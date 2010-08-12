Билд 292. Тестер. Проблема - страница 5
Yedelkin, тут вопрос возник - А являются ли одинаковыми вводные для тестов? Поэтому проверьте как точно эксперт на обоих счетах производит работу с ММ и RM.
Дело в том, что (на мой взгляд) не очень корректно сравнивать счета MQ и Альпари, в силу как минимум этих причин:
1. Котировки на двух серверах хоть немного но отличаются (с этим как минимум еще можно смериться, но всеже результат может быть не очень ожидаемым);
2. По любому должны отличаться значения ACCOUNT_LEVERAGE. У MQ - 100 у Альпари - 500 (это очень сильно влияет на все расчеты где используется торговое плечо).
По этому параметру залоговая сумма на одинаковый лот в Альпари будет в 5 раз меньше, при условии того что валюта депозита одинаковая (к примеру USD).
PS
Могут быть и иные нюансы (тут все зависит от реализации эксперта)...
Спреды можно посмотреть в свойствах символа
если вы хотите узнать спред в какой то момент времени для этого необходимо написать скрипт который будет это делать
Ну так "плавающий" спред - он ни о чём не говорит (в данном контексте).
Спред хочу узнать не я, а разработчики :)
Да там не в спредах дело. У Альпари некоторые характеристики торгового счета отличаются, причем очень сильно...
PS
Разработчикам - Кстати, обычному трейдеру, как я понял, не очень получится посмотреть характеристики торгового счета (я имею введу в терминале, а не через MQL).
Поэтому предлагаю или сделать диалог в котором это все будет показано (без возможности редактирования), или как вариант пусть это посылается в письме по внутренней почте (в месте с логином и пассом)...
вот накалякал скрипт который распечатывает спреды по барам.вот результат
Не совсем понял, о каких "одинаковых вводных" идёт речь. Конфигурация входных данных изложена выше. Использовался один файл с одной и той же конфигурацией. Свежие дистрибутивы специально скачаны в отдельные папки, чтобы избежать возможного влияния файлов, наработанных в первоначальной папке МТ5 от Альпари.
Значение плеча. Посмотрите внимательно на эксперт "Метод Пуриа" и заданную для него конфигурацию входных данных. При фиксированном лоте (0.1) вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных расхождений из-за размера плеча у того или иного сервера. Либо я чего-то не понимаю (повторяю, что с сутью эксперта не знаком).
Нюансы. Для проверки всех возможных нюансов я нашёл доступный эксперт и указал путь, который поможет разработчикам разобраться в той проблеме, с которой столкнулся я. Будет время, проверю и другие эксперты. Если у Вас есть интерес и нет времени повторить эксперимент, присылайте свой экзешник с хорошими "ММ и RM". Декомпилировать я его всё равно не смогу.
Yedelkin:
Значение плеча. Посмотрите внимательно на эксперт "Метод Пуриа" и заданную для него конфигурацию входных данных. При фиксированном лоте вряд ли стоит ожидать каких-либо существенных расхождений из-за размера плеча у того или иного сервера. Либо я чего-то не понимаю (повторяю, что с сутью эксперта не знаком).
Суть проблемы с разным плечом может и не сильно повлиять, а может повлиять существенно (все зависит от торговой стратегии и условиях по которым работает эксперт).
тут дело вот в чем - при одинаковых лотах и одинаковой валюте депозита на Альпари маржи будет браться в 5 раз меньше (поскольку там в формуле торговое плечо задействовано).
Следовательно значения ACCOUNT_EQUITY, ACCOUNT_MARGIN, ACCOUNT_FREEMARGIN и ACCOUNT_MARGIN_LEVEL будут разные (при одинаковом депозите и размере лотов).
Есть еще один прикол, подозреваю что на Альпари в таком случае меньше шансов нарваться на Stop Out (ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL) и Margin Call (ACCOUNT_MARGIN_SO_SO), да и размеры этих параметров на серверах могут быть разными...
Разницу в размере маржи можно посмотреть на "калькуляторе трейдера" у Альпари.
У Альпари диапазон результатов: [42,23 у.е; 199,96 у.е.], у MQ: [-61,83 у.е; 142,55 у.е].
Т.е. у Альпари вообще нет убыточных прогонов, а прибыльные прогоны достигают 199,96 у.е. У MQ всё гораздо печальнее: куча убыточных прогонов, а максимум прибыльных прогонов составляет всего лишь 142,55 у.е., что процентов на 25 меньше, чем у Альпари. Разница между минимальным результатом у Альпари и минимальным результатом у MQ составляет около 100 у.е, т.е. 50% диапазона MQ. И т.д.
