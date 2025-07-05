Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1. - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если во время обработки тика придет новый тик, он возможно поменяется?
Да хоть 100 раз.
Важно, что, завершив свои расчеты, функция запомнит для каких данных пересчет уже производился.
Это можно сделать в самом начале, тогда любые новые данные будут пересчитаны.
Тут только гарантии отсутствия пропуска тиков нет, но она и не нужна.
Тут только гарантии отсутствия пропуска тиков нет, но она и не нужна.
Ну если точка входа только одна - OnTick, нет ни таймера ни событий, то похоже на нужное.
Доброго дня, суперпрофи!
Задача - пакетное создание ссылок на папки агентов. Нашел исходник проги на гитхабе (проект в прикрепе) с функционалом нужным мне, ссылки создает исправно, но пытаюсь в цикле делать сразу несколько ссылок и облом.
Вот что нужно получить на выходе (руками ссылки насоздовал):
В файле FormMain.cs пробую чинить бесчинства в коде, но желаемого эффекта не могу получить (см. с 73 строки):
Доброго дня, суперпрофи!
Задача - пакетное создание ссылок на папки агентов. Нашел исходник проги на гитхабе (проект в прикрепе) с функционалом нужным мне, ссылки создает исправно, но пытаюсь в цикле делать сразу несколько ссылок и облом.
Вот что нужно получить на выходе (руками ссылки насоздовал):
зачем такие сложности? mklink - команда шела
остаётся набросать скрипт на любом some-script :-) на PowerShell или Питоне
зачем такие сложности? mklink - команда шела
остаётся набросать скрипт на любом some-script :-) на PowerShell или Питоне
можно конечно, а пользовательский интерфейс для юзверя? как он будет пользоваться скриптом?
можно конечно, а пользовательский интерфейс для юзверя? как он будет пользоваться скриптом?
блин... есть подозрение что в эту часть форума мало кто заходит, тем более в раздел MQL4. Создам ка я ветку в Общем обсуждении.
можно конечно, а пользовательский интерфейс для юзверя? как он будет пользоваться скриптом?
а в чём сложность ? так-же скриптом нарисовать интерфейс..а то целый С# в зависимостях ради одной формочки
хотя, хозяин-барин ...
а в чём сложность ? так-же скриптом нарисовать интерфейс..а то целый С# в зависимостях ради одной формочки
хотя, хозяин-барин ...