если бы тема была заезжена, то все бы понимали эти слова.

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 630
Посоны, пойду систему переустановлю. Ну вас)
Э! Куда это собрался? Что значит "прошу удалить мой профиль"? А как же сто тысяч пятьсот процентов профита?!
треугольник, Эквити (зеленым) в нуле. (в прицепе)
Система стабильна и не зависит от направления движения валютных пар,
прогноз и гадания на кофейной гуще не требуются.
Соответственно слить невозможно, главное условие безубыточности выполнено.
Теперь нужно добиться, чтобы экви на индикаторе пошла вверх и понять, что для этого нужно сделать.
Получится стратегия.
Все очень просто.
Ну ок, пусть всё очень просто, в связи с этим вопрос - насколько сильно эквити можно загнать вверх не отходя от принципа "слить невозможно""? Т.к. этому принципу соответствует только небольшая разбалансировка треугольника что равнозначно торговле одной парой небольшим лотом. Но тогда профит мизер. И зачем тогда треугольник?
Ну там кое-что есть ,- колебание относительно баланса треугольника. Занимался этим, но каких то особых преимуществ по сравнению с торговлей одним инструментом не обнаружил.
вопросов много, ответ один
выбирайте
Белая, красная, синяя линии - это валюты, зелёная линия это какая-то их суммарная эквити. Чтобы эквити пошло вверх , нужно сместить каким-то образом линии валют. Если движения валютной пары всё-равно в какую сторону, хм. тогда вероятно только объём сделок.
на картинках грааля
в десятый раз показываю:
информации ужо более чем достаточно
далее все зависит от
сможет/не сможет
;)
Это колебание - разница в виде микролота 1 пары, ну можно разбалансировать что будет микролот двух пар, сути это не меняет, профит мизер в % по отношению к депозиту. Да и треугольник для этого не нужен, по лотам разбалансировки пара известна, не проще тогда торговать только её заданным микролотом? Эта тема уже изъезжена вдоль и поперёк и разложена на атомы, навара тут нет. Не ну если с ляма баксов депозита зайти то навар конечно почувствуется но с одной пары по такому принципу, т.к. нужные объёмы по треугольнику пока откроются - можно улететь в жёсткий минус, в плюс конечно тоже теоретически но ктож такую возможность даст)))
я про базовый актив и ОИ кому писал?
если бы тема была заезжена, то все бы понимали эти слова.
просто уверен в том, что понимают о чем речь от силы два человека из миллиона
Базовый актив, ОИ, прям навеяло товарищем с ником Думающий))) Интересно, как он, озолотился или всё так же ищет что то? Ну если все такие непонятливые разжуй для них? Я вот уверен что нет у тебя рыбы)))