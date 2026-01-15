Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 48
Это перечисление: enum
А как-же ему задать тайм
iLowest(_Symbol, TF, 50);
Ну и компилятор обругал меня:
'TF' - cannot convert enum eMinMax_2.mq4 425 52
Так попробуйте
iLowest(_Symbol, TF, 50);
...
Вы не указали в какой таймсерии искать минимум. Надо так
iLowest(_Symbol,TF,MODE_CLOSE,50);
...
Помогите кому не сложно. Никак не могу разобраться с функциями для работы с файлами. У меня есть несколько глобальных переменных, допустим: double G; datetime М; int T; Как мне записать их значения в файл, а потом извлечь информацию обратно, чтобы переменные приобрели свои значения?
Здесь есть всё о файлах. С примерами.
Значит, получайте как обычно.
Спасибо.
Помогите, пожалуйста, узнать какого цвета Label в текущее время.
То есть если зелёный то BUY_ = true;
Спасибо.
Получать точно так-же, как и устанавливать, только Get
ObjectGetInteger(0,nm,OBJPROP_COLOR,0); // получаем
Получать точно так-же, как и устанавливать, только Get
Спасибо, так будет правильно?
if(label==Lime) BUY_ = true;
if(label==Red) BUY_ = false