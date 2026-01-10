Ганн, астротехники. Прогнозы, обсуждение - страница 135
Живые есть? )))
есть живые :-)
я использую сетку гана как ориентир. Пожалуй единственный тут инструмент который имеет эконом.подоснову и легко используется
но к сожалению не автоматизируется :-)
Изображение текущего прогноза в студию! )))
не то чтобы прогнозы, но примерно так вот :
просто любой инструмент форекс имеет волатильность ~1% в неделю и фактически движим сильными мира в рамках разумного. По сетке это виднее
можешь на любом мажоре построить и посмотреть
Смотрел однажды, но так и не понял где точки отсчёта)Спасибо за изображение!
Как и любой инструмент, сетка Гана может применяться/строится по разному, в зависимости от того что мы хотим подчеркнуть и на что обратить внимание
Ещё один способ построения сетки Гана
Метод эксплуатирует периодику торгов и психологию людей.
Периодика - 1 неделя. То что рынок имеет в себе недельный цикл очевидно и надеюсь никто спорить не будет :-)
Психологический момент - смена третьего значащего знака котировки (не после запятой, а просто третьего).
Люди и их предприятия,компании,фонды обращают внимание на то что курс меняется когда меняются "центы".И принимают какие-то свои меры, каждый по своему, но главное что начинаются действия.
Эти два фактора конечно-же влияют на структуру цены и можно построить сетку Гана которая это подчеркивает. Эдакая интерференция
На таймфрейме H1:
Действие 1: опорное перекрестие
1.1 отмечаем вертикальной линией конец любой недели. только повнимательнее - это должна быть точно пятница (не попадите случайно в праздник)
1.2 отмечаем произвольную горизонтальную линию, открываем её свойства и оставляем только 3 значащих цифры в цене
Действие 2: создаём сетку (в MT сетка крайне неудобна, поэтому по шагам)
2.1 Берём инструмент "сеть Гана" и шваркаем на график, произвольно..
2.2 Выделяем и начинаем менять размеры чтобы по горизонтали получилось 60 (1/2 от 120 часов, от недели) а по горизонтали 1/2 от "цента". То есть ромбик сети должен иметь ширину 1 неделя и высоту 1 "цент"
Действие 3: совмещаем с прицелом
3.1 Объект "сеть" всё ещё выделен - за центральную точку двигаем его чтобы перекрестие сети совпало с "прицелом" сделанным на шаге 1.
Действие 4: итоговое
4.1 Внимательно смотрим на результат и бьёмся головой об стену с криком "где были мои глаза"
4.2 Пытаемся сие применить в роботах :-)
Получается вот такое вот (нарочно взят AUDUSD как менее подходящий, на евро смотрится значительно веселее)
Построенная таким образом сеть акцентриует внимание трейдера именно на движении и является хорошим подспорьем при "ручной" торговле.
Профитов всем
Ребята, напишите пожалуйста кто какой инструмент Ганна использует на данный момент?
Спрашиваю для того чтобы понять какая тема больше всего интересует значительную часть форумчан.
Например, меня на данный момент интересуют Углы Ганна, читаю различную информацию по данному инструменту, а также использую Углы Ганна в своей торговле.
Ловите нормальную коробку Ганна для мт4. Есть все нужные углы (можно включать и выключать). Можно вбивать любое кол-во баров. Код открытый.