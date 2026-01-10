Ганн, астротехники. Прогнозы, обсуждение - страница 138

Bogard_11:
Скорее всего, хотя у него и до трейдинга с финансами было шикарно. Робот колбасит круглосуточно, у чела голова не болит.

Alexander_K:
Как?! И здесь нашли Грааль?! У всех есть Грааль... Один я без Грааля. Тьфу...

Та их тут уже нашлось ... Печаль только в том, что никто на них ещё не заработал, а так - да ... найден(ы) :)

 
Valeriy Yastremskiy:

что то не завелся индикатор( С ганном сложно, к тому же в динамике. Может канвас и поможет конечно, но все равно, данных много, расчеты не всегда точные, т.е. можно так, а можно так. Нужна логика, да и линий много просто. Производных данных у него действительно много и сложно.

Не завелсмя в каком смысле? Не скомпилировался или на чарте (графике) косячит?
 
Зачем про Астро? Все тоже можно и обычной геометрией выразить. Что планеты меж собой в определенных градусах, что движения между собой в тех же градусах (пипсо-бары).
Упрощайте а не усложняйте.
 
Bogard_11:
Не завелсмя в каком смысле? Не скомпилировался или на чарте (графике) косячит?

Евродоллар на часе и выше что то выводит, но точно не ганн. скомпилировался норм. 

ЗЫ завелся, на 5 минутках кажет. Но как с ним дружить ... сложная техника))))
 
Не понял, размер в барах и пунктах статичный? его же расчитывать надо.) Но прикольная штука.

 
Это, как обзывался один крендель "резиновый шаблон", вы можете его растягивать по цене (вертикали), по времени (горизонтали) вбивая нужные параметры в настройках (prices - размер в пипсах по вертикали, times - размер в барах по горизонтали).
Технику извините, выкладывать не буду, их много, минимум три, делюсь только взаимозачетом.
Могу только немного подсказать. Начните с параметров 144 пипса (четырехзнак) на 144 бара, 288 пипсов на 144 бара, 144 пипса на 288 баров. Это статические шаблоны.
Если читали Ганна (построение углов и универсальная формула для трейда), то уже что-то увидите, а там и до динамических шаблонов недалеко. Всё равно придется это путь проделать, без личных наблюдений (визуальные наработки памяти), дальше не поедешь.
Если хотите, могу еще более навороченную коробку скинуть, там еще больше пропорций вбито (вертикаль и горизонталь). На статике удобно бары и пипсы считать.



Фунт меж тем падает по углу 1х2. И только еще один читающий понимает (хотя можете еще парочку есть), почему именно так а не иначе,и где примерно  ждать первую остановку (кв9 Ганнзила в помощь). :D
 
Valeriy Yastremskiy:

Не понял, размер в барах и пунктах статичный? его же расчитывать надо.) Но прикольная штука.

Это индикатор, а не советник. Что вы в него в настройках забьете, то он и покажет . По умолчанию забиты пропорции для четырехзнака, вы сами можете их изменить, на какие вам нужно.

