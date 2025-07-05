Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1. - страница 47
Посмотрите ещё этот раздел документации.
Посмотрел. Спасибо.
Посмотрел. Спасибо.
Спасибо посмотрел, понял ошибку, или спасибо посмотрел, иди взад?
Спасибо посмотрел, понял ошибку, или спасибо посмотрел, иди взад?
Ошибку пока ещё не исправил, но появилось мысль в какой плоскости может лежать решение.
Ошибку пока ещё не исправил, но появилось мысль в какой плоскости может лежать решение.
Да лежит решение на поверхности.
Если сделка DEAL_ENTRY_OUT и магик сделки равен заданному или равен нулю, значит сделка закрыта руками.
Получаем DEAL_POSITION_ID
Выбираем ордера и сделки этой позиции.
3. С помощью DEAL_MAGIC получаем Magic_ID открывающей сделки
4. Если Magic_ID открывающей позиции равен заданному в настройках, то считаем закрывающую сделку нашей и фиксируем сведения о ней.
5. Отрисовываем метки открытия и закрытия позиции и линию жизни позиции. (Это удобно, когда на одной паре стоит несколько роботов, чтобы графически видеть нужную часть истории).
Я уже сделал новый на базе инклюда #include <Arrays\ArrayObj.mqh>
Сначала в виде скипрта. А потом в виде инклюда.
Здравствуйте! При нажатии "открыть каталог данный" открывается чёрное окно. Как решить эту проблему, чтобы корректно открывалась функция "открыть каталог данных"
очевидное: удалить вирусню