Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1421
Скажите где можно скачать версия терминала МТ4 1320
У индикатора OBV в мт5 нет возможности выбора типа цены расчета
В мт4 эта возможность есть.
Почему?
И вообще, OBV рассчитывается как сумма всего объема по всей истории, где свеча вниз там объем "отрицательный"
Так и откуда при таком расчете в мт4 возможность выбрать тип цены для расчета индикатора? если она в расчете не участвует
Есть часть кода для подсчета отдельного количества бай и селл ордеров. (b - бай ордера, s - селл ордера)
Далее, хочу написать условие, при котором, если открывается новый ордер или закрывается имеющийся ранее. Т. е надо произвести сравнение в количестве ранее открытых ордеров и последующих изменений, но не пойму как это написать в коде. Как сохранить изменения в количестве ордеров? Прошу помочь.
В хорошо заданном вопросе содержится половина ответа.
Есть часть кода для подсчета отдельного количества бай и селл ордеров.
И есть куда его вставить)
В хорошо заданном вопросе содержится половина ответа.
И есть куда его вставить)
Тогда продублирую вопрос.
Есть часть кода для подсчета отдельного количества бай и селл ордеров. (b - бай ордера, s - селл ордера)
Далее, написал условие, при котором, если открывается новый ордер или закрывается имеющийся ранее, то действие предается дальше. Т. е надо произвести сравнение в количестве ранее открытых ордеров и последующих изменений, но не пойму как это написать в коде. Как сохранить изменения в количестве ордеров? Прошу помочь.
Если что, то нужно делать статиком, иначе обнуляется
Обычно флаги глобальными делаю. Конечно в теле функции заново объявится и нужен Статик. НО почему никто не заметил что фигурных скобок не хватает)))) принт И присвоение в скобках должны быть)
И без статик конечно он будет печатать на каждом вызове функции т.к. printsimbol="" станет равен НУЛЬ, а symbol присвоится текущее значение)
Я бы так попробывал