Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 836
Пророчествую, воистину наступит эпоха Великой Стационарности, отменят всех спекулянтов, а инвестиции будут считать по таблицам Леонтьева 🤔
Видимо подразумевается модель межотраслевых балансов, годная штука, вроде бы Япония подобное использовала во время своего подъема, там инвестиции как внутренняя переменная модели зависит от объемов производства, а еще там много матриц и интегралов😋
у рептилоидов простые нейросети
не то что тут у нас :-)
Рептилоиды и нейросети.
Нейрорептилоиды с искусственным неокортексом на основе QNN (квантовых нейросетей). Очень удобно - в любой момент можно переобучиться для сохранения актуальности и адекватности. 😑
похоже один пророк уже достиг цели, ибо после этого сигнал резко пропал с радаров
Это кто так встрял?
Ренат вестимо
Ну у меня тоже откат после пятницы от 700К, но хеджирование пока справляется. Правда комиссии ( своп ) нивъебенные...