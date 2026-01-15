Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1423
Так Вы пробовали сделать переменные глобальными?
Тут была такая задумка, чтобы условия по поиску входа советника проверялись не каждый тик, а только, если открывается или закрывается очередной ордер другим советником или в ручную (чтобы не было лишней нагрузки на процессор) . Поэтому и нужна проверка соответствия количества ордеров с каждым тиком.
Можно ли использовать статистическую переменную - static? Будет ли программа в таком виде рабочей?
Как вариант, самое простое и лёгкое условие
OnTrade() - это аналог для мт4 с мт5
Спасибо за ответ. Понял все что Вы написали. Но не понял смысла написанного с точки зрения моей проблемы.
Под горизонтальным двумерным массивом в моем коде я имею в виду когда есть 2 строки под индексом 0 или 1 и столбцы под индексами от 0 до 30. Первое измерение обозначается как [0] [0], [0] [1], [0] [2], ...[0] [30] Второе измерение обозначается как [1] [0], [1] [1], [1] [2], ...[1] [30]
Под вертикальным двумерным массивом в моем коде я имею в виду когда есть 31 строка под индексами от 0 до 30 и 2 столбца под индексами 0 и 1. Первое измерение обозначается как [0] [0], [1 [0], [2] [0], ...[30] [0] Второе измерение обозначается как [0] [1], [1] [1], [2] [1], ...[30] [1]
Если исполнить мой код то массив заполнится по вертикали. И функция ArraySort() будет сортировать массив как ей и положено.
ВОПРОС Почему при этом функция ArrayFill() работать не будет? Ведь я попросил ее что бы она на двадцатой минуте заполнила первое измерение массива (31 элемент) одинаковыми значениями 0.5555.
Спасибо за помощь.
MQL4 может работать не более чем с 4х-мерными массивами. Следовательно arr[31][31] это ошибка. Массив может быть не больше чем arr[][4]. При этом первое измерение ограничено не MQL, а чем, я точно не знаю. Может кто-то объяснит.
Функция ArrayFill() работать будет, только надо понимать, что количество элементов в массиве arr[3][2] будет 6 и в эту функцию надо писать 6, а не 3 по размеру первого измерения.
Четырёхмерное измерение: arr[][][][] или arr[,,,].
При этом размеры трёх последних измерений должны быть указаны при объявлении, и закреплены жестко. А первый можно не указывать и изменять в дальнейшем:
на примере двухмерного массива данные в массиве располагаются так:
Cортировка двигает всю горизонталь сортируя по первому измерению,
а ArrayFill() заполняет от одного элемента до другого, например от 3 до 8. Получается каша.
Если Вы хотите заполнять какие-то значения в горизонтали по первому измерению, то должны сами контролировать начало и конец заполнения, зная как располагаются данные.
Например, вся линейка нулевого элемента первого измерения:
Если только одного нулевого, тогда так:
Если много нулевых элементов, тогда циклом и простым присвоением.
Многабукав, наверное, непонятно объяснил... Пользуйтесь принтом, печатайте всё что находится в цикле, и так и сяк, и придёт осознание. Так быстрее научитесь.
принтф - мой друг!
MQL4 может работать не более чем с 4х-мерными массивами. Следовательно arr[31][31] это ошибка. Массив может быть не больше чем arr[][4]. При этом первое измерение ограничено не MQL, а чем, я точно не знаю. Может кто-то объяснит.
А первое измерение( то есть, количество строк) ограничено каким количеством? Не более какого количества строк в многомерном массиве разрешает MQL4 ?
думаю, у всех четырёх измерений ограничение: INT_MAX
Про структуру.
двухмерный:
по своей структуре представляет одномерный массив, в котором элементы располагаются так: сначала первая строка, затем вторая, затем третья.
трехмерный:
в трехмерном, также. Это одномерный массив, где сначала строки первого листа друг за другом, затем второго,....
Почему одномерный? Потому, что под массив в памяти компьютера выделяется несколько ячеек подряд, вот и пишут в них всё по порядку: строка00+строка01+строка02+строка10+строка11....
И есть ещё возможность добавить четвёртое измерение - пачки листов трехмерных массивов.
По ходу программы изменять можно только количество строк. Все строки, столбики, листы и пачки - это условность, для понимания структуры. На самом деле измерения не находятся в нашем пространстве, это просто измерения.
Как говорит Алексей:
… столбец … расположен … горизонтально, потому, что я смотрю на это лёжа на диване………
Вы обратили внимание на примечание
Многомерный массив при обработке функцией ArrayFill() представляется одномерным, например, массив array[2][4] обрабатывается как array[8], поэтому при работе с этим массивом допустимо указать индекс начального элемента равным 5. Таким образом, вызов ArrayFill(array, 5, 2, 3.14) для массива array[2][4] заполнит значением 3.14 элементы массива array[1][1] и array[1][2].
