Это индикатор, а не советник. Что вы в него в настройках забьете, то он и покажет . По умолчанию забиты пропорции для четырехзнака, вы сами можете их изменить, на какие вам нужно.

Нет, не про то. Какая разница индюк или скрипт/советник. Я бы прошелся по ряду и посмотрел бы разнос и максимумы минимумы ну скажем на 132 барах и из величины размаха минмакс выбирал / расчитывал бы размер квадрата. И номера баров максимумов и минимумов были бы известны, т.е. ширину времени тоже можно посчитать. Главное логику расчета сделать.

 
Фунт меж тем падает по углу 1х2. И только еще один читающий понимает (хотя можете еще парочку есть), почему именно так а не иначе,и где примерно  ждать первую остановку (кв9 Ганнзила в помощь). :D


Я ошибаюсь или серым цветом сверху угол времени, а по вертикали угол цены?

 
Еще раз, вы сможете для мт4  точно закодириовать квадрат 9 Ганна, который представлен в проограмме А. Калашникова Ганнзила? Вот чтобы значения в градусах не отличалось больше чем на 1-2 пипса?
100% скорее всего не сможете.

сможем :)
мы даже сможем найти пересечения углов)

 
сможем :)
мы даже сможем найти пересечения углов)

Значит и для вас рынок, это простая геометрия и математика. Т.е. никакой мистики! :)
 
Я ошибаюсь или серым цветом сверху угол времени, а по вертикали угол цены?

Так и есть. Только это пропорции от 144. Типа шаблон (как его не растягивай) всегда приравнивается к 144 единицам цены и 144 единицам времени (допустим 158.2 пипса считаются как 144 единицы, и время 475 баров, так же считается что это 144 единицы.) . Вот отсечки на индикаторе это пропорции и показываю.

 
Нет, не про то. Какая разница индюк или скрипт/советник. Я бы прошелся по ряду и посмотрел бы разнос и максимумы минимумы ну скажем на 132 барах и из величины размаха минмакс выбирал / расчитывал бы размер квадрата. И номера баров максимумов и минимумов были бы известны, т.е. ширину времени тоже можно посчитать. Главное логику расчета сделать.

Это одна из техник. Строить квадрат по хай-лоу (считайте пипсы от хай до лоу, вбивайте их в параметр prices, считайте бары, вбивайте в параметр times) Получите ваш квадрат...
Можно статическим шаблоном 144 х 144. Можно из параметра цены. Вариантов масса. И все они рабочие.

 
И все они рабочие.

Сильное заявление!

 
к вашим линиям добавятся еще линии уровней кардинального и диагонального крестов
не будет каши ?

 
Сильное заявление!

Пример статики.Но это слишком долго. Динамической работать намного интереснее, особенно внутри дня.


 
к вашим линиям добавятся еще линии уровней кардинального и диагонального крестов
не будет каши ?

Если кресты можно будет потом включать и выключать в настройках, тогда каши не будет.

