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Индикаторы

Spreads - индикатор для MetaTrader 5

Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko

Roman Shiredchenko

  • специалистом в  на биржевых рынках
  • Россия
  • 11131
Трейдер, писатель.
из интервью: преимущество частного трейдера в том, что можно торговать не всё подряд, потому что надо, но торговать явники.... "в виду явного" движа!
Убыток – это просто незакрытая прибыль с отрицательным знаком ), плата за игру.
7 статей 4 кода 7 тем 7789 комментариев
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(3)
Опубликован:
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Спред реализован через разность котировок двух символов. Если котировки символов движутся реверсно - второй символ выставить в реверс. При этом спред считается через сумму котировок.

В реверс выставляется только котировки второго символа спреда. Наименования переменных понятны по смыслу. Обязательно использование индикатора, когда оба символа спреда торгуются - котируются по времени начала - окончания торговых сессий.

Использование индикатора возможно при торговле спредом: для торгов во флете - выросло - продажа, упало - покупка. Также возможна вариативность по трактовке значений индикатора. Можно торговать и

линии - уровни поддержки и сопротивления и наклонные линии от графика спреда, после их пересечения.

код подробно закомментирован, выставлять индикатор на первый символ спреда, для приведения к целым числам для простоты отсмотра и анализа уровней и значений индикатора использованы переменные,

в которых указываем множителем количество знаков после запятой, к примеру если котируется 5 знаков, то ставим значение 100000

Coefficient_to_an_integer1 = 100000;   
Coefficient_to_an_integer2 = 100000;

input double Weighting_coefficients1 = 1;         // proportionality factor (position volume) of the first spread symbol
input int Coefficient_to_an_integer1 = 100000;    // number of quotation marks Sym 1
input string Symbol2 = "USDCAD";                  //second spread symbol
input bool   Symbol2_Reverse = true;              //inverse correlation
input double Weighting_coefficients2 = 1;         // proportionality factor (position volume) of the first spread symbol
input int Coefficient_to_an_integer2 = 100000;    // number of quotation marks Sym 2

на самом деле трактовок значений индикатора можно использовать много и пробои и отскоки от уровней к примеру - вариативность в наличии, можно смотреть и подбирать наиболее идеологически вам

подходящий вариант.

К примеру, можно использовать трендовую трактовку движения котировок спреда, например - по сезонности.

Пример использования классической трактовки спреда AUDUSD-USDCAD, торговля в диапазоне. Также на график спреда возможно наложение стандартных фигур технического анализа и технических индикаторов, например, конвертов для более понятной трактовки его значений.




Population-based optimization algorithms Population-based optimization algorithms

Здесь собраны популяционные алгоритмы оптимизации. В архиве все необходимые файлы для запуска алгоритмов на тестовых функциях.

Индикатор на основе 2 МА Индикатор на основе 2 МА

Всем доброго времени суток) Первый раз выкладываю свой код!!

Обнаружение начала нового бара или свечи Обнаружение начала нового бара или свечи

Определение начала нового бара или свечи в обработчике события OnTick() эксперта.

Пан Призма № рычаг 72 Пан Призма № рычаг 72

Постройте движущуюся линию с полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоиду и ее ось. Построенные линии удаляют одно значение на каждом отрезке, и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.