В общем, теперь уже я жду объяснений с подробным разбором полётов.
Добавление. 1. Дистрибутив 294 билда с "Адмирал Маркетс" показал те же результаты, что и дистрибутив с MQ. 2. Обратите также внимание на среднюю скорость проходов. У меня получилось, что дистрибутив с MQ работает гораздо медленнее, чем с Альпари.
Я бы рекомендовал Вам спокойней относиться к области, которой Вы еще только учитесь.
Во первых, предыдущие Ваши сообщения не носили никаких проверяемых деталей, на что Вам был дан совет - "приложите исходник для проверки", а после Вашего отказа объяснение - "Пока нет исходника, на котором Yedelkin проводит свои эксперименты, разумного объяснения не получить.".
Во вторых, Вы запустили генетический перебор параметров оптимизации и закономерно (это же генетика на основе случайного перебора) получили чуть различающие, но очень близкие результаты. 42 и -61 - это 100 долларов разницы, 199 и 142 - это 50 долларов разницы, что является ничтожной суммой при случайном процессе поиска наилучших значений - такова природа генетического перебора. При Ваших настройках из 680 000 вариантов выборочно тестировалось по 10 000.
Почитайте про генетические алгоритмы:
Я очень спокойно отношусь к новой для себя области. Именно поэтому тщательно пытаюсь найти приемлемые "доказательства", иногда неделями, прежде чем заявить о них на форуме. Но когда нахожу, требую ответа, если уж мне сказали, что подобные "доказательства" помогут получить "разумные объяснения". Даже если я и ошибаюсь в чём-то, то подробное указание на мои ошибки также сойдёт в качестве ответа.
По поводу "ничтожности сумм". Я бы согласился с такой логикой, если бы диапазон результатов составлял сотни тысяч и миллионы у.е. На их фоне разница в 50 у.е. действительно смотрелась бы ничтожной. И не стал бы говорить о них на форуме. Но когда разница результатов сравнима с размером основных диапазонов - есть повод задуматься.
У меня нет возможности провести медленную оптимизацию в приемлемые сроки, чтобы преодолеть особенности генетического перебора параметров и показать Вам точный результат. Вместо это я указал Вам путь, который использовал сам. Разумеется, что при проверке Вы можете увидеть кучу тонкостей, о существовании которых я и понятия не имею. Поэтому возникает спокойный вопрос: Вы будете проверять этот путь, или всё ограничится ссылкой на особенности генетического перебора и "ничтожность" имеющейся разницы?
Детальная проверка показала, что в истории демо-сервера Альпари есть серьезные ошибки из-за неправильно импортированных данных. Поэтому на их истории пока нельзя проводить тесты.
Мы им уже сообщили - наверняка к понедельнику исправят.
На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo все нормально.
По поводу "ничтожности сумм". Я бы согласился с такой логикой, если бы диапазон результатов составлял сотни тысяч и миллионы у.е. На их фоне разница в 50 у.е. действительно смотрелась бы ничтожной. И не стал бы говорить о них на форуме. Но когда разница результатов сравнима с размером основных диапазонов - есть повод задуматься.
У меня нет возможности провести медленную оптимизацию в приемлемые сроки, чтобы преодолеть особенности генетического перебора параметров и показать Вам точный результат. Вместо это я указал Вам путь, который использовал сам. Разумеется, что при проверке Вы можете увидеть кучу тонкостей, о существовании которых я и понятия не имею. Поэтому возникает спокойный вопрос: Вы будете проверять этот путь, или всё ограничится ссылкой на особенности генетического перебора и "ничтожность" имеющейся разницы?
Вы так и не поняли что такое генетическая оптимизация - прочтите указанные статьи, пожалуйста.
Кроме того, 50-100 долларов в данном случае на самом деле ничтожная сумма, так как эксперт абсолютно никакой - он не имеет выраженной прибыльности, а просто ходит вокруг нуля в малом диапазоне. Вне зависимости от параметров он не в состоянии генерировать прибыль на этом символе и периоде времени. Можно сказать, что он генерирует случайный шум от -50 до + 200.
К сожалению, Вы не проверяете детально в чем причины расхождений, а делаете выводы на основе общих графиков и отчетов. Я сам погонял указанного эксперта Пурия и сразу же при взгляде на историю сделок и чарта нашел, что история EURUSD M1 у демо-сервера Альпари откровенно битая.
Надеюсь, Альпари быстро поправят свою историю.