Здравствуйте. Подскажите, пожалста, по побитовым операциям. Что здесь происходит?
Узнать какой (какие) биты будут установлены можно по калькулятору Windows в режиме "Программист".
Просто вводите число и смотрите на строку BIN - там наглядно всё видно. Биты считаются от нуля справа-налево:
ArraySort тебе поможет
можете пожалуйта привести пример, чтоб я "въехал", до меня не доходит правда
складываете свои N величин/объектов/ссылок/указателей в массив и сортируете. С одной стороны массива получаются самые маленькие, с другой самые большие..
как это "сложить в массив", превидите пример прошу
Например я получил 10 значений каких-то инструментов
Как и куда ты получаешь эти значения?
я получил какой-то формулой, что EURUSD = 1.3 (коэффициент), GBPUSD = 1.4, a NZDJPY (1.5), формула специфическая, суть не в этом. Таким инструментом (все что у брокера, не важно). Мне надо вывести свое табло с наименьшим и наибольшим значением этого коэффициента
НАДО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ
учить программировать начиная с MQL
И НЕ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СИЕ
все равно что-то въехать не могу, но постараюсь до завтра разобраться, если не напишу завтра - значит понял. Благодарю
надо еще за это ин.агента давать, посадить на 15 суток или сослать в ГУЛАГ, правда Максим?