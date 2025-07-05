Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1. - страница 45

Andrei Trukhanovich:

если во время обработки тика придет новый тик, он возможно поменяется?

Да хоть 100 раз.

Важно, что, завершив свои расчеты, функция запомнит для каких данных пересчет уже производился.
Это можно сделать в самом начале, тогда любые новые данные будут пересчитаны.

Тут только гарантии отсутствия пропуска тиков нет, но она и не нужна.

 
Andrey Khatimlianskii:

Тут только гарантии отсутствия пропуска тиков нет, но она и не нужна.

Ну если точка входа только одна - OnTick, нет ни таймера ни событий, то похоже на нужное.

 
Доброго дня, суперпрофи!

Задача - пакетное создание ссылок на папки агентов. Нашел исходник проги на гитхабе (проект в прикрепе) с функционалом нужным мне, ссылки создает исправно, но пытаюсь в цикле делать сразу несколько ссылок и облом.

Вот что нужно получить на выходе (руками ссылки насоздовал):

В файле FormMain.cs пробую чинить бесчинства в коде, но желаемого эффекта не могу получить (см. с 73 строки):

else
            {
                string argument = null;
                if (radioButton2.Checked)
                    argument = "/h";
                else if (radioButton3.Checked)
                    argument = "/j";
                else if (isFolder)
                    argument = "/d";

                bool result;
                int port = 0;
                for (int i = 0; i < 512; i++)
                {
                    port = 3000 + i;
                    //D:\Market\MT5\Tester\Agent - 127.0.0.1 - 3000\MQL5\Files    
                    //E:\Project\Coding\MQL\#MQL5\Files\UGA Manager\Files

                    //MessageBox.Show(textSource.Text, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
                    //MessageBox.Show(textOutput.Text, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);

                    result = MakeLink.Create(argument, 
                                             textOutput.Text + "\\" + i.ToString (),
                                             textSource.Text + "\\" + "Agent-127.0.0.1-" + port.ToString () + "\\MQL5\\Files");
                    //if (!result) MessageBox.Show("Something went wrong!", this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
                }
                MessageBox.Show("Done!", this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
            }
Файлы:
MakeLink-master.zip  16 kb
 
Andrey Dik:

Доброго дня, суперпрофи!

Задача - пакетное создание ссылок на папки агентов. Нашел исходник проги на гитхабе (проект в прикрепе) с функционалом нужным мне, ссылки создает исправно, но пытаюсь в цикле делать сразу несколько ссылок и облом.

Вот что нужно получить на выходе (руками ссылки насоздовал):


зачем такие сложности? mklink - команда шела

остаётся набросать скрипт на любом some-script :-) на PowerShell или Питоне

 
Maxim Kuznetsov:

зачем такие сложности? mklink - команда шела

остаётся набросать скрипт на любом some-script :-) на PowerShell или Питоне

можно конечно, а пользовательский интерфейс для юзверя? как он будет пользоваться скриптом?

 
Andrey Dik:

можно конечно, а пользовательский интерфейс для юзверя? как он будет пользоваться скриптом?

блин... есть подозрение что в эту часть форума мало кто заходит, тем более в раздел MQL4. Создам ка я ветку в Общем обсуждении.

 
Andrey Dik:

можно конечно, а пользовательский интерфейс для юзверя? как он будет пользоваться скриптом?

а в чём сложность ? так-же скриптом нарисовать интерфейс..а то целый С# в зависимостях ради одной формочки

хотя, хозяин-барин ...

 
Maxim Kuznetsov:

а в чём сложность ? так-же скриптом нарисовать интерфейс..а то целый С# в зависимостях ради одной формочки

хотя, хозяин-барин ...

если не сложно - помогите пожалуйста. 
 
