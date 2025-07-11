Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 834
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. В СССР была
Да, АСУшники просто АСы найвысшего пилотажа! Единственный памятник в мире SU27 ГРУппы высшего пилотажа "Русские Витязи" как раз стоит у меня на родине 8)
После этих слов, полагаю, конфиденты и свидетели Баблокоса могли бы потребовать от пророка показать высший пилотаж на сигнале, который был скрыт😉
Очевидно что он скрыт по причинам, связанным с МК-Ультра, ZOG & Незримым Колледжем, но всё-таки теперь так не отделаешься😉
Да. В СССР была. Самый любимый вопрос был у пацанов к девкам с этого факультета ( даже анекдот есть ):
- "Девушка вы с какого факультета?"
- Я С АСУ
- Я не спрашиваю что вы делаете или чем любите заниматься, факультет какой?!!!Вообще смысл у этого анекдота тоже всесторонний: у всех с АСУ ( с факультета АСУ СССР ) по уровню высшего образования все "сосали" и до сих пор "сосут" во всех смыслах без исключения...
В консалтинге был такой прикол с департаментом PSD - назывались "пиэсдишники"😊
Пророк изрекает пророчества, очевидно же, с помощью графических и текстовых метафор
Пророк имеет верифицированный профиль и я об этом, а не о граалях
Либо "Автоматические системы управления", либо "Автоматизированные системы обработки информации и управления".
СОИ = "Стратегическая Оборонная Инициатива" (США) = "Звездные войны" ёпта )))
Пророк имеет верифицированный профиль и я об этом, а не о граалях
Значит наверняка он подумал заранее и переместился в благоприятную юрисдикцию чтобы чекисты к нему домой не пришли😀
Интересная мысль, надо будет посмотреть есть ли корреляции между динамикой населения и биржевыми индексами😉
Возможно, надо смотреть корреляцию между ставкой ЦБ и каким-то показателем в котором совмещены приросты количества населения и качества его жизни.
Возможно, надо смотреть корреляцию между ставкой ЦБ и каким-то показателем в котором совмещены приросты количества населения и качества его жизни.
Сдается мне, что большинство индексов качества жизни будут просто расти как и само население😀
Например:
В этом случае будет положительная корреляция со всем-чем-угодно что имеет почти монотонный рост.
Скорее всего можно будет найти много примеров ложной корреляции.
Экономические циклы конечно же хотя и связаны с соотношением населения и производительных сил, но наверное зависят от других факторов.
Связь работоспособности граалей с моделями непрерывного роста тоже кажется не вполне доказанным, хотя кто знает.
Сдается мне, что большинство индексов качества жизни будут просто расти как и само население😀
Например:
В этом случае будет положительная корреляция со всем-чем-угодно что имеет почти монотонный рост.
Скорее всего можно будет найти много примеров ложной корреляции.
Экономические циклы конечно же хотя и связаны с соотношением населения и производительных сил, но наверное зависят от других факторов.
Связь работоспособности граалей с моделями непрерывного роста тоже кажется не вполне доказанным, хотя кто знает.
Вроде говорили про динамику, поэтому надо брать производную (приращения) от этих кривых. Ну или смотреть их коинтеграцию с размером условного депозита под процент ЦБ.
Не уверен что сейчас связь сильная, гипотеза как раз в её усилении по мере приближения к пику количества населения.