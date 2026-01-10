Ганн, астротехники. Прогнозы, обсуждение - страница 140

Bogard_11:

Если кресты можно будет потом включать и выключать в настройках, тогда каши не будет.

да, можно, настройками Diagonal_Cross и Cardinal_Cross

 

Всем спасибо, индикатор по SQ9 написан, всё работает с 99.99% точности.


И немного про коробки.


 

Движение цены в квадрате Ганна на графике


 
Bogard_11:

Всем спасибо, индикатор по SQ9 написан, всё работает с 99.99% точности.


И немного про коробки. 


Как ты запарил, торгаш, хватить людям пудрить мозК

 
Andrey l Sergeevich #:

Как ты запарил, торгаш, хватить людям пудрить мозК

Лично я ничего не продаю. Все индикаторы которыми я пользуюсь, выложены в свободном доступе (ссылки есть под роликами). По КВ9 - писал не я, поэтому не могу запретить человеку его продавать.

P.S. - такая же реакция была в комментах под роликами коробки Ганна на ютубе. Через год чел прилюдно там же извинился, сказал что был в корне не прав.

 
сайт ганзилла калашникова больше не доступен у кого есть версия pro8.3 ?
 
ruslan #:
сайт ганзилла калашникова больше не доступен у кого есть версия pro8.3 ?

Вот есть:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=gannzilla+pro+8.3

 
Все основные  труды Ганна прочитал. Применяю в торговле. В стадии завершения обучения. Всё, что раньше использовал ( стратегии ) в плане результата, рядом не стоит с Ганном. Всё просто , читаем книги Ганна,и не просто читаем,а каждое предложение, почти, учим и консектируем, и регулярно повторяем.
А принцип прост . Основное - это время. Время это астрономия. С элементами астрологии.  Почти каждое движение цены спровоцировано астрономическим явлением. Образуетя "норма вибрации". Матрицы планет Солнечной системы влияют на людей живущих на Земле. То группируют их  - людей в массы, то снова, разделяют во мнении. Согласно броуновскому движению.  Влияют, и самое главное создают резонансы. 
Резонансы это отдельная тема, которую, также, необходимо усвоить. Это раздел физики- гармонические колебания. Это и есть ключ. 

А теперь вопрос к профи в системе Ганна, кто давно вкурил о чём я говорю, и зевая, повторяет "да...да ...да это нам уже давно понятно" )) И продвинулся дальше меня. 

Суть вопроса: 
Как улучшить точность взятия тейк- профита?
То есть я сейчас беру тейк, но хочется брать его, почти до каждого пункта.
Ганн в случае с пшеницей делал это ( статья в журнале "ticker".). Понятно у него тоже не всегда получалось взять движение пунк-в- пункт , но в большинстве случаев ему удавалось это.
Я понял что сейчас нужно уяснить силу астрономического явления но не уверен.

Кто в теме дайте ответ, как улучшить точность получения TP ? Какие есть для этого качеств- количеств. хар-ки?




 
Никогда не известно сколько пройдет цена. Если берете тр по ходу цены - делайте частями.
Характеристики - есть статистически рассчитанный тейк. Делите атр на 10 частей.
И закрываете перед статистически расчетным тейком 0.1 атр  10-ю часть позиции. Короче - при неттинге кидаете лимитки 0.1 обьемом позиции по ходу движения цены. На расстоянии 0.1 атр. Или ином - статистически вами рассчетном или -и  предполагаемом. И перед ним лимитки и после него лимитки. При этом позиция переводится в бу. Если хэдж - то также закрываете позицию частями.
 
Я с астро так и не разобрался, для меня скучновато, но все те же действия позволяет делать его шаблон 144х144 (универсальный калькулятор цены и времени), его ВЕЛИЧАЙШЕЕ изобретение! Ну или же индикатор коробки Ганна для МТ4. На м5 внутри дня позволяет ловить развороты с точностью +-3-7 пипсов на фунт-доллар. На акциях и сырье тоже хорошо работает, главное правильный шаг подобрать.

Коробка квадрат Ганна 144
