20:15.093 2021.08.30 04:17:40  Tester: take profit #7 at 1.37640 (1.37640 / 1.37676)
2021.09.26 20:20:15.093 2021.08.30 04:17:40  Tester: take profit #6 at 1.37640 (1.37640 / 1.37676)
2021.09.26 20:20:15.093 2021.08.30 04:17:40  Tester: take profit #5 at 1.37640 (1.37640 / 1.37676)
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: modify #5 buy 0.09 GBPUSD at 1.37666 sl: 0.00000 tp: 1.37640 ok
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: modify #6 buy 0.11 GBPUSD at 1.37639 sl: 0.00000 tp: 1.37640 ok
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: modify #7 buy 0.13 GBPUSD at 1.37611 sl: 0.00000 tp: 1.37640 ok
2021.09.26 20:20:10.273 2021.08.30 04:06:15  111 GBPUSD,M5: open #7 buy 0.13 GBPUSD at 1.37611 ok
2021.09.26 20:20:09.103 2021.08.30 04:03:18  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:09.103 2021.08.30 04:03:18  111 GBPUSD,M5: modify #5 buy 0.09 GBPUSD at 1.37666 sl: 0.00000 tp: 1.37656 ok
2021.09.26 20:20:09.103 2021.08.30 04:03:18  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:20:09.103 2021.08.30 04:03:18  111 GBPUSD,M5: modify #6 buy 0.11 GBPUSD at 1.37639 sl: 0.00000 tp: 1.37656 ok
2021.09.26 20:20:09.103 2021.08.30 04:03:18  111 GBPUSD,M5: open #6 buy 0.11 GBPUSD at 1.37639 ok
2021.09.26 20:20:00.895 2021.08.30 03:45:18  111 GBPUSD,M5: open #5 buy 0.09 GBPUSD at 1.37666 tp: 1.37686 ok
2021.09.26 20:19:53.991 2021.08.30 03:25:10  111 GBPUSD,M5: Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!
2021.09.26 20:19:53.991 2021.08.30 03:25:10  111 GBPUSD,M5: close #3 buy 0.14 GBPUSD at 1.37624 tp: 1.37637 at price 1.37628
2021.09.26 20:19:53.991 2021.08.30 03:25:10  111 GBPUSD,M5: close #2 buy 0.12 GBPUSD at 1.37650 tp: 1.37637 at price 1.37628
2021.09.26 20:19:53.991 2021.08.30 03:25:10  111 GBPUSD,M5: Максимальный и минимальный ордера на покупку успешно закрыты!
2021.09.26 20:19:53.991 2021.08.30 03:25:10  111 GBPUSD,M5: close #4 buy 0.17 GBPUSD at 1.37602 tp: 1.37637 at price 1.37628
2021.09.26 20:19:53.991 2021.08.30 03:25:10  111 GBPUSD,M5: close #1 buy 0.10 GBPUSD at 1.37672 tp: 1.37637 at price 1.37628
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: modify #1 buy 0.10 GBPUSD at 1.37672 sl: 0.00000 tp: 1.37637 ok
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: modify #2 buy 0.12 GBPUSD at 1.37650 sl: 0.00000 tp: 1.37637 ok
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: modify #3 buy 0.14 GBPUSD at 1.37624 sl: 0.00000 tp: 1.37637 ok
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: modify #4 buy 0.17 GBPUSD at 1.37602 sl: 0.00000 tp: 1.37637 ok
2021.09.26 20:19:46.828 2021.08.30 03:08:51  111 GBPUSD,M5: open #4 buy 0.17 GBPUSD at 1.37602 ok
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: modify #1 buy 0.10 GBPUSD at 1.37672 sl: 0.00000 tp: 1.37651 ok
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: modify #2 buy 0.12 GBPUSD at 1.37650 sl: 0.00000 tp: 1.37651 ok
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: modify #3 buy 0.14 GBPUSD at 1.37624 sl: 0.00000 tp: 1.37651 ok
2021.09.26 20:19:44.589 2021.08.30 03:04:00  111 GBPUSD,M5: open #3 buy 0.14 GBPUSD at 1.37624 ok
2021.09.26 20:19:38.679 2021.08.30 02:48:40  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:38.679 2021.08.30 02:48:40  111 GBPUSD,M5: modify #1 buy 0.10 GBPUSD at 1.37672 sl: 0.00000 tp: 1.37665 ok
2021.09.26 20:19:38.679 2021.08.30 02:48:40  111 GBPUSD,M5: Ордера успешно модифицированы!
2021.09.26 20:19:38.679 2021.08.30 02:48:40  111 GBPUSD,M5: modify #2 buy 0.12 GBPUSD at 1.37650 sl: 0.00000 tp: 1.37665 ok
2021.09.26 20:19:38.679 2021.08.30 02:48:40  111 GBPUSD,M5: open #2 buy 0.12 GBPUSD at 1.37650 ok
2021.09.26 20:19:21.319 2021.08.30 02:00:00  111 GBPUSD,M5: open #1 buy 0.10 GBPUSD at 1.37672 tp: 1.37692 ok
111.mq4  47 kb
 

Не считает   iATR и  iVolumes

Print("iATR=",iATR(Symbol(),PERIOD_M5,1), "   iVolumes=", iVolumes(Symbol(),PERIOD_M5,1));

Выдает значение 10 и 10 всегда. Подскажите пожалуйста что делать.

