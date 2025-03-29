Спред реализован через разность котировок двух символов. Если котировки символов движутся реверсно - второй символ выставить в реверс. При этом спред считается через сумму котировок.

В реверс выставляется только котировки второго символа спреда. Наименования переменных понятны по смыслу. Обязательно использование индикатора, когда оба символа спреда торгуются - котируются по времени начала - окончания торговых сессий.

Использование индикатора возможно при торговле спредом: для торгов во флете - выросло - продажа, упало - покупка. Также возможна вариативность по трактовке значений индикатора. Можно торговать и

линии - уровни поддержки и сопротивления и наклонные линии от графика спреда, после их пересечения.

код подробно закомментирован, выставлять индикатор на первый символ спреда, для приведения к целым числам для простоты отсмотра и анализа уровней и значений индикатора использованы переменные,

в которых указываем множителем количество знаков после запятой, к примеру если котируется 5 знаков, то ставим значение 100000

Coefficient_to_an_integer1 = 100000;

Coefficient_to_an_integer2 = 100000;

input double Weighting_coefficients1 = 1 ; input int Coefficient_to_an_integer1 = 100000 ; input string Symbol2 = "USDCAD" ; input bool Symbol2_Reverse = true ; input double Weighting_coefficients2 = 1 ; input int Coefficient_to_an_integer2 = 100000 ;

на самом деле трактовок значений индикатора можно использовать много и пробои и отскоки от уровней к примеру - вариативность в наличии, можно смотреть и подбирать наиболее идеологически вам

подходящий вариант.

К примеру, можно использовать трендовую трактовку движения котировок спреда, например - по сезонности.

Пример использования классической трактовки спреда AUDUSD-USDCAD, торговля в диапазоне. Также на график спреда возможно наложение стандартных фигур технического анализа и технических индикаторов, например, конвертов для более понятной трактовки его значений.











