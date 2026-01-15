Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1411
Проверять надо, не факт что у Вас там bars_quantity
Изменил код, всё равно array out of range в том же самом месте
Если ошибки нет, то не значит, что всё количество данных присутствует. bars_quantity - это только Ваш заказ, а что даст - это уже другой вопрос.
Если ошибки нет, то не значит, что всё количество данных присутствует. bars_quantity - это только Ваш заказ, а что даст - это уже другой вопрос.
Всем доброго времени суток!
Есть простой код на MQL4 , который инициализирует каждое значение массива и на каждой итерации печатает в функции Print() значение каждого элемента массива. По окончании работы этого цикла Print() будет напечатано в журнал 30 раз.
ВОПРОС
При помощи какой языковой конструкции на MQL4 или функции на MQL4 в вышеприведенном коде функция Print() по окончании работы цикла будет напечатана только 1 раз со всеми заполненными значениями элементов массива, которые будут расположены в одну строку , то есть , примут следующий вид
Print("---LoY[0]--", 1.6104, "---LoY[1]--" , 1.6106, "---LoY[2]--" , 1.6108, "---LoY[3]--" , 1.6110, "---LoY[4]--" , 1.6112, ................ "---LoY[30]--" , 1.6164 );
Буду очень признателен, если напишете пример такого кода, а не ограничитесь объяснением на словах.
Спасибо за помощь.
На сколько секунд опередил меня? ))))
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь.