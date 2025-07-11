Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 418
а каналы?
или парный трейдинг?или нейро-сеть?
Да хоть на кофейной гуще. Результат один )
Рынок не прогнозируется потому что идет за чьим то депо.
Избежать этого можно - торговать только на демке)
хоть бы один слитый счет показал, для приличия.. так мол и так, старался как мог, но в итоге тлен
а то может это всего лишь твои предположения..
точно говорю - тлен - поверь мне - на форексе только безумцы торгуют - никакой надежды - особенно если портфелями - вообще отчаяние - а если сериями портфелей - то лучше сразу повеситься
И мой семилетний опыт торговли это подтверждает.
Вот кто то говорил что на рынке нет закономерностей глубоко ошибался.
На рынке есть только одна закономерность и она всегда работает - Это - слив депозита.
У тебя мало опыта? - сольешь депозит быстро.
У тебя много опыта? - сольешь депозит медленно но уверенно.
Используешь мартин? - сольешь депозит быстро.
Торгуешь фиксированным лотом? -сольешь депозит медленно.
Только открыл сделку? - ты уже слил часть депозита на спреде\комиссии.
На рынке есть только одна закономерность и она всегда работает - Это - слив депозита.
Всем граальщикам удачи в их не легком деле.
правильній вход - правильная доливка, правильній віход - результат увеличиваем время слива депозита..
А так вот может єтот депозит прожить дольше?
Да я тебе верю, ну почти, просто хотелось хоть один слитый счёт твой увидеть, ну чтоб быть уже точно уверенным, что тлен это тлен, без вариантов и нюансов.
Если не секрет, для кого форекс не тлен? Или без исключения?
Без исключения.
Давайте сыграем в монетку. Вы всегда ее подбрасываете и результат сообщаете мне, саму монетку никогда не показываете. Кто из нас выиграет?
Если учесть, что ДЦ котирует инструменты, а мы играем с ДЦ, а не на каком-то там рынке, то аналогия полная.
Фигли вы все тогда тут делаете, вот где загадка века! )
Всё тлен. Тлен-тлен-тлен. Тлен!
И при этом тусуются годами тут всё равно )) скоро на десятилетия счёт пойдет ))
Говорят именно о Форекс, что тлен. Кроме форекс и другие рынки существуют. Народ на форекс сольет, а идеи останутся.) Вот это и делаем.)))
Да я тебе верю, ну почти, просто хотелось хоть один слитый счёт твой увидеть
кто тебе когда свой слитый счет покажет? это же зашкварно.