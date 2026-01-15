Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 149
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как найти нужный бар по дате и времени, не перебирая все бары по очереди?
Почитайте про iBarShift
int TotalPos=-1;
void start()
{
// остальной код
//--
if(OrdersTotal()!=TotalPos) { // не мучаем каждый тик
for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--) {
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<=1) {
History();
}
}}} TotalPos=OrdersTotal(); // запомним количество
//--
}
void History() {
string Ticket=(string)OrderTicket();
color col=Red;
if(OrderType()==0)col=Blue;
datetime a=OrderOpenTime();
double b=OrderOpenPrice();
datetime c=OrderCloseTime();
double d=OrderClosePrice();
double prSep=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
double prAll=0;
int cn=0;
string hTicket;
for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--) {
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<=1) {
datetime ct=OrderCloseTime();
// 60 секунд разницы между закрытием первой и последней в сетке
if(c<=ct+60 && c>=ct-60) {
prAll+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
hTicket=(string)OrderTicket();
cn++;
}
}}}
ObjectCreate(Ticket+"Open",OBJ_ARROW,0,a,b);
ObjectSet(Ticket+"Open",OBJPROP_COLOR,col);
ObjectSet(Ticket+"Open",OBJPROP_ARROWCODE,1);
ObjectCreate(Ticket+"Line",OBJ_TREND,0,a,b,c,d);
ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_COLOR,col);
ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_WIDTH,1);
ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_RAY,0);
ObjectCreate(Ticket+"Close",OBJ_ARROW,0,c,d);
ObjectSet(Ticket+"Close",OBJPROP_COLOR,Green);
ObjectSet(Ticket+"Close",OBJPROP_ARROWCODE,3);
Ticket=cn>1?hTicket:Ticket;
ObjectCreate(Ticket+"Profit",OBJ_TEXT,0,c,d);
ObjectSet(Ticket+"Profit",OBJPROP_ANCHOR,0);
ObjectSetText(Ticket+"Profit",DoubleToString(prAll,2),10,"Arial",White);
ObjectSet(Ticket+"Profit",OBJPROP_PRICE1,d);
ObjectSet(Ticket+"Profit",OBJPROP_TIME1,c+Period()*60*2);
}
что добавить в код этой функции чтобы отрисовать линию уровня в этих местах сделок
координатой от сделки до границы смещения графика
Помогите пожалуйста разобраться с чтением из файла .crv
в файле есть вот такая запись :
2010.03.18 01:35:00;1.37409;1.37119
как написать код чтоб получить каждое значение отдельно в переменную
что-то типа такого :
string level="Level"+IntegerToString(iTime(_Symbol,iBarShift(OrderCloseTime())); // ид.уровня - по времени бара (!! не по тикету)
if (ObjectFind(level)==-1) {
// гор.вектора нет - видимо первый ордер из закрытых на баре
// сделать горизонтальную линию
ObjectCreate(0,level,OBJ_TREND,0,OrderCloseTime(),OrderClosePrice(),OrderCloseTime()+PeriodSeconds(_Period)*3,OrderClosePrice);
// указывающую только вправо
ObjectSetInteger(level,OBJPROP_RAY,1);
ObjectSetInteger(level,OBJPROP_RAYLEFT,0);
// украсить её как-то :-)
ObjectSetInteger(level,OBJPROP_COLOR,....)
....
} else {
// гор.уровень есть - значит были ордера закрытые на этом баре
// по фантазии - обновить метки/корректировать уровень/etc
}
Добрый день!
по каким причинам терминал может не видеть робота? его писал местный программист. При этом других роботов часть видит-часть нет.
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста написать код, сам чувствую не справлюсь, суть такая:
при запуске советника на паре EURUSD должны выставляться два отложенника, при условии что на этой же паре нет никаких открытых/отложенных ордеров,
далее если один из них сработал, то еще один отложенник не выставляется, т.е. сумма всех ордеров не более 2х на паре, при этом он не должен учитывать уже выставленные отоложки/открытые ордера на других парах.
Я уже мозг сломал, то совсем ничего не выставляет, то ставит каждый тик.
Буду очень благодарен за помощь.
Спасибо.
робот должен лежать в папке "experts" и быть в виде *.ex4 (*.ex5 для 5-ки).
В терминале - меню "Файл/Открыть каталог данных" далее - "MQL4/Experts"
И просто исходный текст *.mq4 *.mq5 не запускается - его надо скомпилировать
И заодно уж оторвите голову программисту, который не рассказал как пользоваться его продуктом