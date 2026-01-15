Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 151
что-то типа такого :
string level="Level"+IntegerToString(iTime(_Symbol,iBarShift(OrderCloseTime())); // ид.уровня - по времени бара (!! не по тикету)
if (ObjectFind(level)==-1) {
// гор.вектора нет - видимо первый ордер из закрытых на баре
// сделать горизонтальную линию
ObjectCreate(0,level,OBJ_TREND,0,OrderCloseTime(),OrderClosePrice(),OrderCloseTime()+PeriodSeconds(_Period)*3,OrderClosePrice);
// указывающую только вправо
ObjectSetInteger(level,OBJPROP_RAY,1);
ObjectSetInteger(level,OBJPROP_RAYLEFT,0);
// украсить её как-то :-)
ObjectSetInteger(level,OBJPROP_COLOR,....)
....
} else {
// гор.уровень есть - значит были ордера закрытые на этом баре
// по фантазии - обновить метки/корректировать уровень/etc
}
Использовать вектор в качестве поиска уровня - это не то.... не подойдет ....((
А что если сделать ход конем)
в поиске уровня использовать принцип суммирования профитов на ценовом уровне запись которого уже есть..
например: вот мы сделали перебор и сложили профиты с задержкой 60 секунд
Далее надо придумать запись :
если количество складываемых профитов на уровне > 1, то это наш ордер - наш уровень, от него рисуем луч
Приветствую.
Планируется советник у которого будут функции которые на каждом тике будут в цикле перебирать им созданные имеющиеся ордера и в зависимости от ситуации действовать.
Приветствую.
Лучше массив или даже массив структур.
Извините, а можно подробнее?
Здесь и здесь.
Создаётся структура и массив типа структуры. За пределами всего кода.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, найти точку пересечения горизонтальной линии “ResisL” и трендовой линии по углу “TrndL”
Спасибо.
А как сделать, если нужно узнать точку пересечения, когда бары ещё отсутствуют, то есть, дату в будущем.
Этой функцией не пробовал - нужно экспериментировать.
Пожалуйста, если найдёте время для эксперимента, поделитесь результатом.
Потому что, даже не представляю, с чем экспериментировать
.