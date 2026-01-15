Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 663
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где вы нашли учебник по mql5 ?
гугл рулит: Тимур Сергеевич Машнин "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"
а так, да по MQL4 Метаквоты официально объявляли об учебнике Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
Тут вроде как речь про четверку. Похоже что примеры писались в разное время, отсюда и использование разных функций, что вводит в заблуждение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Artyom Trishkin, 2016.11.09 22:50
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти на MQL5 - языки очень похожи.
Здесь можно будет обсудить задачи, алгоритмы их решения, да и впрочем, любые вопросы, так или иначе касающиеся программирования для МТ.
Надеюсь, что к решению вопросов подтянутся другие опытные участники нашего форума, и ветка будет интересна всем.
гугл рулит: Тимур Сергеевич Машнин "Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5"
а так, да по MQL4 Метаквоты официально объявляли об учебнике Ковалев Сергей. Программирование на алгоритмическом языке MQL4
А кто тут знает об этом Тимуре?
Ведь человек пишет:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
psyman, 2018.10.15 19:56
Это надо в самом начале учебника написать, как говорил МедведевЪ "Отлить в граните" :-)
=Т.е. претензия не обоснована
Я думаю эта ветка не то место где следует предъявлять какие-либо претензии, но если вы хотите точности, то слово учебник мною взято вот отсюда https://book.mql4.com/ru
С самого начала там начинают употреблять init https://book.mql4.com/ru/programm/structure , ничего не говоря об OnInit, ну и продолжают далее в других примерах.
=Т.е. претензия не обоснована
Я думаю эта ветка не то место где следует предъявлять какие-либо претензии, но если вы хотите точности, то слово учебник мною взято вот отсюда https://book.mql4.com/ru
С самого начала там начинают употреблять init https://book.mql4.com/ru/programm/structure , ничего не говоря об OnInit, ну и продолжают далее в других примерах.
Ясно. Этому учебнику - сто лет в обед :)
Понимаю, что вы про то можете и не знать.
В общем - он нужен (наверное кому-то) для вводного ознакомления. С момента его написания прошло уже очень много лет, и сейчас, после его прочтения, лучше спрашивать о чём-либо здесь на форуме.
Ну и постарайтесь без "должен", "обязан", "не сделал", "не сообщил", и т.п. ...
Всё, что необходимо для полного и глубокого знания mql4 и mql5 - всё есть на этом ресурсе в избытке и на любой вкус.
Здравствуйте. Помогите разобраться с индикатором "линий Мюррея". (код внизу) .Хотел использовать его данные в советнике через функцию
iCustom.,вернуть значение 1-й линии индикатора на первом баре - " double Divb1=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"Murrey-levels-system",P,StepBack,1,1); " и использовать Divb1 как условие входа в рынок, но при тестировании позиция открывается без учета этой линии.(вместо 1 можно ставить любой индекс линии индикатора, ордера открываются в одних и тех же местах. Условие if(Bid<=Divb1)
Наверно ошибка в параметрах функции , но в каких не могу понять.
Здравствуйте. Помогите разобраться с индикатором ...
Никто такие портянки глядеть не будет.
=В общем - он нужен (наверное кому-то) для вводного ознакомления.
Что-то более современное, с хорошими примерами есть?
=Ну и постарайтесь без "должен", "обязан", "не сделал", "не сообщил"
Вы похоже меня с кем-то путаете. Я таких слов здесь не употреблял.
Не понимаю как писать индикаторы, объясните в чем проблема?
нужно чтобы строилась линия показывающая разницу в цене между активами active_1 и active_2
это работает
еще нужно, чтобы по этой линии строилась средняя ma_period периода, с этим уже проблема, она не отображается