Ганн, астротехники. Прогнозы, обсуждение - страница 140
Если кресты можно будет потом включать и выключать в настройках, тогда каши не будет.
да, можно, настройками Diagonal_Cross и Cardinal_Cross
Всем спасибо, индикатор по SQ9 написан, всё работает с 99.99% точности.
И немного про коробки.
Движение цены в квадрате Ганна на графике
Лично я ничего не продаю. Все индикаторы которыми я пользуюсь, выложены в свободном доступе (ссылки есть под роликами). По КВ9 - писал не я, поэтому не могу запретить человеку его продавать.
P.S. - такая же реакция была в комментах под роликами коробки Ганна на ютубе. Через год чел прилюдно там же извинился, сказал что был в корне не прав.
сайт ганзилла калашникова больше не доступен у кого есть версия pro8.3 ?
Вот есть:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=gannzilla+pro+8.3
Все основные труды Ганна прочитал. Применяю в торговле. В стадии завершения обучения. Всё, что раньше использовал ( стратегии ) в плане результата, рядом не стоит с Ганном. Всё просто , читаем книги Ганна,и не просто читаем,а каждое предложение, почти, учим и консектируем, и регулярно повторяем.
Я с астро так и не разобрался, для меня скучновато, но все те же действия позволяет делать его шаблон 144х144 (универсальный калькулятор цены и времени), его ВЕЛИЧАЙШЕЕ изобретение! Ну или же индикатор коробки Ганна для МТ4. На м5 внутри дня позволяет ловить развороты с точностью +-3-7 пипсов на фунт-доллар. На акциях и сырье тоже хорошо работает, главное правильный шаг подобрать.