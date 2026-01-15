Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 161
Идёте в цикле по всем открытым позициям на счёте, отфильтровываете их по магику и типу.
Если тип позиции нужный, то увеличиваете на 1 размер временного массива и заносите в него цену открытия этой позиции.
Когда цикл будет завершён, то будете иметь массив с ценами открытия всех нужных позиций.
В цикле складываете все значения в массиве, и по окончании цикла, получившееся значение делите на размер этого массива.
Всё - вы имеете рассчитанную цену. Теперь к ней прибавьте нужное количество пунктов*Point().
А далее интересней - если полученная цена окажется ниже цены открытия позиции (Buy), то это будет не тейк-профит, а стоп-лосс
Ну и в дополнение ко всему сказанному можно добавить: не будет учитывать комиссию и свопы)
При чем тут комиссии и свопы? Человек установить тейк профит желает общий по всем открытым позициям. И все.
Правильно, от общей цены всех открытых хочет добавить N-пунктов.
Я думаю, что и от не открытых. Думаете, ТП - показатель жадности трейдера, или параметр его торговой системы?
Если позиции висят в рынке долго, то на них идут свопы, и они чаще всего отрицательные(среда=х*3). Плюс ко всему нужно учесть комиссии, если счёт ECN, потому как закрываем по тейк-профиту вроде как в плюс, а на самом деле - минус, не учли расходы.
На скрине первый попавшийся вариант, на 5 позиций - 4 дня свопа, и если планировали взять 10пп, то при простом расчёте возьмём только 6пп прибыли,и это без учёта комиссий(если есть), если учесть все расходы, то закроем просто в ноль, потому как одной цены открытия недостаточно для расчёта.
Поэтому и предложил рассчитывать уровень профита для всех от цены безубытка+добавка в N-пунктов
Если позиции висят в рынке долго, то на них идут свопы, и они чаще всего отрицательные. Плюс ко всему нужно учесть комиссии, если счёт ECN, потому как закрываем по тейк-профиту вроде как в плюс, а на самом деле - минус, не учли расходы.
Я работаю немного иначе. Но, речь не о нас. Он просто спросил, как усреднить ТП :)
Верно, только ТС немного позже спросит как правильно усреднить :)
Будет день ...
Ребята давайте жить дружно. :)
Это у менья кусок ТС, где нужно все в сторону БАЙ открытые цены сделок суммировать, разделить на количество сделок и прибавить 200 пипсов. А в сторону СЕЛЛ отнять 200 пипсов.
Кто нибуть сможет мне помоч и написть на MQL4 код?
Х1 - Х... открытые сделки
Y - количество открытых сделок
Формула должна выглядеть примерно так: Х1 + X2 + X3 + X4 + X... / Y+200
Например если у менья открыто 5 сделок в БАЙ, их надо суммировать, разделить на 5 и прибавить 200. И окрыто 8 сделок в СЕЛЛ их тоже суммироыать, разделить на 8 и отнять 200.
Пожалуйста напишите кто нибуть код на MQL4
Большое спасибо!