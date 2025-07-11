Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 626
Проще будь) Так серьезно о какой-то ерунде говоришь.
изменив сознание определённым образом можно осознать что реальность есть иллюзия
и начать арбитражить изменяемую стоимость пункта -- разницу между тем что брокер даёт в терминале и той что рассчитывается синтетически через стоимости контрактов
истинно говорю вам!
Приди, О, приди!
Я цепенею,
Демонизма возжелав одиноко,
Пронзи мечом мои жалящие оковы,
Всепожирающий, Всепорождающий,
Дай мне знак Открытого Ока,
Воздетый символ тернистой плоти
И слово безумья и тайны!
Не, спасибо) Я так, кнопочки жмякать дальше буду.
ты подчинишь себе все стихии и всех богов
ты станешь управлять ходом времени
тебе подчинится само сущее
если познаешь тайны скрижали
изумрудная скрижаль пророка нашего:
Глянь творчество Босха, оценишь высоко, скорее всего)
Ну как можно не ценить Босха - конечно любой настоящий трейдер знает что его адские гравюры отображают мучения трейдеров в аду
Посоны, чего приуныли? На эмоциональную раскачку поддались чтоль?)
Щас, надо депозит закинуть и всё, заживем. Покажу я вам сотни тысяч процентов (вот вы ржете и сомневаетесь, а я не шучу).
Все будет как надо. Будет прибыль стопаут. Погода, только, собака, не радует)) Дождь у нас и пасмурно.
Слово "синтетический" меня погружает в транс. Вы хотите сказать, что вы сами создаете продукт и запускаете его на рынке или что вы хотели этим сказать?
Щас, надо депозит закинуть и всё, заживем. Покажу я вам сотни тысяч процентов (вот вы ржете и сомневаетесь, а я не шучу).
Харош уже заниматься художественным свистом - ближе к делу ) Заводи сигнал по-скорей и посрами всех неверунов в сотни тыщ процентов, в назидание остальным неверунам )
Кстати тут же будешь причислен к Пророкам! (а как ты думал? только так), не исключено, что тут же будешь побит камнями - авансом так сказать ))
Следующая неделя. Я уведомлю всех страждущих постом в этой ветке. Пока довольствуемся тем, что имеем) Форумом.
Использовать только кнопки, которые даны по умолчанию и цены по умолчанию. Обязательное условие.
Пока не понял, что там за смысл в пророках, но звучит интригующе) Может подробнее скажешь?
@transcendreamer придёт и всё расскажет и покажет, он точно не пропустит такое веселье )