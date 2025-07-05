Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1. - страница 41
Супер! Интересный способ.
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=TOSTRING
Да, я помню, что Вы - гений макросов. Спасибо. Другое дело, что работа почти нигде не описывается. Можете посоветовать источник, который описывает эти тонкости? Понятное дело, для С/С++.
У себя макросы использую очень редко и на простом уровне. Видимо, незаслуженно не обращаю на них внимание.
Можете посоветовать источник, который описывает эти тонкости?
Макросы изучил на единственном примере от MQ, который был в анонсе одного из билдов MT5. Там вводились # и ## и хороший пример был. Ссылку не найду.
Ясно. Еще раз спасибо.
Бывают же совпадения... Я ведь как раз в CodeBase отправила на публикацию включаемый файл, который составила на основе этого обсуждения в 2015-м: https://www.mql5.com/ru/forum/63951/page2#comment_1908129
Сами коды в библиотечном файле, что подготовила к публикации - простые. При этом по смыслу - как вас интересовало и примерно как привёл Sergey Dzyublik
P./S.: Как оказалось со временем, именно самое простое стало у меня самым применяемым. Со временем поймала себя на том, что без того включаемого файла - как чего-то не хватает /*при выводе каких-то результатов: при конструировании кодов, работы функций*/
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
MetaQuotes Software Corp., 2014.10.30 06:25
Обновление платформы MetaTrader 5 build 1010: Новые сигналы, маркет и опционы
В пятницу 31-го октября будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление будет содержать следующие изменения:MetaTrader 5 Client Terminal build 1010
Спасибо. Пойду тем же путем.
Судя по времени публикации (06:25) я эту новость тупо проспал)))
Здравствуйте, скинули мне индикатор МА, там сразу все необходимые для меня уровни. Проблема в том - что при наведении мышки на индикатор (каждый МА) не показывает период данной МА. Как исправить этот момент? Постоянно ошибка синтаксиса при изменении имени IndicatorShortName("MASHKI =)"); Помогите пожалуйста.