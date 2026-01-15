Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 149

Доброго времени суток.

П‌одскажите, пожалуйста, как найти нужный бар по дате и времени, не перебирая все бары по очереди?

 
Sergey:

Доброго времени суток.

П‌одскажите, пожалуйста, как найти нужный бар по дате и времени, не перебирая все бары по очереди?


Почитайте про iBarShift
int TotalPos=-1;

void start()
 
{
 // остальной код

//--
  if(OrdersTotal()!=TotalPos) { // не мучаем каждый тик
   for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--) {
    if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<=1) {
      History();

  
     }
  }}} TotalPos=OrdersTotal(); // запомним количество
//--
}
 
 
 
 void History() {
  string Ticket=(string)OrderTicket();
  color col=Red;
  if(OrderType()==0)col=Blue;
  datetime a=OrderOpenTime();
  double b=OrderOpenPrice();
  datetime c=OrderCloseTime();
  double d=OrderClosePrice();
  double prSep=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
  double prAll=0;
  int    cn=0;
  string hTicket;
   for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--) {
    if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
     if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<=1) {
      datetime ct=OrderCloseTime();
      // 60 секунд разницы между закрытием первой и последней в сетке
      if(c<=ct+60 && c>=ct-60) {
        prAll+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
        hTicket=(string)OrderTicket();
        cn++;
      }
   }}}
   ObjectCreate(Ticket+"Open",OBJ_ARROW,0,a,b);
   ObjectSet(Ticket+"Open",OBJPROP_COLOR,col);
   ObjectSet(Ticket+"Open",OBJPROP_ARROWCODE,1);
     
   ObjectCreate(Ticket+"Line",OBJ_TREND,0,a,b,c,d);
   ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_COLOR,col);
   ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_WIDTH,1);
   ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
   ObjectSet(Ticket+"Line",OBJPROP_RAY,0);
     
   ObjectCreate(Ticket+"Close",OBJ_ARROW,0,c,d);
   ObjectSet(Ticket+"Close",OBJPROP_COLOR,Green);
   ObjectSet(Ticket+"Close",OBJPROP_ARROWCODE,3);
 
   Ticket=cn>1?hTicket:Ticket;
   ObjectCreate(Ticket+"Profit",OBJ_TEXT,0,c,d);
   ObjectSet(Ticket+"Profit",OBJPROP_ANCHOR,0);
   ObjectSetText(Ticket+"Profit",DoubleToString(prAll,2),10,"Arial",White);
   ObjectSet(Ticket+"Profit",OBJPROP_PRICE1,d);
   ObjectSet(Ticket+"Profit",OBJPROP_TIME1,c+Period()*60*2);
}

‌что  добавить в код  этой функции чтобы  отрисовать  линию  уровня в этих местах сделок

координатой от сделки до  границы  смещения графика‌

 

Помогите пожалуйста разобраться с чтением из файла .crv

в файле есть вот такая запись :

2010.03.18 01:35:00;1.37409;1.37119

как написать код чтоб получить каждое значение отдельно в переменную‌

 
missha32:

Помогите пожалуйста разобраться с чтением из файла .crv

в файле есть вот такая запись :

2010.03.18 01:35:00;1.37409;1.37119

как написать код чтоб получить каждое значение отдельно в переменную‌

Добрый день!

по каким причинам терминал может не видеть робота? его писал местный программист. При этом других роботов часть видит-часть нет. 

 
Serg_72:

Добрый день!

по каким причинам терминал может не видеть робота? его писал местный программист. При этом других роботов часть видит-часть нет. 

А "местный программист" вам ответить не может почему вы не можете запустить его робота?
 

Добрый вечер!

П‌омогите пожалуйста написать код, сам чувствую не справлюсь, суть такая:

п‌ри запуске советника на паре EURUSD должны выставляться два отложенника, при условии что на этой же паре нет никаких открытых/отложенных ордеров,

далее если один из них сработал, то еще один отложенник не выставляется, т.е. сумма всех ордеров не более 2х на паре, при этом он не должен учитывать уже выставленные отоложки/открытые ордера на других парах.

Я уже мозг сломал, то совсем ничего не выставляет, то ставит каждый тик.

Б‌уду очень благодарен за помощь.

С‌пасибо.

 
Serg_72:

Добрый день!

по каким причинам терминал может не видеть робота? его писал местный программист. При этом других роботов часть видит-часть нет. 

робот должен лежать в папке "experts" и быть в виде *.ex4 (*.ex5 для 5-ки).
В терминале - меню "Файл/Открыть каталог данных" далее - "MQL4/Experts"

И просто исходный текст *.mq4 *.mq5 не запускается - его надо скомпилировать

И заодно уж оторвите голову программисту‌, который не рассказал как пользоваться его продуктом

