Ганн, астротехники. Прогнозы, обсуждение - страница 136
но к сожалению не автоматизируется :-)
посмотрите статьи Дмитрия Федосеева, там есть уникальный индикатор дивергенции
глупые треуголки, страшно подумать еслиб это работало
Оно всегда работает, это же простая геометрия.
если присмотреться, то это не станет очевидным
то, что цифры имеют значения, не сомневаюсь.
Вы просто видите кучу углов и треугольников. С коробкой еще уметь работать надо. Инструкцию в инете не встречал.
А так это универсальный калькулятор цены и времени.
И это еще не все возможности коробки.
Это трешак, если честно. Так же как и накидать кучу углов и ловить в этой мути рыбку... Никакой структуры движения цены это не передает...
Угу... Не передает, если вы не понимаете общий принцип, как связаны цена и время геометрически на простом графике с двумя координатами Х и Y. Как уже выше было написано, коробка это три квадрата Ганна, 54, 90 и 144. Но у него были статические шаблоны, в наш век можно юзать один динамический. Только перестраивать шаг по пипсам и барам.
И снова как уже было написано выше, вы нигде не найдете хелпа, как правильно использовать эту коробенцию, для ловли конца движения, или для ловли конца коррекции.
Вы так же видите просто мешанину линий (углов), а надо просто смотреть на определенные углы , в определеннгое время, вот и все.
Продолжим эксперимент... Вот чисто по углам, неужели логически не видно, от какого угла пошел отскок, по какому углу пошел тренд? Циферки коробки понятно дело скрыты, но и там четкая математическая логика прослеживается. Ничего не вбивается от балды.
P.S. - вот еще ни разу в жизни не видел, кто бы тоже смог ентим инструментом, объяснить пропорции цены и времени отката или тренда... Вернее я знаю кто может, и покруче меня, но я не про Гуру методик Ганна.
Так че делать то теперь? Покупать или продавать?
Ну типа вниз. Следующей картинки надо дождаться)