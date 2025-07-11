Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 488

чем не грааль?

Anatolii Zainchkovskii:
По тому самому варианту джокера.  Не знаю,  почему все решили что у него метод сливающий..... 
Нормальный такой метод,  правда в нём есть тонкости которые легко можно упустить. 

Даже сам Джокер решил, что его метод сливающий и забил на него, по-раздавал всем подряд свой грааль, но для тебя это не аргумент. Ок.

А так метод нормальный и тонкость одна - можно налить, но скорее слить.

Anatolii Zainchkovskii:

всем? ))

 
Aleksandr Volotko:

Ну то что сам джокер не сообразил в чём косяк и пораздавал свой грааль ещё не значит что грааль не грааль)) 
Товарищ прапорщик,  смотрите,  у кружки верх запаян. -ага,  и дно срезали... 
Anatolii Zainchkovskii:
Aleksandr Volotko:
4 пары)))) 
 
Aleksandr Volotko:

Т.е. баблокос не баблокосит?

Anatolii Zainchkovskii:
Или все-таки баблокосит?

Grigori.S.B:

Баблокос? Да тут квадрокоптерные храали на подходе, а он про какой-то жалкий баблосос..

 
Grigori.S.B:

Баблокосит,  в скором будущем будет мониторинг,  выше описал условия) 
Anatolii Zainchkovskii:
4 пары)))) 

По сути это окто что-то уже.

Октобаблосос.
