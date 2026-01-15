Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 103
кидай весь файлом
1. При открытии ордера записать тикет в переменную глобального уровня или static, и дальше мониторить этот ордер до посинения, ой, пока не закроется сравнением OrderCloseTime() > 0. Если время закрытия больше нуля, значит ордер закрыт.
2. Замена оператору GOTO есть гораздо эффективней. Читай в документации о функциях.
Можно как то на каком то примере показать? Как мне дождаться закрытие предыдущей сделки.
double loss = 100;
int start()
{
int order;
if(OrdersTotal()==0)
{
order = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,1*Point,Ask-loss*Point,Ask+loss*Point); // Вверх
order = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,1*Point,Bid+loss*Point,Bid-loss*Point); // Вниз
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Самый простой это последовательность действий. Сначала пытаемся что-то сделать с уже открытым ордером, а потом при условии что открытого ордера нет попытаемся его установить.
Разделить сопровождение позиции и открытие нового ордера на две отдельные пользовательские функции. Дальше в функции OnTick() проверять наличие открытых ордеров и в соответствии с полученным результатом обращаться к одной или другой функции.
На словах это выглядит так:
{
if(OrdersTotal() > 0)
открытие();
else
сопровождение();
}
bool открытие()
{
// здесь код открытия
}
bool сопровождение()
{
// здесь код сопровождения
}
Это в том случае если на счёте предусмотрено, а чаще всего это так, работа других советников или открытие ордеров вручную.
можно ли программно выбрать дату начала истории счёта в терминале?
Можно. Это будет самый первый ордер в истории с типом 6 - балансная операция.
мне не нужен первый ордер в истории .. история и так на максимум открывается мне нужна история с определённой даты .. которую я выставлю программно (видимо вопрос за счёт деталей оказался обтекаемым)
Но всё равно вопрос так и остаётся "обтекаемым", поэтому скажу, что нужно пропускать ордера, время открытия которых ранее этой самой "определённой даты"
Ответ тоже - можно.
на скришоте вопрос подчёркнут красным туда нужно вставить определённую дату.. так вопрос не обтекаемый?
поставить фильтр по дате мне конечно в голову правда не пришло .. но за 7 лет очень много ордеров получается .
на скришоте вопрос подчёркнут красным туда нужно вставить определённую дату.. так вопрос не обтекаемый?
Что именно вы хотите сделать программно?
Не понятен ваш вопрос :(
Что именно вы хотите сделать программно?
там где подчёркнуто красным вписать дату и по сути нажать ок.. она определяет глубину истории в отчёте