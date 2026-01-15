Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 102
Здравствуйте! Возможно добавить расчитаный уровень в технический индикатор открытый в подокне графика. Если да то какой функцией? Или все же прийдется OBJ_HLINE лепить??
Привет Артём, а что в CodeBase не разместишь её? Хоть на один правильный код будет больше там.
Ну так это ж только шаблон - в него ещё нужна нормальная функция модификации.
Тогда это будет уже советник. А я говорил о размещении в виде функции. То-есть так как сейчас есть.
Добрый день. Пишу не большого советника. Пока просто учусь. И возник вопрос. Мне нужно дождаться закрытия сделки по TP или SL а после продолжать выполнение кода дальше.
У меня же получается что данная команда выполняется и идет выполнение следующих операторов. Пробовал через while(order > 0) задержать выполнение программы но это глупо я так понял да и тормозит тестер стратегий.
.......;
.......;
order = OrderSend(Symbol(),OP_BUY.............) ;
.....Следующий оператор....;
Так же интересует чем можно заменить отсутствующий оператор GOTO. Ну или как реализовать что бы программа перепрыгивала на верхние строчки например.
2. Замена оператору GOTO есть гораздо эффективней. Читай в документации о функциях.
Здраствуйте, в тестере стратегий максимальная история массивов типа Low, Close и т. д. 1000 баров, есть ли массивы с большей историей именно в тестере?