Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1099
выделение памяти будет и в примере 1 и в примере 2
пример 2 это и объявление и инициализация, пример 1 только объявление
Уже больше понятно могли бы об этом написать в справке. Я то сразу объявил т.к. у меня в классах расчёты статические и создавать объект через оператор new мне не нужно.
Скажите я хочу сделать такую штуку, значит хочу объявить класс далее объявить массив и сохранить в массив указатель на класс, это возможно сделать или нет?
еще раз и еще раз.... класс это прежде всего тип данных, такой же как int, double...
хотите массив данных этого типа? - объявите массив, если массив динамический, то измените размер, затем инициализируйте КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ необходимыми данными - нужны указатели, значит инициализируйте указателями на класс, нужны экземпляры класса, значит каждый элемент массива будет не указатель, а сам объект
в этом и суть ООП, что любой класс это прежде всего пользовательский тип данных.... не знаю сколько об этом уже говорить, но методика работы как с обычным типом данных, а вот что внутри класса Вы будете писать это дело личное, но инициализация нового экземпляра всегда будет начинаться с запуска конструктора, а какой там конструктор - по умолчанию, с параметрами или без параметров это дает возможность выбрать способ инициализации объекта...... фух, но все равно читайте книги, вопросами тут никак не получится
обычно определяют самые крайние сверху/снизу ордера по ценам открытия ордера, затем прибавляют некое значение и получают новую цену по которой или следят когда цена пробьет этот уровень- условие и выставляют новый ордер или сразу ставят сетку отложенных ордеров ориентируясь на максимальное кол-во ордеров и затем сопровождают эту сетку
Спасибо что не прошли мимо, но я не про это, а про сетку пунктиром на графике.
Подскажите, пожалста, как рассчитываются горизонтальные уровни для сетки в мт4 и в мт5? При не фиксированном масштабе они смещаются, при прокрутке графика, и смещаются в мт4 и в мт5 немного по-разному. Может кто знает как рассчитывается, чтоб не гадать с отступами, привязками и прочим.
Она просто делит окно на равные части, зависит от разрешения экрана.
У меня делит по вертикали на 15 частей и в МТ4 и в МТ5
Да я понял что это не возможно т.к. при создании массива программа требует указать тип, а т.к. я хочу сохранить указатель разных классов в один массив то у меня ничего не получиться потому что массив не может быть разнотипным или разношерстным в mql, в с++ делали такое но не с такими сложными объектами. Так что тут не прокатит моя задумка.
Всё делается. Свои объекты наследуете от базового класса и создаёт массив с типом базового класса. И все объекты-наследники могут быть в массиве.
А покажите самый простой и примитивный пример, где есть 2 класса далее наследование и как положить ссылки на каждый класс в массив на 2 элемента(0 первый клас 1 2ой)?
Макар, зачем ты пишешь то что явно не соответствует действительности? При прокрутке графика можно заменить смещение горизонтальных линий сетки, и смещаются в мт4 и в мт5 немного по-разному.
У меня не смещаются!
Смещаются только при наличии окна индикатора, во всех остальных случаях не смещается.
А покажите самый простой и примитивный пример, где есть 2 класса далее наследование и как положить ссылки на каждый класс в массив на 2 элемента(0 первый клас 1 2ой)?
2020.03.22 21:21:38.544 tst (EURUSD,H1) A.v = -10
2020.03.22 21:21:38.544 tst (EURUSD,H1) B.v = 10
2020.03.22 21:21:38.544 tst (EURUSD,H1) A.v = -10
2020.03.22 21:21:38.544 tst (EURUSD,H1) B.v = 10
Спасибки. А функции должны быть виртуальными простые нельзя, я уже сам поэкспериментирую.