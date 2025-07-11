Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 836

Aleksey Nikolayev #:

Пророчествую, воистину наступит эпоха Великой Стационарности, отменят всех спекулянтов, а инвестиции будут считать по таблицам Леонтьева 🤔

Видимо подразумевается модель межотраслевых балансов, годная штука, вроде бы Япония подобное использовала во время своего подъема, там инвестиции как внутренняя переменная модели зависит от объемов производства, а еще там много матриц и интегралов😋

 
Всё равно, даже если наступит стационарность, и подрывные инвестиции будут невозможны из-за технологического предела, то люди начнут спекулировать на объектах искусства например.
Вы оба вечно жить собрались?
 
Рептилоиды и нейросети.
 

у рептилоидов простые нейросети


не то что тут у нас :-) 

transcendreamer #:
Рептилоиды и нейросети.

Нейрорептилоиды с искусственным неокортексом на основе QNN (квантовых нейросетей). Очень удобно - в любой момент можно переобучиться для сохранения актуальности и адекватности. 😑

похоже один пророк уже достиг цели, ибо после этого сигнал резко пропал с радаров

 
Oleksandr Volotko #:

похоже один пророк уже достиг цели, ибо после этого сигнал резко пропал с радаров


Это кто так встрял?

Alexandr Krivoshey #:

Это кто так встрял?

Ренат вестимо

 
Oleksandr Volotko #:

Ренат вестимо

Ну у меня тоже откат после пятницы от 700К, но хеджирование пока справляется. Правда комиссии ( своп )  нивъебенные...


