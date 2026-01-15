Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2011

Новый комментарий
 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Подскажите, пожалста, по побитовым операциям. Что здесь происходит?

Узнать какой (какие) биты будут установлены можно по калькулятору Windows в режиме "Программист".

Просто вводите число и смотрите на строку BIN - там наглядно всё видно. Биты считаются от нуля справа-налево:


 
Tretyakov Rostyslav #:
ArraySort тебе поможет

можете пожалуйта привести пример, чтоб я "въехал", до меня не доходит правда

 
Порт-моне тв #:

можете пожалуйта привести пример, чтоб я "въехал", до меня не доходит правда

складываете свои N величин/объектов/ссылок/указателей в массив и сортируете. С одной стороны массива получаются самые маленькие, с другой самые большие..

 
Maxim Kuznetsov #:

складываете свои N величин/объектов/ссылок/указателей в массив и сортируете. С одной стороны массива получаются самые маленькие, с другой самые большие..

как это "сложить в массив", превидите пример прошу

 
Порт-моне тв #:

как это "сложить в массив", превидите пример прошу

Порт-моне тв #:

Например я получил 10 значений каких-то инструментов

Как и куда ты получаешь эти значения?
 
Tretyakov Rostyslav #:
Как и куда ты получаешь эти значения?

я получил какой-то формулой, что EURUSD = 1.3 (коэффициент), GBPUSD = 1.4, a NZDJPY (1.5), формула специфическая, суть не в этом. Таким инструментом (все что у брокера, не важно). Мне надо вывести свое табло с наименьшим и наибольшим значением этого коэффициента 

 

НАДО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ 

учить программировать начиная с MQL

И НЕ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СИЕ

 
Порт-моне тв #:

я получил какой-то формулой, что EURUSD = 1.3 (коэффициент), GBPUSD = 1.4, a NZDJPY (1.5), формула специфическая, суть не в этом. Таким инструментом (все что у брокера, не важно). Мне надо вывести свое табло с наименьшим и наибольшим значением этого коэффициента 

//--- пример сортировки одномерного массива 
   double num_array[5]={4,1,6,3,9}; 
//--- массив содержит величины 4,1,6,3,9 
   Print(num_array[0],"/",num_array[4]," до сортировки");
   ArraySort(num_array); 
   Print(num_array[0],"/",num_array[4]," после сортировки");



2022.07.29 21:10:52.603 Mak_Dev GBPUSD,M5: 4.0/9.0 до сортировки
2022.07.29 21:10:52.603 Mak_Dev GBPUSD,M5: 1.0/9.0 после сортировки
 
Tretyakov Rostyslav #:


все равно что-то въехать не могу, но постараюсь до завтра разобраться, если не напишу завтра - значит понял.  Благодарю

 
Maxim Kuznetsov #:

НАДО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ 

учить программировать начиная с MQL

И НЕ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СИЕ

надо еще за это ин.агента давать, посадить на 15 суток или сослать в ГУЛАГ, правда Максим?

1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...2693
Новый комментарий