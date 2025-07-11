Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 418

Renat Akhtyamov:

а каналы?

или парный трейдинг?

или нейро-сеть?

Да хоть на кофейной гуще. Результат один )

Рынок не прогнозируется потому что идет за чьим то депо.

Избежать этого можно - торговать только на демке)

 
Aleksandr Volotko:

хоть бы один слитый счет показал, для приличия.. так мол и так, старался как мог, но в итоге тлен
а то может это всего лишь твои предположения..

точно говорю - тлен - поверь мне - на форексе только безумцы торгуют - никакой надежды - особенно если портфелями - вообще отчаяние - а если сериями портфелей - то лучше сразу повеситься

 
EgorKim:

И мой семилетний опыт торговли это подтверждает.

Вот кто то говорил что на рынке нет закономерностей глубоко ошибался.

На рынке есть только одна закономерность и она всегда работает - Это - слив депозита.

У тебя мало опыта? - сольешь депозит быстро.

У тебя много опыта? - сольешь депозит медленно но уверенно.

Используешь мартин? - сольешь депозит быстро.

Торгуешь фиксированным лотом? -сольешь депозит медленно.

Только открыл сделку? - ты уже слил часть депозита на спреде\комиссии.

На рынке есть только одна закономерность и она всегда работает - Это - слив депозита.

Всем граальщикам удачи в их не легком деле.

правильній вход - правильная доливка, правильній віход - результат увеличиваем время слива депозита..

А так вот может єтот депозит прожить дольше?


transcendreamer:

точно говорю - тлен - поверь мне - на форексе только безумцы торгуют - никакой надежды - особенно если портфелями - вообще отчаяние - а если сериями портфелей - то лучше сразу повеситься

Да я тебе верю, ну почти, просто хотелось хоть один слитый счёт твой увидеть, ну чтоб быть уже точно уверенным, что тлен это тлен, без вариантов и нюансов.

 
transcendreamer:

Если не секрет, для кого форекс не тлен? Или без исключения?
 
Decromor:
Без исключения.

Давайте сыграем в монетку. Вы всегда ее подбрасываете и результат сообщаете мне, саму монетку никогда не показываете. Кто из нас выиграет?

Если учесть, что ДЦ котирует инструменты, а мы играем с ДЦ, а не на каком-то там рынке, то аналогия полная.

Фигли вы все тогда тут делаете, вот где загадка века! )
Всё тлен. Тлен-тлен-тлен. Тлен!

И при этом тусуются годами тут всё равно )) скоро на десятилетия счёт пойдет ))

 
Aleksandr Volotko:

И при этом тусуются годами тут всё равно )) скоро на десятилетия счёт пойдет ))

Говорят именно о Форекс, что тлен. Кроме форекс и другие рынки существуют. Народ на форекс сольет, а идеи останутся.) Вот это и делаем.)))

Так вот где Грааль-то святой зарыт, оказывается! )))
 
Aleksandr Volotko:

Да я тебе верю, ну почти, просто хотелось хоть один слитый счёт твой увидеть

кто тебе когда свой слитый счет покажет? это же зашкварно.

