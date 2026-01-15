Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1443
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какой функцией или как-то ещё можно записать значение переменной в excel файл? То есть хочу собрать значения переменных в нужные мне моменты в виде таблицы в excel файле. Руками это сделать не возможно т.к при тесте переключить тайм фрейм нельзя. Так вот как при тесте автоматически взять и то что мне надо записать в excel файл чтобы по окончанию теста его (excel файл) открыть и провести анализ полученных результатов? P/S если есть такая информация в виде видео урока то поделитесь пожалуйста видео…
Можете у меня взять:
спасибо- погляжу что там у вас за секта;-)
Секта монахов Святого Опена
Приветствую. Подскажите, пожалста.
Советник создает объекты в имени которых есть "RED-LINE".
Задача: при OnDeinit удалить объекты в имени которых есть "RED-LINE".
Делаю так:
Если объектов не много то все ок. Если больше какого-то количества, то удаляются не все, и в журнал выдает " Abnormal termination ".
Что я делаю не так?
Андрей, не хотите использовать удаление по шаблону? Поставьте "RED-LINE" в начало названия, и всё упростится.
Удаляет по префиксу имени в подокне графика все объекты указанного типа.
Что я делаю не так?
Не так читаете документацию.
Блин, в этой ветке всё схвачено, пойду подышу на воздухе ;)
Блин, в этой ветке всё схвачено, пойду подышу на воздухе ;)
Ага… попробуй тебя обогнать… ;)))
там "RED-LINE" не префикс, а в середине названия. Можно ли организовать удаление с "RED-LINE" не в префиксе? И ели можно, то как?