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Spreads - индикатор для MetaTrader 5
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Спред реализован через разность котировок двух символов. Если котировки символов движутся реверсно - второй символ выставить в реверс. При этом спред считается через сумму котировок.
В реверс выставляется только котировки второго символа спреда. Наименования переменных понятны по смыслу. Обязательно использование индикатора, когда оба символа спреда торгуются - котируются по времени начала - окончания торговых сессий.
Использование индикатора возможно при торговле спредом: для торгов во флете - выросло - продажа, упало - покупка. Также возможна вариативность по трактовке значений индикатора. Можно торговать и
линии - уровни поддержки и сопротивления и наклонные линии от графика спреда, после их пересечения.
код подробно закомментирован, выставлять индикатор на первый символ спреда, для приведения к целым числам для простоты отсмотра и анализа уровней и значений индикатора использованы переменные,
в которых указываем множителем количество знаков после запятой, к примеру если котируется 5 знаков, то ставим значение 100000
Coefficient_to_an_integer1 = 100000;
Coefficient_to_an_integer2 = 100000;
input double Weighting_coefficients1 = 1; // proportionality factor (position volume) of the first spread symbol input int Coefficient_to_an_integer1 = 100000; // number of quotation marks Sym 1 input string Symbol2 = "USDCAD"; //second spread symbol input bool Symbol2_Reverse = true; //inverse correlation input double Weighting_coefficients2 = 1; // proportionality factor (position volume) of the first spread symbol input int Coefficient_to_an_integer2 = 100000; // number of quotation marks Sym 2
на самом деле трактовок значений индикатора можно использовать много и пробои и отскоки от уровней к примеру - вариативность в наличии, можно смотреть и подбирать наиболее идеологически вам
подходящий вариант.
К примеру, можно использовать трендовую трактовку движения котировок спреда, например - по сезонности.
Пример использования классической трактовки спреда AUDUSD-USDCAD, торговля в диапазоне. Также на график спреда возможно наложение стандартных фигур технического анализа и технических индикаторов, например, конвертов для более понятной трактовки его значений.
Здесь собраны популяционные алгоритмы оптимизации. В архиве все необходимые файлы для запуска алгоритмов на тестовых функциях.Индикатор на основе 2 МА
Всем доброго времени суток) Первый раз выкладываю свой код!!
Определение начала нового бара или свечи в обработчике события OnTick() эксперта.Пан Призма № рычаг 72
Постройте движущуюся линию с полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоиду и ее ось. Построенные линии удаляют одно значение на каждом отрезке, и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.