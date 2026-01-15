Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 102

Здравствуйте! Возможно добавить расчитаный уровень в технический индикатор открытый в подокне графика. Если да то какой функцией? Или все же прийдется OBJ_HLINE лепить??
Vikon:
Посмотри на INDICATOR_LEVELVALUE в ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
Alexey Viktorov:
Привет Артём, а что в CodeBase не разместишь её? Хоть на один правильный код будет больше там.
Ну так это ж только шаблон - в него ещё нужна нормальная функция модификации.
 
Artyom Trishkin:
Ну так это ж только шаблон - в него ещё нужна нормальная функция модификации.
Тогда это будет уже советник. А я говорил о размещении в виде функции. То-есть так как сейчас есть.
 
Alexey Viktorov:
Тогда это будет уже советник. А я говорил о размещении в виде функции. То-есть так как сейчас есть.
Не, ты не понял - ведь там закомментироваы строки с модификацией стопа - вместо комментариев предлагается подставить пользователю собственную привычную ему функцию. А чтобы разместить в котобазе, мне нужно будет дополнить эту функцию функцией модификации с обработкой кодов возврата сервера, кстати, пример получения кода из неё в этой функции уже есть вместе с реакцией на закрытый рынок. Функция модификации (моя), если рынок закрыт, записывает в переменную err код ERR_MARKET_CLOSED и прекращает свою работу. Функция же трала в свою очередь, видя этот код, тоже выходит из работы. Т.е., мне нужно сюда вписать ещё обработку некоторых кодов и дополнить функцией модификации, которую использую я, чтобы уже не стыдно было в котобазу ложить. А там нужно вытягивать всё из торгового класса со сменой названий переменных, с добавлением всех используемых закрытых методов класса (как это сделал для получения стоплевел)... Лень чё-та...
 

Добрый день. Пишу не большого советника. Пока просто учусь. И возник вопрос. Мне нужно дождаться закрытия сделки по TP или SL а после продолжать выполнение кода дальше. 

У меня же получается что данная команда выполняется и идет выполнение следующих операторов. Пробовал через while(order > 0)  задержать выполнение программы но это глупо я так понял да и тормозит тестер стратегий.

.......;

.......;

order = OrderSend(Symbol(),OP_BUY.............) ;

.....Следующий оператор....; 

 

Так же интересует чем можно заменить отсутствующий оператор GOTO. Ну или как реализовать что бы программа перепрыгивала на верхние строчки например. 

 
DenZell:


кидай весь файлом
 
DenZell:

1. При открытии ордера записать тикет в переменную глобального уровня или static, и дальше мониторить этот ордер до посинения, ой, пока не закроется сравнением OrderCloseTime() > 0. Если время закрытия больше нуля, значит ордер закрыт.

2. Замена оператору GOTO есть гораздо эффективней. Читай в документации о функциях.
И обязательно прочти функции обработки событий.
Svyatoslav Minyaev:
Здраствуйте, в тестере стратегий максимальная история массивов типа Low, Close и т. д. 1000 баров, есть ли массивы с большей историей именно в тестере?  
При старте вроде всегда 1000, если промотать вперед, по мере поступления новых баров количество будет увеличиваться.
