Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1443

Новый комментарий
 
DanilaMactep:

Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какой функцией или как-то ещё можно записать значение переменной в excel  файл? То есть хочу собрать значения переменных в нужные мне моменты в виде таблицы в excel   файле. Руками это сделать не возможно т.к при тесте переключить тайм фрейм нельзя. Так вот как при тесте автоматически взять и то что мне надо записать в excel  файл чтобы по окончанию теста его (excel  файл) открыть и провести анализ полученных результатов? P/S если есть такая информация в виде видео урока то поделитесь пожалуйста видео…

Можете у меня взять:
https://www.mql5.com/ru/code/30455
Там CSV_fast.mqh

 
Aliaksandr Hryshyn:
Можете у меня взять:
https://www.mql5.com/ru/code/30455
Там CSV_fast.mqh

спасибо- погляжу что там у вас за секта;-)
 
DanilaMactep:
спасибо- погляжу что там у вас за секта;-)

Секта монахов Святого Опена

 

Приветствую. Подскажите, пожалста. 

Советник создает объекты в имени которых есть "RED-LINE". 

Задача: при OnDeinit удалить объекты в имени которых есть "RED-LINE". 

Делаю так:

void DeleteVisual(){
   for (int i=ObjectsTotal(0, 0, -1)-1; i>=0; i--){
      if(StringFind(ObjectName(0, i, 0, -1), "RED-LINE")>-1 ) {
            ObjectDelete(0, ObjectName(0, i, 0, -1));
      }      
   } 
}

Если объектов не много то все ок. Если больше какого-то количества, то удаляются не все, и в журнал выдает " Abnormal termination ".

Что я делаю не так?

 

Андрей, не хотите использовать удаление по шаблону? Поставьте "RED-LINE" в начало названия, и всё упростится. 

Удаляет по префиксу имени в подокне графика все объекты указанного типа.

int  ObjectsDeleteAll(
   long           chart_id,   // идентификатор графика
   const string     prefix,   // префикс имени объекта
   int    sub_window=EMPTY,   // индекс окна
   int    object_type=EMPTY   // тип объекта для удаления
   );
 
Andrey Sokolov:

Что я делаю не так?

Не так читаете документацию. 

int  ObjectsDeleteAll( 
   long           chart_id,   // идентификатор графика 
   const string     prefix,   // префикс имени объекта 
   int    sub_window=EMPTY,   // индекс окна 
   int    object_type=EMPTY   // тип объекта для удаления 
   );
 
Alexey Viktorov:

Блин, в этой ветке всё схвачено, пойду подышу на воздухе ;)

 
Aleksei Stepanenko:

Блин, в этой ветке всё схвачено, пойду подышу на воздухе ;)

Ага… попробуй тебя обогнать… ;)))

 
.
 
Aleksei Stepanenko Alexey Viktorov

там "RED-LINE" не префикс, а в середине названия. Можно ли организовать удаление с "RED-LINE" не в префиксе? И ели можно, то как?

1...143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450...2693
Новый комментарий