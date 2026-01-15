Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1105
МЕ одинаковы сейчас
какая разница в МЕ поставить точку останова или использовать DebugBreak() ? - результат, по моему тот же
Конечно тот-же почти. Только DebugBreak() можно поставить по условию, а точка останова на каждый проход кода.
Просто я отладчиком в mql4 не пользуюсь, да и вообще давно не открывал, вот и не помню.
понятно , я наоборот по привычке - точки останова мышкой ставлю, затем под отладчиком работаю
под отладчиком работаю
А это, вообще, как?
Пытался нагуглить описания MetaEditor, чтоб узнать про точки и прочий функционал, но, что-то, не нашел. Подскажите, пожалста, где есть описание.
В MetaEditor нажать F1. Впрочем, как во всех windows-программах. Странно этого не знать.
нашел для мт5
В MetaEditor нажать F1. Впрочем, как во всех windows-программах. Странно этого не знать.
а ведь Андрей прав на половину. если курсор на тексте кода стоит, по F1 справочник по языку выскакивает, а не по эдитору :) т.е. либо из меню открывать, либо предварительно активным делать вспомогательное окно (например, навигатор)
Igor Zakharov, Artyom Trishkin нашел, спасиб
а ведь Андрей прав на половину. если курсор на тексте кода стоит, по F1 справочник по языку выскакивает, а не по эдитору :) т.е. либо из меню открывать, либо предварительно активным делать вспомогательное окно (например, навигатор)
Ну ведь есть же ещё и вот это, и можно просто нажать мышкой:
В общем - странно искать в гугле то, что всегда, каждый день находится перед глазами.
Здравствуй
У меня есть запрос.
Я определил структуру в MQL4. Но получаю ошибку при назначении объекта.
Смотрите этот код и ошибку:
Ошибка:
Дайте мне знать, что я могу сделать, чтобы решить это.
так будет работать:
скорее всего Вы описали структуру на глобальном уровне, и там же на глобальном уровне захотели присвоить полям структуры значения, это не будет работать