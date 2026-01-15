Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1102
Коллеги! На прошлой неделе все работало - доступ к счету был!!! что означает эта ошибка и как подключиться к счету? Пароли все есть!!!
свежую версию выставил...
вот строку подсветил - что это? Удалить текущую старую версию?
Тогда, возможно, как уже предложили, по магику
в четвёрке по магику можно только открытие отслеживать. вопрос был про закрытие.
Тогда, возможно, как уже предложили, по магику
Сам момент закрытия интересует... то есть, например, есть советник, который везде в своих ордерах те же магики накидал. Но в определенный момент ему нужно определить, закрыл ли он сам свою сделку или это кто-то влез и закрыл ее... На ходу ж низя менять ни магики, ни комменты...?
эти стрелки рисуются, а почему стрелки с кодом 241 и 242 не рисуются?
Кто сказал? Я ведь не зря попросил изменить коды :)
Тест номер два: смотрим внимательно на шрифт Wingdings
а теперь сравниваем коды 241, 242 с объектами OBJ_ARROW_UP и OBJ_ARROW_DOWN и видим ... Что видим?
OBJ_ARROW_UP и OBJ_ARROW_DOWN не используются для указания типа объекта, они для удобства чтобы было проще отличить
вот я сделал как в пример по ссылке
... и вот результат
OBJ_ARROW_UP и OBJ_ARROW_DOWN не используются для указания типа объекта, они для удобства чтобы было проще отличить
вот я сделал как в пример по ссылке
... и вот результат
Ладно, ночь на дворе, а ВЫ так и не поняли. Объект OBJ_ARROW - Это графический объект которому можно задать символ из шрифта Wingdings. Так вот, объекты OBJ_ARROW_UP и OBJ_ARROW_DOWN - это есть частый случай OBJ_ARROW с кодом 241,242.
А как тогда создать стрелку, похожей по размеру но с заливкой внутри?
Я где-то когда-то такие видел на сейчас найти не могу
А как тогда создать стрелку, похожей по размеру но с заливкой внутри?
Я где-то когда-то такие видел на сейчас найти не могу
Попробуйте заменить OBJ_ARROW_UP и OBJ_ARROW_DOWN на OBJ_ARROW
А как тогда создать стрелку, похожей по размеру но с заливкой внутри?
Я где-то когда-то такие видел на сейчас найти не могу
Это OBJ_ARROW с кодами 231-238.
Приветствую!
Не получается закрывать противоположные ордера разных лотов через CTrade.PositionCloseBy(ticket1,ticket2).
ResultRetCode() - выдает ошибку 10035.
Можете подсказать в чем причина?