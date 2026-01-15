Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1105

Igor Makanu:

МЕ одинаковы сейчас

какая разница в МЕ поставить точку останова или использовать DebugBreak() ? - результат, по моему тот же

Конечно тот-же почти. Только DebugBreak() можно поставить по условию, а точка останова на каждый проход кода.

Просто я отладчиком в mql4 не пользуюсь, да и вообще давно не открывал, вот и не помню.

 
Alexey Viktorov:

понятно , я наоборот по привычке - точки останова мышкой ставлю, затем под отладчиком работаю

 
Igor Makanu:

 под отладчиком работаю

А это, вообще, как?

Пытался нагуглить описания MetaEditor, чтоб узнать про точки и прочий функционал, но, что-то, не нашел. Подскажите, пожалста, где есть описание.

 
Andrey Sokolov:

В MetaEditor нажать F1. Впрочем, как во всех windows-программах. Странно этого не знать.

 
Andrey Sokolov:

нашел для мт5

 
Artyom Trishkin:

В MetaEditor нажать F1. Впрочем, как во всех windows-программах. Странно этого не знать.

а ведь Андрей прав на половину. если курсор на тексте кода стоит, по F1 справочник по языку выскакивает, а не по эдитору :) т.е. либо из меню открывать, либо предварительно активным делать вспомогательное окно (например, навигатор)

 

Igor Zakharov,   Artyom Trishkin нашел, спасиб

Igor Zakharov:

а ведь Андрей прав на половину. если курсор на тексте кода стоит, по F1 справочник по языку выскакивает, а не по эдитору :) т.е. либо из меню открывать, либо предварительно активным делать вспомогательное окно (например, навигатор)

Ну ведь есть же ещё и вот это, и можно просто нажать мышкой:


В общем - странно искать в гугле то, что всегда, каждый день находится перед глазами.

 

Здравствуй

У меня есть запрос.

Я определил структуру в MQL4. Но получаю ошибку при назначении объекта.

Смотрите этот код и ошибку:

struct FXT
  {
   int size ;
   int intSize;
  } FXT_HEADER;
  FXT_HEADER.intSize=70;

Ошибка: 

'FXT_HEADER' - неожиданный токен, вероятно, отсутствует тип?    sizes.mqh       10      3
'.' - ожидается точка с запятой                                 sizes.mqh       10      13

Дайте мне знать, что я могу сделать, чтобы решить это.

 
jaffer wilson:

Здравствуй

У меня есть запрос.

Я определил структуру в MQL4. Но получаю ошибку при назначении объекта.

Смотрите этот код и ошибку:

Ошибка:

Дайте мне знать, что я могу сделать, чтобы решить это.

так будет работать:

struct FXT
  {
   int size ;
   int intSize;
  } FXT_HEADER;
  

void OnStart()
{
FXT_HEADER.intSize=70;
}

скорее всего Вы описали структуру на глобальном уровне, и там же на глобальном уровне захотели присвоить полям структуры значения, это не будет работать

