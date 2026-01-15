Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1426
Вы хотите отсортировывать значения в обеих строках или только в первой?
Только в первой. Там в коде ошибка
Извините... не знаю как удалить код. Поэтому просто скажу что в блоке 2 вместо LoY[S2][0]=Bid; нужно LoY[0][52]=Bid;
Почему нельзя пеменять строки и столбцы местами сразу?
Если сразу сделать нужный порядок, можете назвать номера ячеек, которые Вы хотите заполнить значением 0.5555?
Тогда ArrayFill(LoY,0,10,0.5555); не будет работать. Ведь ей нужно что бы элементы массива в которых она изменяет значения шли *подряд* . А если я скормлю ей LoY[31][2]
то элементы массива в которых нужно изменить значение будут идти через 1. Она же будет в этом случае сначала "складывать" в одну строку по порядку 31 строку массива.
В первой строке ячейки с первой по десятую включительно. Но после того как Вы их заполните значением 0.5555 всю первую строку нужно отсортировать... допустим по возрастанию. Вместо ArrayFill(LoY,0,10,0.5555) перебор в цикле мне не подходит.
Ошибки в коде я исправил
вот скрипт:
результат:
так или нет?
Спасибо большое. Это похоже на то что мне нужно. Но буду Вам признателен если оформите этот код не в виде скрипта, а вставите в мой код. Я так быстрее пойму и усвою новую для меня информацию. Только у меня вместо целых чисел в массиве идут значения цены.
Еще раз спасибо за помощь.
ArrayFill()
используйте
если нужно заполнить по-другому, тогда вместо
используйте
Ок. Сегодня надеюсь вникнуть в новую для меня информацию. А завтра дам знать о результатах.
Еще раз спасибо.
код не в виде скрипта, а вставите в мой код.
Так я ничего другого не написал, просто повторил Ваш код.
Визуально расположил числа неправильно (в две строки, а надо было в 31), и Вы подумали, что это то что нужно.
Скорее всего Вам нужно циклом присвоить 0.5555 вместо ArrayFill. Попробуйте.