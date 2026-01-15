Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1619
Во время тестирования значение индикатора на другой паре выдаётся как нулевое.
Это невозможность самого MQL4 получать во время тестирования значение индикаторов на других парах?
И подскажите пожалуйста актуального форекс-брокера, у которого есть архив котировок для тестирования.
А можно по подробнее?
Тогда так
Это невозможность самого МТ4
Макар не вводите людей в заблуждение. Я с дуру подумал, что сделаны какие-то изменения о которых я не знаю… И даже протестировал на EURUSD
В тестере мт4 нельзя открывать ордера на других парах, а всё остальное доступно без проблем.
Проверьте наличие котировок по AUDUSD, по нужному ТФ
Может что то не знаю? Так же не возможно получить данные баров с других инструментов по времени тестера, они будут получены по текущему времени. Поэтому мультивалютник даже просто в расчетной части у меня не получается тестировать в 4ке.
Всегда считал что тестер МТ4 полностью эмулирует среду одного инструмента, а МТ5 всю среду, которая доступна.
Или это не так?
Как посчитать колво знаков после запятой?
_Digits
https://www.mql5.com/ru/docs/predefined/_digits