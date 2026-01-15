Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1336
А для МТ4?
У тебя в терминале есть справочник для МТ4!!!
Не понимаю как мне этот iCustom может быть полезен
iCustom - Возвращает значение указанного пользовательского индикатора.
Отсутствие логики - ERROR!
iCustom - Возвращает значение указанного пользовательского индикатора.
Принцип я понял, как мне написать это? Данные индикатора 1 - Моя Сова с вашим iCustom - Запись в файл ТXТ.
Я конечно понимаю, что межгалактические познания могут греть ваше самолюбие в эти зимние предновогодние вечера, но в конце-то концов называется ветка форума "для новичков..." (и это вроде не про отравляющий газ)
1. Прочитать документацию.
2. Не хамить.
Я и есть новичок- далеко не программист)
Примерно как сохранять в файл я понимаю, но как данные с "показаний считать другого" - ума не приложу.
Напиши индикатор, который с помощью iCustom будет считывать данные
для начала
Добрый день! Прошу помочь с кодом.
В общем нужно что бы при условии, когда волна 1 SAR пересекает волну 2 SAR ордер не открывался. Проблема стоит в определении именно 2 предыдущих значений параболика волны 1 и 2.
Сейчас часть коды выглядит так:
В res дальше проверка такая:
Заранее спасибо!
Ребята помогите в советнике нужно чтобы открывалась одна сделка в день НА ИНСТРУМЕНТЕ. А он открывает всего одну сделку по всем инструментам. Вот код
int OPEN=1;
if(OrdersTotal())
OPEN=0; //можно открыть не более ордеров
if(OPEN==1)
{
int ticket1=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,1.5,limit1,10,SL1,TP1,NULL,0,0,clrRed); //Здесь открываем
}
Где ошибка закралась?
вездесделка нужна в начале дня или в течении дня ?