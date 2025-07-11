Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 834

Alexandr Krivoshey #:
Да. В СССР была
Либо "Автоматические системы управления", либо "Автоматизированные системы обработки информации и управления".
 
Alexandr Krivoshey #:

Да, АСУшники просто АСы найвысшего пилотажа! Единственный памятник в мире SU27 ГРУппы высшего пилотажа "Русские Витязи"  как раз стоит у меня на родине 8)


После этих слов, полагаю, конфиденты и свидетели Баблокоса могли бы потребовать от пророка показать высший пилотаж на сигнале, который был скрыт😉

Очевидно что он скрыт по причинам, связанным с МК-Ультра, ZOG & Незримым Колледжем, но всё-таки теперь так не отделаешься😉

 
Alexandr Krivoshey #:

Да. В СССР была. Самый любимый вопрос был у пацанов к девкам с этого факультета ( даже анекдот есть ):

- "Девушка вы с какого факультета?"

- Я С АСУ

- Я не спрашиваю что вы делаете или чем любите заниматься, факультет какой?!!!

Вообще смысл у этого анекдота тоже всесторонний: у всех с АСУ ( с факультета АСУ СССР ) по уровню высшего образования все "сосали" и до сих пор "сосут" во всех смыслах без исключения...

В консалтинге был такой прикол с департаментом PSD - назывались "пиэсдишники"😊

transcendreamer #:

Пророк изрекает пророчества, очевидно же, с помощью графических и текстовых метафор

Пророк имеет верифицированный профиль и я об этом, а не о граалях

 
Угу, они самые Потом соусы всякие цифровые попёрли типа "К СОИ У" и пр...
СОИ = "Стратегическая Оборонная Инициатива" (США) = "Звездные войны" ёпта )))
 
Oleksandr Volotko #:

Пророк имеет верифицированный профиль и я об этом, а не о граалях

Значит наверняка он подумал заранее и переместился в благоприятную юрисдикцию чтобы чекисты к нему домой не пришли😀

 
transcendreamer #:

Интересная мысль, надо будет посмотреть есть ли корреляции между динамикой населения и биржевыми индексами😉

Возможно, надо смотреть корреляцию между ставкой ЦБ и каким-то показателем в котором совмещены приросты количества населения и качества его жизни.

 
Aleksey Nikolayev #:

Возможно, надо смотреть корреляцию между ставкой ЦБ и каким-то показателем в котором совмещены приросты количества населения и качества его жизни.

Сдается мне, что большинство индексов качества жизни будут просто расти как и само население😀

Например:

В этом случае будет положительная корреляция со всем-чем-угодно что имеет почти монотонный рост.

Скорее всего можно будет найти много примеров ложной корреляции.

Экономические циклы конечно же хотя и связаны с соотношением населения и производительных сил, но наверное зависят от других факторов.

Связь работоспособности граалей с моделями непрерывного роста тоже кажется не вполне доказанным, хотя кто знает.

 
Наверное, граали в узком спекулятивном смысле работают тогда, когда есть достаточно благоприятные условия и часть общественного продукта перераспределяется через биржевые и внебиржевые механизмы торгов, и некоторая часть "избыточного продукта" переходит во владение спекулянтам на систематической основе, а когда начинаются глобальные проблемы и маржинальность сжимается, то и "избыточный" продукт тоже, но это неточно, может быть спекуляции наоборот усиливаются, но нужно отдельное количественное  исследование, чтобы понять в сумме выигрывают ли спекулянты в такие периоды относительно традиционных секторов или нет.
 
transcendreamer #:

Сдается мне, что большинство индексов качества жизни будут просто расти как и само население😀

Например:

В этом случае будет положительная корреляция со всем-чем-угодно что имеет почти монотонный рост.

Скорее всего можно будет найти много примеров ложной корреляции.

Экономические циклы конечно же хотя и связаны с соотношением населения и производительных сил, но наверное зависят от других факторов.

Связь работоспособности граалей с моделями непрерывного роста тоже кажется не вполне доказанным, хотя кто знает.

Вроде говорили про динамику, поэтому надо брать производную (приращения) от этих кривых. Ну или смотреть их коинтеграцию с размером условного депозита под процент ЦБ.

Не уверен что сейчас связь сильная, гипотеза как раз в её усилении по мере приближения к пику количества населения.

