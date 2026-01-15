Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1419
А может лучше почитать документацию повнимательней?
CHART_BRING_TO_TOP
Показ графика поверх всех других
bool w/o
Это означает, что данное свойство только для записи. А вы его пытаетесь прочесть………
Плюс ко всему вы не даёте полный ответ на вопросЭто скрипт или индикатор.
И не понимаю сути вайл. Условие всегда истинно.
Условие всегда истинно, но не известно количество графиков
Если не понимаю что происходит, принтую все что есть, иногда помогает. И не понимаю сути вайл. Условие всегда истинно.
Если что, то нужно делать статиком, иначе обнуляется
Это индикатор. И он сразу печатает результат при смене окна, т.е может прочитать.
А вам не кажется, что читается какая-то белиберда? Хоть и неизменяемая, но всёже белиберда.
Попробуйте распечатать это при смене графика. Потом немаловажно знать как меняется активный график. Если индикатор на крайнем левом графике, вы переходите на следующий справа, затем переходите на крайний справа и так хаотично переключаете? Или надо просто отследить уход с графика на котором индикатор и возврат на него?
Не знаю что читается, но печатается то что нужно
Работает на любом графике(крайний левый, правый, средний) и при любой очередности смены графика
Попробуйте
Сделал так
Результат
Всем спасибо за помощь!!!
Читает 1 или 0. На сколько это соответствует достоверности не знаю, но на удивление работает…
Тогда вот готовое решение
Если будет два графика одного символа или больше,
то работать не будет
Не знаю что читается, но печатается то что нужно
Работает на любом графике(крайний левый, правый, средний) и при любой очередности смены графика
Попробуйте
P.S. Пока писал, кодов уже набросали :)
Читает 1 или 0. На сколько это соответствует достоверности не знаю, но на удивление работает…
Тогда вот готовое решение
Работает, спасибо.
P.S. Пока писал, кодов уже набросали :)
Пропускает первое окно графика.
Если будет два графика одного символа или больше,то работать не будет
Как раз работает как надо. Суть - печатать если сменился символ!