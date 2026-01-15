Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1411

Aleksei Stepanenko:

Проверять надо, не факт что у Вас там bars_quantity

Изменил код, всё равно  array out of range в том же самом месте

double GetExtremumZigZagPriceHigh(string symbol="",ENUM_TIMEFRAMES timeframe=0,int extremum_number=0)//,int depth=12,int deviation=5,int backstep=3)
  {
   if(symbol=="") //Если symbol = "" , то..
      symbol=Symbol(); //Присвоить переменной symbol значение текущего символа на графике.

//Объявить необходимые переменные:
   double price[];                                                 //Цена экстремума выбранная из массива таймсерии.
//datetime time[];
   int    count;                                                   //Счетчик цикла.
int bars_quantity=1000; //Количество баров на графике.
int extremum_count=0;                                           //Счетчик экстремумов.

   ArraySetAsSeries(price,true);                   //Устанавить флаг, чтобы индексация массива производилась как в таймсериях.
  
   if(CopyBuffer(handle,1,0,bars_quantity,price)<=0) return(0);     //Скопировать в динамический массив price[] цены указанного количества баров.


   for(count=1; count<bars_quantity; count++) //Запустить цикл, который будет бежать по каждому бару.
     {
      if(price[count]!=0) //Если Цена Зигзага есть, то есть не равна нулю, то..
        {
         extremum_count++;        //Увеличить счетчик экстремумов на одну единицу.

         if(extremum_count>extremum_number) //Если счетчик экстремумов превысил значение указанного номера экстремума, то..
            return(price[count]);                 //Вернуть эту цену.
        }
     }
     
//Print("GetExtremumZigZagPrice(): Экстремум ЗигЗага ",extremum_number," не найден"); //А до тех пор, пока ЗигЗаг не показывает цену,
   return(0);                                                                          //Печатать Print, и возвращать ноль.
  }
 

Если ошибки нет, то не значит, что всё количество данных присутствует. bars_quantity - это только Ваш заказ, а что даст - это уже другой вопрос.

int elements=CopyBuffer(handle,1,0,bars_quantity,price);
for(count=1; count<elements; count++)
 
Aleksei Stepanenko:

Если ошибки нет, то не значит, что всё количество данных присутствует. bars_quantity - это только Ваш заказ, а что даст - это уже другой вопрос.

Спасибо
 

Всем доброго времени суток!

Есть простой код на MQL4 , который инициализирует каждое значение массива и на каждой итерации печатает в функции Print() значение каждого элемента массива. По окончании работы этого цикла   Print() будет напечатано в журнал 30 раз.

int P1;
double LoY[31];
void OnTick()
{
if (P1==0)
{
for(int r=0; r<31;r++)
{
LoY[r]=1.6104+(r*2)*0.0001;
Print("-------------------------------------LoY[r]--------------=",  LoY[r]);
P1=1;
}
}
}

ВОПРОС

При помощи какой языковой конструкции на MQL4 или функции  на MQL4 в вышеприведенном коде функция  Print() по окончании работы цикла будет напечатана только 1 раз со всеми заполненными значениями элементов массива, которые будут расположены в одну строку , то есть , примут следующий вид

Print("---LoY[0]--",  1.6104, "---LoY[1]--" ,  1.6106,   "---LoY[2]--" ,  1.6108,  "---LoY[3]--" ,  1.6110,  "---LoY[4]--" ,  1.6112, ................  "---LoY[30]--" ,  1.6164 );

Буду очень признателен, если напишете пример такого кода, а не ограничитесь объяснением  на словах.
Спасибо за помощь.

  
string str="";

for(int r=0; r<31;r++)
   {
   LoY[r]=1.6104+r*0.0001;
   str+="--LoY["+IntegerToString(r)+"]--, "+DoubleToString(LoY[r],4)+", ";
   }
Print(str);
 
ANDREY:

Всем доброго времени суток!

Есть простой код на MQL4 , который инициализирует каждое значение массива и на каждой итерации печатает в функции Print() значение каждого элемента массива. По окончании работы этого цикла   Print() будет напечатано в журнал 30 раз.

ВОПРОС

При помощи какой языковой конструкции на MQL4 или функции  на MQL4 в вышеприведенном коде функция  Print() по окончании работы цикла будет напечатана только 1 раз со всеми заполненными значениями элементов массива, которые будут расположены в одну строку , то есть , примут следующий вид

Print("---LoY[0]--",  1.6104, "---LoY[1]--" ,  1.6106,   "---LoY[2]--" ,  1.6108,  "---LoY[3]--" ,  1.6110,  "---LoY[4]--" ,  1.6112, ................  "---LoY[30]--" ,  1.6164 );

Буду очень признателен, если напишете пример такого кода, а не ограничитесь объяснением  на словах.
Спасибо за помощь.

int P1 = 0; // Несмотря ни на что не забывайте инициализировать переменные
string stroka = "";
double LoY[31];
void OnTick()
{
if (P1==0)
{
for(int r=0; r<31;r++)
{
LoY[r]=1.6104+r*0.0001;
stroka += "---LoY[r] = "+DoubleToString(LoY[r], 4);
//Print("-------------------------------------LoY[r]--------------=",  LoY[r]);
P1=1;
}
Print(stroka);
}
}
 
Aleksei Stepanenko:

На сколько секунд опередил меня? ))))

 
Помощников сегодня больше вопрошающих  
 
Alexey Viktorov:

Спасибо за помощь

 
Aleksei Stepanenko:

Спасибо за помощь.

