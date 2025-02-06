Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - страница 1114
Т.е. теория сошлась с практикой. 300 недель этож больше 5 лет, только для подтверждения теории?
Почему же только для этой, такой простой теории о невозможности выиграть без прогноза? Я такого не говорил... Такое количество данных и само по себе интересно, сейчас их 80 миллиардов. Да и следствий из этой теории много, в частности, безнадежность любой сколь угодно накрученной схемы мартингейла. А также других серий, которые строятся не на основе прогнозов, а на совсем других признаках, не связанных с прогнозом.
Если открываться случайно - да, матожидание прибыли в точности равно минус спред. Сигналы - другое дело, у них может быть свое матожидание, характеризующее качество их прогнозов. Только оценить его нельзя, можно взять лишь выборочное среднее, не матожидание. А как создаются выборки, думаю, рассказывать не надо.
Я правильно понимаю, Вы, используете статистические данные в торговле и подбираете под них соответствующий мм, чтоб сдвинуть матожидание в положительную сторону?? Т.е. заведомо сливная стратегия может оказаться и прибыльной при определённом мм и постоянной обработке статистики???
Добрый день! Ищу данный инструмент в MT4 или MT5, но так и не смог найти. Подскажите, может кто пользовался и знает его. Трейдер использует его 6:20 на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Здравствуйте! такая ситуация:
есть индикатор который при определенных условиях открывает график валютной пары и применяет к нему шаблон, с советником. В терминале автоторговля включена, и когда я вручную применяю шаблон, то в советнике галочка "Разрешить советнику торговать" стоит, а когда программно загружается шаблон, то эта опция выключена, возможно-ли это как-то исправить??
Здравствуйте, подскажите люди добрые как подсчитать убыточные ордера, идущие подряд. А при прибыльном, счет обнулялся бы. Что то изобрел, но не хватает ...
int LossOrders()
{
int oldticket;
ticket = 0;
for (i = OrdersHistoryTotal() - 1; i >= 0; i--)
{
if (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic)
{
oldticket = OrderTicket();
if (oldticket > ticket)
{
ticket = oldticket;
if(OrderProfit()<0)
{
orderloss++;
}else orderloss=0;
}
}
}
}
return(orderloss);
}
Держите
{
int orderloss=0;
int total=OrdersHistoryTotal();
for(int i=0;i<total;i++)
{
if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))continue;
if(OrderMagicNumber()!=magic)continue;
if(OrderSymbol()!=Symbol())continue;
if(OrderProfit()<0)orderloss++;
else orderloss=0;
}
return(orderloss);
}
....