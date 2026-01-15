Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1628
эээ, разве не вы спрашивали про ошибку при модификации и ее критичность?
...и про ее объяснение
Тарас спрашивал
Пожалуйста объясните у меня есть ордера с тейкпрофитом я их модифицирую на предмет расчета нового тейкпрофита как мне прикрутить вот это
&& tp!=OrderTakeProfit()
Если можно словами "и тейкпрофит не равен тейкпрофит выбранного ордера"
Тогда нужно написать новую функцию Модификации уже мотивированных ордеров но одно из условий проверки должно быть
Подскажите я в ту сторону думаю
Правильно - в ту сторону
У меня в тестере нет ни одной ошибки. Скажи на какой паре какая дата?
Подскажите я в ту сторону думаю
Не совсем в ту… Как правило ТП изменяют в том случае, если новый ТП принесёт бо́льше профита, чем старый. А такое условие
tp!=OrderTakeProfit()
может быть выполнено как в сторону повышения профита, так и в сторону понижения…
Так-что надо ставить условие > или < в зависимости от типа ордера.
Нету там
У всех есть
Фунт/доллар но не в этом дело наверное лучше загрузить этот сет файл и как только закроется пара ордеров посмотреть журнал
Тарас спрашивал
Пожалуйста объясните у меня есть ордера с тейкпрофитом я их модифицирую на предмет расчета нового тейкпрофита как мне прикрутить вот это
я жеж уже добавил в строку вашего кода (в предыдущем сообщении).
Объяснение тоже самое - ошибка возникает если происходит модификация ордера который уже имеет тот же самый ТП.
При модификации ордера, хотя бы один параметр (ТП, СЛ, Цена) должен отличаться.
То есть "tp!=OrderTakeProfit()" означает - не нужно модифицировать ордер, если он уже имеет такой же ТП.
У всех есть
У меня почему то не на диске С, а нашёл через Открыть каталог данных в терминале.
Фунт/доллар но не в этом дело наверное лучше загрузить этот сет файл и как только закроется пара ордеров посмотреть журнал
Много ошибок было из-за невнимательности
теперь ошибок нет
Не считает iATR и iVolumes
Print("iATR=",iATR(Symbol(),PERIOD_M5,1), " iVolumes=", iVolumes(Symbol(),PERIOD_M5,1));
Выдает значение 10 и 10 всегда. Подскажите пожалуйста что делать.