Анналы форума: Цитаты дня - страница 88

Новый комментарий
 
AlexeyVik:

Признать свою ошибку может только сильный.


А от тебя, мешок с ... ничего хорошего уже давно никто не ждёт...

И правильно ...и не надо даже ждать и надеятся
 
Mischek2:
И правильно ...и не надо даже ждать и надеятся

Ну очень содержательная мысль....
 
AlexeyVik:
Ну очень содержательная мысль....

Спасибо, я знаю . Подтягивайся уж как то
 

zoritch: пипец какой то получается чтобы закрабатывать надо беспробудно пить

Тут.

 

reterwer2:

    if (true == false && false) PipValue = 10;
 

Какая версия программы iCustom на сегодняшний день является последней , где можно скачать эту программу - именно последнюю выпущенную версию и её полное описание для выполнения настроек ? 
Мда...
 

Пришло в личку


 
Vladimir Pastushak:

Пришло в личку


денех хотят на вас срубить малёк
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Сделать меня главным модератором

Andrey Dik, 2017.08.06 19:58

не в каждых языках, а одну на всех! сейчас в профиле не отмечается к какой языковой части форума зареган юзер, а надо отмечать перемещённых в специальную часть форума клёмом "космополит", то есть люди без Родины и рода, отщепенцы, которые не имеют ничего святого.

тогда другие юзеры лишний раз подумают увидев клеймо в профиле прежде чем иметь дело с таким человеком (флиланс, маркет и т.д.).

может быть тогда люди начнут отвечать за свои слова.


Когда препод в инстике рассказывал про борьбу с космополитизмом в СССР, даже и представить не мог, что такой маразм возможен на полном серьезе.

Если кто не знает,Что такое космополитизм:


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бесплатный советник для скальпинга

Здравствуйте . Прошу помочь  с приобретением  отличного советника для скальпинга  c ручным подтверждением с  его установкой ,отладкой . Если платный оплачу с прибыли данного советника . Лет 5 назад пользовался, иланом давал прибыль до 60% в сутки со 100$ . 


1...8182838485868788899091
Новый комментарий