Aleksei Stepanenko:
Вы хотите отсортировывать значения в обеих строках или только в первой?

Только в первой. Там в коде ошибка 

Извините... не знаю как удалить код. Поэтому просто скажу что в блоке 2   вместо LoY[S2][0]=Bid; нужно LoY[0][52]=Bid;

 

Почему нельзя пеменять строки и столбцы местами сразу?

double LoY[31][2];
 

Если сразу сделать нужный порядок, можете назвать номера ячеек, которые Вы хотите заполнить значением 0.5555?


 
Aleksei Stepanenko:

Почему нельзя пеменять строки и столбцы местами сразу?

Тогда ArrayFill(LoY,0,10,0.5555); не будет работать. Ведь ей нужно что бы элементы массива в которых она изменяет значения шли *подряд* . А если я скормлю ей LoY[31][2]
то элементы массива в которых нужно изменить значение будут идти через 1. Она же будет в этом случае сначала  "складывать" в одну строку по порядку  31 строку массива.

 
Aleksei Stepanenko:

Если сразу сделать нужный порядок, можете назвать номера ячеек, которые Вы хотите заполнить значением 0.5555?


В первой строке ячейки с первой по десятую включительно. Но после того как Вы их заполните значением 0.5555 всю первую строку  нужно отсортировать... допустим по возрастанию. Вместо   ArrayFill(LoY,0,10,0.5555) перебор в цикле мне не подходит.

Ошибки в коде я исправил

 

вот скрипт:

void OnStart()
   {
   int arr[31,2]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
                  31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61};
   //до заполнения              
   string str="";
   for(int i=0; i<31; i++) for(int j=0; j<2; j++) str+=(string)arr[i,j]+", ";
   printf(str);
   //после заполнения
   str="";
   ArrayFill(arr, 0, 10, 555); 
   for(int i=0; i<31; i++) for(int j=0; j<2; j++) str+=(string)arr[i,j]+", ";
   printf(str);
   }

результат:

2021.03.20 19:42:26.602 primer AUDUSD,H1: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

2021.03.20 19:42:26.602 primer AUDUSD,H1: 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 555, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

так или нет?

 
Aleksei Stepanenko:

вот скрипт:

результат:

так или нет?

Спасибо большое. Это похоже на то что мне нужно. Но буду Вам признателен если оформите этот код не в виде скрипта, а вставите в мой код. Я так быстрее пойму и усвою новую для меня информацию. Только у меня вместо целых чисел в массиве  идут значения цены.

Еще раз спасибо за помощь.

 
если нужно заполнить по-другому, тогда вместо  
ArrayFill()

используйте

for(int i=0; i<10; i++) arr[i,0]=555;
 
Aleksei Stepanenko:
если нужно заполнить по-другому, тогда вместо 

используйте

Ок. Сегодня надеюсь вникнуть в новую для меня информацию. А завтра дам знать о результатах.

Еще раз спасибо.

 
ANDREY:

код не в виде скрипта, а вставите в мой код.

Так я ничего другого не написал, просто повторил Ваш код.

Визуально расположил числа неправильно (в две строки, а надо было в 31), и Вы подумали, что это то что нужно.

Скорее всего Вам нужно циклом присвоить 0.5555 вместо ArrayFill. Попробуйте.

double LoY[31][2],LoU,LoU1;
int S,S1,S2;

void OnTick()
{
//*************************************************** БЛОК 1
if (Minute()==20&&Minute()!=S1)
{
for(int i=0; i<10; i++) LoY[i,0]=0.555;
S1=Minute();
}
//*************************************************** БЛОК 2
if (Minute()!=S)
{
LoY[S2][0]=Bid;
ArraySort(LoY,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
Print("----LoY[1][0]-- В ---  [0]  ",  LoY[0][0],"  [1] ",   LoY[1][0],"  [2] ",   LoY[2][0],"  [3] ",   LoY[3][0],"  [4] ",   LoY[4][0],"  [26] ",   LoY[26][0],"  [27] ",   LoY[27][0],"  [28] ",   LoY[28][0],"  [30] ",   LoY[30][0],"  [60] ",   LoY[60][0]);
S2++;
if (S2==62)
{
S2=0;
}
S=Minute();
}
}
