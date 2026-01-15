Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1336

Порт-моне тв:

А для МТ4?

У тебя в терминале есть справочник для МТ4!!!
 
MakarFX:
Порт-моне тв:

Отсутствие логики - ERROR!


iCustom - Возвращает значение указанного пользовательского индикатора.

 
MakarFX:
Принцип я понял, как мне написать это? Данные индикатора 1 - Моя Сова с вашим iCustom - Запись в файл ТXТ.

Я конечно понимаю, что межгалактические познания могут греть ваше самолюбие в эти зимние предновогодние вечера, но в конце-то концов называется ветка форума "для новичков..." (и это вроде не про отравляющий газ)

 
как настроить лот на моем счете торгует010 а у поставщика сигналов 001
Порт-моне тв:

1. Прочитать документацию.

2. Не хамить.

 
Порт-моне тв:

Я и есть новичок- далеко не программист)


Порт-моне тв:
Примерно как сохранять в файл я понимаю, но как данные с "показаний считать другого" - ума не приложу. 

Напиши индикатор, который с помощью iCustom будет считывать данные


для начала 

Print(iCustom(NULL,0,"путь и имя твоего индюка",....));
 

Добрый день! Прошу помочь с кодом. 

В общем нужно что бы при условии, когда волна 1 SAR пересекает волну 2 SAR ордер не открывался. Проблема стоит в определении именно 2 предыдущих значений параболика волны 1 и 2.

Сейчас часть коды выглядит так:

//+------------------------------------------------------------------+
   
   sarH=0;
   sarL=0;

   i=1;
   while(i<Bars-1 && (sarH==0 || sarL==0))
     {
     double sar=iCustom(NULL,TimeFrame,"zigzagonparabolic",Step,Maximum,ExtremumsShift,History,2,i);
     if(sarH==0 && sar>iClose(NULL,TimeFrame,i))sarH=sar;
     if(sarL==0 && sar<iClose(NULL,TimeFrame,i))sarL=sar; 
     i++;
     }

     return res;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В res дальше проверка такая:

 if(res==3 && sarH<sarL)res=0;

Заранее спасибо!

 

Ребята помогите в советнике нужно чтобы открывалась одна сделка в день НА ИНСТРУМЕНТЕ. А он открывает всего одну сделку по всем инструментам. Вот код

 int OPEN=1;

         if(OrdersTotal())

            OPEN=0; //можно открыть не более ордеров

        if(OPEN==1)

           {

            int ticket1=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,1.5,limit1,10,SL1,TP1,NULL,0,0,clrRed);  //Здесь открываем

           }

Где ошибка закралась?

 
sibiriyak73:

везде

сделка нужна в начале дня или в течении дня ?
