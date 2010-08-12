Билд 292. Тестер. Проблема - страница 2

pronych:

Клева! Теперь осталось только подобрать подходящий билд, и мы миллионеры! - раздался голос из трущоб...

Без обид, автор. Просто шутка.))

Вот-вот! И я о том же :):):) Фактически, методом научного тыка подбираю "оптимальный" билд. Никаких "обид", один позитив! :):):) Позитив из трущоб :)
 
gpwr:
Ради интереса. Прогоните советника без оптимизации на обоих версиях мт при одних и тех же входных параметрах.

ОК! Для чистоты эксперимента укажите произвольно выбранные Вами параметры из следующего диапазана:

 

 

 

 
Yedelkin:

ОК! Для чистоты эксперимента укажите произвольно выбранные Вами параметры из следующего диапазана:

 

 

 

Не понял что мне выбирать. Выбирете сами, наугад, или с лучшими параметрами по первой оптимизации. Мне просто пришла мысль что если результаты оптимизации не совпадают, то может и результаты обычного прогона тоже не совпадут. Сообщите как получится, а то мы тут доверяем оптимизации в 292 билде, а она может нас за нос водит.
 
gpwr:
Не понял что мне выбирать. Выбирете сами, наугад, или с лучшими параметрами по первой оптимизации. Мне просто пришла мысль что если результаты оптимизации не совпадают, то может и результаты обычного прогона тоже не совпадут. Сообщите как получится, а то мы тут доверяем оптимизации в 292 билде, а она может нас за нос водит.
ОК, всё понял, сделаем!
 

Мне кажется что в билде 292 что то поменяли в тестере. У меня нет оптимизации, я  просто программировал логику открытия и закрытия. Очень долго все делал, что бы открывалось там где я хочу. Индикатор мультивалютный с хенделами 2-го уровня. И я уверен что в 291 билде, я этого добился. Сделки открывались там где нужно. Я визуально проверял по всем валютам, что участвуют в чемпионате, все было правильно. Поэтому приступил к другим вещам.

Я оставил эксперт (искренне считал, что я наконец то сделал что мне нужно), и занимался другими вещами (приступил к другому этапу), ничего в коде не менял, а сейчас обратил внимание, что на 292 билде, он снова начал открывать сделки не там. Почему понять не могу. Проверить это моё утверждение на 291 билде не могу (у меня его нет), но я уверен, что ничего не менял и на 291 билде работало, а  на 292 перестало (сделки снова открываются не там)…


 
Prival:

Я оставил эксперт (искренне считал, что я наконец то сделал что мне нужно), и занимался другими вещами (приступил к другому этапу), ничего в коде не менял, а сейчас обратил внимание, что на 292 билде, он снова начал открывать сделки не там. Почему понять не могу. Проверить это моё утверждение на 291 билде не могу (у меня его нет), но я уверен, что ничего не менял и на 291 билде работало, а  на 292 перестало (сделки снова открываются не там)…

Вот 291 билд
Файлы:
terminal.rar  3877 kb
 
Yedelkin:
Вот 291 билд
просто заменить экзешник ?  или как то по другому делать ? я попробовал этот файл просто запустить. ничего не произошло..
 
Prival:
просто заменить экзешник ?  
Да,  я тупо вставил этот файл в папку МТ вместо имеющегося из 292 билда, оставив всё остальное нетронутым. Т.е. "заменил экзешник". С сохранением имеющегося, разумеется.  Терминал продолжал запускаться, не заметив подмены. Только начал предлагать "автоматически обновиться".
 

сделал следующее. скопировал МТ5 с диска D на E. исходную папку диск д переименовал, что бы не мешала.

на диске е. поменял экзешник. запустил. отказался от обновления. сделки открылись в тех же местах что и в билде 292. так что не в нем дело... в чем то другом...

придеться все начинать с начала((

 

Цель была простаяя, научиться строить мультивалютный индикатор и торговать на нем. Была вшита простая логика. В этом примере желтая линия отвечает за AUD, меньше нуля продаем, больше покупаем. я даже пару дней простона демо его повесил, что бы убедиться, что все правильно работает. И вот такого как на рисунке я не мог пропустить, сделка просто неоткрылась (((. постепенно к концу тестирования, он начинает правильно работать, а вот в начале ((

Скорее всего что то у меня, где то снова напортачил, не в билде дело. 

 

 

 

Пока нет исходника, на котором Yedelkin проводит свои эксперименты, разумного объяснения не получить.

Нужны воспроизводимые доказательства.