Разобрался со всем кроме ArrayFill() .
1. Когда я объявляю массив double LoY[31][31]; я по сути создаю таблицу размером 31 строка на 31 столбец. Я создал двухмерный (а не четырехмерный) массив, но еще не заполнил его.
2. Далее в коде я заполняю каждый отдельно взятый элемент массива значением Bid. Я могу заполнить его при помощи 2 вариантов
а) LoY[31][0]=Bid; - заполняю 31 строку и первый столбец массива значениями Bid . А второе измерение(столбец под индексом 1, по умолчанию заполнено 0, потому что я его не заполняю. Таким образом в этом варианте первое измерение у меня состоит из 31 заполненного элемента, а второе из 1.
б) LoY[0][31]=Bid - заполняю 31 столбец и первую строку массива значениями Bid . А второе измерение(строка под индексом 1, по умолчанию заполнено 0, потому что я его не заполняю. Таким образом в этом варианте второе измерение у меня состоит из 31 заполненного элемента, а второе из 1.
ArraySort() сортирует двумерный массив только по первому измерению. Следовательно она будет сортировать вариант а) , в котором в первом измерении 31 строка и не будет сортировать вариант б) в котором в первом измерении только 1 строка , потому что 1 строку сортировать невозможно.
Теперь ArrayFill() Она перед тем как присвоить нужным элементам двумерного массива нужные значения, вытягивает двумерный массив в одну строку. То есть она должна будет вытянуть мой массив LoY[31][31] в одну строку размером 961 элемент. Это очень длинная строка и большинство элементов будут лишними.
Поэтому сделаем массив LoY[31][2](вариант а))или LoY[2][31] (вариант б))
Понятно как ArrayFill() вытянет в 1 строку вариант б) . Вторая строка просто присоединится к первой и после последнего элемента первой строки LoY[0][31] первая строка массива в ArrayFill() продолжиться с LoY[0][32] и закончится LoY[0][62] И значения элементов массива в функции ArrayFill() будут идти в следующем порядке с нулевого индекса по 31 элементы массива будут заполнены значениями цены, а с 32 индекса и до конца будут заполнены 0.
ВОПРОС. А как ArrayFill() вытянет в 1 строку вариант а)? Ведь в этом варианте 28 строк. И если это будет одна строка то в каком порядке в ней будут идти значения элементов массива? И можно ли при помощи Print() вывести элементы моего двумерного массива после того как ArrayFill() преобразует их в одномерный массив? Сама эта функция никакого значения не возвращает и поэтому Print() ее не печатает, если ее вставить в нее.
Спасибо за помощь.
Что-то я тут намудрил… аж стыдно
Что-то сложно вас понять. Может по этому толком объяснить не получается. Повторите вопрос с массивом LoY[5][3] то-есть 5 строк и 3 столбца.
ArrayFill никак не преобразует исходный массив. Только обработка массива происходит так будто-бы туда сунули одномерный массив. Функция произвела необходимые действия с массивом и отвалила не нарушая размерность.
Согласно документации функция ArrayFill(LoY, 3, 6, 12) заполнит в массиве LoY только строки с индексом 1 и 2 значением 12.
LoY[1][0] будет иметь значение 12.
LoY[1][1] будет иметь значение 12.
LoY[1][2] будет иметь значение 12.
LoY[2][0] будет иметь значение 12.
LoY[2][1] будет иметь значение 12.
LoY[2][2] будет иметь значение 12.
Все остальные останутся не тронутыми.
Поэкспериментируйте с небольшим массивом и числами которые легко понимать. Например 12 и 8 вы легко заметите что больше. А 1.123654 и 1.123583 сложней
ArrayFill никак не преобразует исходный массив. Только обработка массива происходит так будто-бы туда сунули одномерный массив. Функция произвела необходимые действия с массивом и отвалила не нарушая размерность.
Это значительно уменьшило мое недопонимание и увеличило понимание. Сейчас по новому проанализирую все что написал с учетом вновь открывшегося обстоятельства....
Согласно документации функция ArrayFill(LoY, 3, 6, 12) заполнит в массиве LoY только строки с индексом 1 и 2 значением 12.
LoY[1][0] будет иметь значение 12.
LoY[1][1] будет иметь значение 12.
LoY[1][2] будет иметь значение 12.
LoY[2][0] будет иметь значение 12.
LoY[2][1] будет иметь значение 12.
LoY[2][2] будет иметь значение 12.
ВОПРОС
Как и какие значения нужно ввести в ArrayFill(), если значением 12 мне нужно заполнить желтые элементы этого же массива?
ВАРИАНТ N 1
ВАРИАНТ N 2