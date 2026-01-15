Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1619

Здравствуйте! Пишу советник для NzdUsd и использую в его расчётах значение скользящей от другой валютной пары AudUsd.
Во время тестирования значение индикатора на другой паре выдаётся как нулевое.
Это невозможность самого MQL4 получать во время тестирования значение индикаторов на других парах?
double AudUsd = iMA("AUDUSD",0,Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i); //Выдаёт нулевой результат при тестировании на другой паре (NzdUsd)
И подскажите пожалуйста актуального форекс-брокера, у которого есть архив котировок для тестирования.
 
А можно по подробнее?

 
 
Это невозможность самого МТ4
 
Тогда так

сейчас рынок открыт и кнопка отжимается кое как, бывает более чем через секунду.
 
Это невозможность самого МТ4

Макар не вводите людей в заблуждение. Я с дуру подумал, что сделаны какие-то изменения о которых я не знаю… И даже протестировал на EURUSD 

int sd;
/*******************Expert initialization function*******************/
int OnInit()
 {
  sd = (int)MarketInfo("EURJPY", MODE_DIGITS);
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }/******************************************************************/

/************************Expert tick function************************/
void OnTick()
 {
  datetime lt = iTime(_Symbol, PERIOD_M15, 0);
  static datetime ct = 0;
  if(ct != lt)
  {
   ct = lt;
   Print(DoubleToString(iMA("EURJPY", PERIOD_M15, 21, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0), sd));
  }
 }/******************************************************************/

В тестере мт4 нельзя открывать ордера на других парах, а всё остальное доступно без проблем.

 
Каюсь, не прав, сам не знал.
 
Проверьте наличие котировок по AUDUSD, по нужному ТФ

 
Может что то не знаю? Так же не возможно получить данные баров с других инструментов по времени тестера, они будут получены по текущему времени. Поэтому мультивалютник даже просто в расчетной части у меня не получается тестировать в 4ке.

Всегда считал что тестер МТ4 полностью эмулирует среду одного инструмента, а МТ5 всю среду, которая доступна.

Или это не так?

 
Как посчитать колво знаков после запятой?
 
Как посчитать колво знаков после запятой? 
_Digits

