Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1090
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь подскажет, можно ли в МТ4 в собственном индикаторе менять вид курсора как например, при рисовании стандартного прямоугольника курсор имеет вид маленького креста?
Проблемище . После того как скачал котировки, обновил график и о чудо: последние свечек 10 в точности повторяют предыдущие. Как бы сильно на работу советника не повлияют, но хочется проблему решить.
Заранее Спасибо.
Добрый день. Помогите как выбрать последние два открытых ордера (которые еще в рынке)?
OrdersTotal() - выводит кол-во ордеров в рынке.
OrderSelect (Выбираем по позиции; Select_BY_Pos; Mode_trades) - как в это случае обратится к последнему или предпоследнему ордеру в списке "Ордеров в рынке" ?
Собрать все ордера в массив и отсортировать их по времени. Два последних ордера в массиве и будут последним и предпоследним.
Когда будут новые добавляться, как их в массив добавить?
Собрать ордера в массив по Тикетам?
Продублирую здесь. https://www.mql5.com/ru/forum/334992
Нужно забирать в эксел из текстового файла последние 30000 строк. В mql4 есть вообще возможность программно ограничить количество строк в текстовом файле (т.е. старые удалять, а новые записывать)? Была вроде статья на 5-ке, но найти не могу.
Добрый день. Простейший вопрос. Не понимаю, как работают пользовательские функции.
Хочу сделать пользовательскую функцию которая будет выдавать количество открытых ордеров buy и отдельно ордеров sell.
Написать написал, но выдает кучу ошибок. Скорее всего ошибка в неправильности обращения к пользовательской функции. Блин я не совсем даже понимаю как это работает. Формальные переменные, переменные на вывод. Прошу помощи.
Добрый день. Помогите как выбрать последние два открытых ордера (которые еще в рынке)?
OrdersTotal() - выводит кол-во ордеров в рынке.
OrderSelect (Выбираем по позиции; Select_BY_Pos; Mode_trades) - как в это случае обратится к последнему или предпоследнему ордеру в списке "Ордеров в рынке" ?
Видел, что есть темы сравнения времени. Т.е. время тоже можно сравнивать больше меньше.
Отдельно 2 переменные для тикетов.
Счетчик ордеров
Проверка отрыт ли еще
запись времени в переменную
В переменную
сравнение времени с следующим.
Последние 2 с наибольшим временем в 2х переменных.