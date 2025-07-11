Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 488
чем не грааль?
По тому самому варианту джокера. Не знаю, почему все решили что у него метод сливающий.....
Даже сам Джокер решил, что его метод сливающий и забил на него, по-раздавал всем подряд свой грааль, но для тебя это не аргумент. Ок.
А так метод нормальный и тонкость одна - можно налить, но скорее слить.
чем не грааль?
всем? ))
Ну то что сам джокер не сообразил в чём косяк и пораздавал свой грааль ещё не значит что грааль не грааль))
Даже сам Джокер решил, что его метод сливающий и забил на него
Т.е. баблокос не баблокосит?
Ну то что сам джокер не сообразил в чём косяк и пораздавал свой грааль ещё не значит что грааль не грааль))
Или все-таки баблокосит?
Баблокос? Да тут квадрокоптерные храали на подходе, а он про какой-то жалкий баблосос..
4 пары))))
По сути это окто что-то уже.Октобаблосос.