Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1. - страница 47

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:
Посмотрите ещё этот раздел документации.

Посмотрел. Спасибо.

 
Oleg Shangin #:

Посмотрел. Спасибо.

Спасибо посмотрел, понял ошибку, или спасибо посмотрел, иди взад?

 
Alexey Viktorov #:

Спасибо посмотрел, понял ошибку, или спасибо посмотрел, иди взад?

Ошибку пока ещё не исправил, но появилось мысль в какой плоскости может лежать решение.

 
Oleg Shangin #:

Ошибку пока ещё не исправил, но появилось мысль в какой плоскости может лежать решение.

Да лежит решение на поверхности.

Если сделка DEAL_ENTRY_OUT и магик сделки равен заданному или равен нулю, значит сделка закрыта руками.

Получаем DEAL_POSITION_ID

Выбираем ордера и сделки этой позиции.

3. С помощью DEAL_MAGIC получаем Magic_ID открывающей сделки

4. Если Magic_ID открывающей позиции равен заданному в настройках, то считаем закрывающую сделку нашей и фиксируем сведения о ней.
5. Отрисовываем метки открытия и закрытия позиции и линию жизни позиции. (Это удобно, когда на одной паре стоит несколько роботов, чтобы графически видеть нужную часть истории). 

 
Alexey Viktorov #:

Да лежит решение на поверхности.

Если сделка DEAL_ENTRY_OUT и магик сделки равен заданному или равен нулю, значит сделка закрыта руками.

Получаем DEAL_POSITION_ID

Выбираем ордера и сделки этой позиции.

3. С помощью DEAL_MAGIC получаем Magic_ID открывающей сделки

4. Если Magic_ID открывающей позиции равен заданному в настройках, то считаем закрывающую сделку нашей и фиксируем сведения о ней.
5. Отрисовываем метки открытия и закрытия позиции и линию жизни позиции. (Это удобно, когда на одной паре стоит несколько роботов, чтобы графически видеть нужную часть истории). 

Я уже сделал новый на базе инклюда #include <Arrays\ArrayObj.mqh>
Сначала в виде скипрта. А потом в виде инклюда.


Файлы:
DataHistory_skript.ex5  57 kb
DataHistory_skript.mq5  47 kb
 
Здравствуйте! При нажатии "открыть каталог данный" открывается чёрное окно. Как решить эту проблему, чтобы корректно открывалась функция "открыть каталог данных"
 
washan #:
Здравствуйте! При нажатии "открыть каталог данный" открывается чёрное окно. Как решить эту проблему, чтобы корректно открывалась функция "открыть каталог данных"

очевидное: удалить вирусню

1...4041424344454647
Новый комментарий