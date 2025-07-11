Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 626

gobirzharf:

Проще будь) Так серьезно о какой-то ерунде говоришь.

изменив сознание определённым образом можно осознать что реальность есть иллюзия

и начать арбитражить изменяемую стоимость пункта -- разницу между тем что брокер даёт в терминале и той что рассчитывается синтетически через стоимости контрактов

истинно говорю вам! 

Приди, О, приди!

Я цепенею,

Демонизма возжелав одиноко,

Пронзи мечом мои жалящие оковы,

Всепожирающий, Всепорождающий,

Дай мне знак Открытого Ока,

Воздетый символ тернистой плоти

И слово безумья и тайны!

[Удален]  
transcendreamer:

Не, спасибо) Я так, кнопочки жмякать дальше буду. 

 
gobirzharf:

ты подчинишь себе все стихии и всех богов

ты станешь управлять ходом времени

тебе подчинится само сущее

если познаешь тайны скрижали

 

изумрудная скрижаль пророка нашего:

[Удален]  
transcendreamer:

Глянь творчество Босха, оценишь высоко, скорее всего)

 
gobirzharf:

Ну как можно не ценить Босха - конечно любой настоящий трейдер знает что его адские гравюры отображают мучения трейдеров в аду

[Удален]  

Посоны, чего приуныли? На эмоциональную раскачку поддались чтоль?)

Щас, надо депозит закинуть и всё, заживем. Покажу я вам сотни тысяч процентов (вот вы ржете и сомневаетесь, а я не шучу). 

Все будет как надо. Будет прибыль стопаут. Погода, только, собака, не радует)) Дождь у нас и пасмурно. 


Слово "синтетический" меня погружает в транс. Вы хотите сказать, что вы сами создаете продукт и запускаете его на рынке или что вы хотели этим сказать?

[Удален]  
gobirzharf:

Щас, надо депозит закинуть и всё, заживем. Покажу я вам сотни тысяч процентов (вот вы ржете и сомневаетесь, а я не шучу). 


Харош уже заниматься художественным свистом - ближе к делу ) Заводи сигнал по-скорей и посрами всех неверунов в сотни тыщ процентов, в назидание остальным неверунам )

Кстати тут же будешь причислен к Пророкам! (а как ты думал? только так), не исключено, что тут же будешь побит камнями - авансом так сказать ))

[Удален]  
Aleksandr Volotko:

Следующая неделя. Я уведомлю всех страждущих постом в этой ветке. Пока довольствуемся тем, что имеем) Форумом.

Использовать только кнопки, которые даны по умолчанию и цены по умолчанию. Обязательное условие.


Пока не понял, что там за смысл в пророках, но звучит интригующе) Может подробнее скажешь?

[Удален]  
gobirzharf:

Пока не понял, что там за смысл в пророках, но звучит интригующе) Может подробнее скажешь?

@transcendreamer придёт и всё расскажет и покажет, он точно не пропустит такое веселье )

