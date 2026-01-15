Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 167
...только вот не пойму, а работать с этой структурой как с массивом можно? Сортировать и прочие стандартные операции производить?
сортировать можно своей функцией - подправить из библиотеки стандартную "быструю сортировку", и будет сортировать по любому члену...
копировать ячейку из массива-структур можно в переменную-структуру - всё обычно
Как убрать сигнал из своей подписки после того как я его заблокировал
Зайдите в свой MQL5 аккаунт (через сайт), далее "Мои подписки" и уже там возле каждой подписки (справа, если навести мышку) покажутся три кнопки:
Всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи, спасибо!
подскажите почему у меня всегда открывает в тестере советника по 0.2 лота ?хоть даже в советнике меняю лот?
как это исправить????
http://skrinshoter.ru/s/250317/ozr0AdA6?a
http://skrinshoter.ru/s/250317/YaWeRrcf?a
вот
любой советник в тестере открывает у меня так
да прям любой.у меня альпари.дело не в дц...просто не понимаю почему так или настройки сделать надо еще какие то