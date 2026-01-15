Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 167

-Aleks-:
Читайте что такое функция, про локальную, глобальную область видимости, передачу аргументов в функцию по ссылке. Вам в первом же ответе привели подходящее решение (про передачу по ссылке). Функция же через return() не может вернуть несколько значений!
 
-Aleks-:

...только вот не пойму, а работать с этой структурой как с массивом можно? Сортировать и прочие стандартные операции производить?

сортировать можно своей функцией - подправить из библиотеки стандартную "быструю сортировку", и будет сортировать по любому члену...

копировать ячейку из массива-структур можно в переменную-структуру - всё обычно

 
Как убрать сигнал из своей подписки после того как я его заблокировал
 
32545:
Как убрать сигнал из своей подписки после того как я его заблокировал


Зайдите в свой MQL5 аккаунт (через сайт), далее "Мои подписки" и уже там возле каждой подписки (справа, если навести мышку) покажутся три кнопки:

Продлить Приостановить Отписаться



 

подскажите почему у меня всегда открывает в тестере советника по 0.2 лота ?хоть даже в советнике меняю лот?

как это исправить????

http://skrinshoter.ru/s/250317/ozr0AdA6?a

http://skrinshoter.ru/s/250317/YaWeRrcf?a

вот

любой советник в тестере открывает у меня так

 
abubakar095:

подскажите почему у меня всегда открывает в тестере советника по 0.2 лота ?хоть даже в советнике меняю лот?

как это исправить????

http://skrinshoter.ru/s/250317/ozr0AdA6?a

http://skrinshoter.ru/s/250317/YaWeRrcf?a

вот

любой советник в тестере открывает у меня так

Прям таки любой? А какой минимальный лот у вашего ДЦ?
 
да прям любой.у меня альпари.дело не в дц...просто не понимаю почему так или настройки сделать надо еще какие то 
 
abubakar095:
да прям любой.у меня альпари.дело не в дц...просто не понимаю почему так или настройки сделать надо еще какие то 
Здесь все ответы.
