Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 48

Artyom Trishkin:
Это перечисление: enum

А как-же ему задать тайм

int TF=PERIOD_D1;
iLowest(_Symbol, TF, 50);

Ну и компилятор обругал меня:

'TF' - cannot convert enum eMinMax_2.mq4 425 52


 
Так попробуйте

ENUM_TIMEFRAMES TF=PERIOD_D1;
iLowest(_Symbol, TF, 50);


Вы не указали в какой таймсерии искать минимум. Надо так

int TF=PERIOD_D1;
iLowest(_Symbol,TF,MODE_CLOSE,50);

Sergey Gritsay:

Так попробуйте

ENUM_TIMEFRAMES TF=PERIOD_D1;
iLowest(_Symbol, TF, 50);


Да, так заработало
 

Помогите кому не сложно. Никак не могу разобраться с функциями для работы с файлами. У меня есть несколько глобальных переменных, допустим: double G; datetime М;   int T; Как мне записать их значения в файл, а потом извлечь информацию обратно, чтобы переменные приобрели свои значения? 

 
iv1986:

Помогите кому не сложно. Никак не могу разобраться с функциями для работы с файлами. У меня есть несколько глобальных переменных, допустим: double G; datetime М;   int T; Как мне записать их значения в файл, а потом извлечь информацию обратно, чтобы переменные приобрели свои значения? 

Здесь есть всё о файлах. С примерами.
 
Artyom Trishkin:
Здесь есть всё о файлах. С примерами.
Artyom Trishkin:
Значит, получайте как обычно.

Спасибо.

 Помогите, пожалуйста, узнать какого цвета Label в текущее время.

То есть если зелёный то BUY_ = true;

mila.com:

Спасибо.

 Помогите, пожалуйста, узнать какого цвета Label в текущее время.

То есть если зелёный то BUY_ = true;

Получать точно так-же, как и устанавливать, только Get

ObjectSetInteger(0,nm,OBJPROP_COLOR, clrGreen); // устанавливаем
ObjectGetInteger(0,nm,OBJPROP_COLOR,0); // получаем
 
Vitaly Muzichenko:

Получать точно так-же, как и устанавливать, только Get

Спасибо, так будет правильно?

label =ObjectGetInteger(0,"MP140269",OBJPROP_COLOR,0);

if(label==Lime) BUY_ = true;

if(label==Red) BUY_ = false
