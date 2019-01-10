Анналы форума: Цитаты дня - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Признать свою ошибку может только сильный.
А от тебя, мешок с ... ничего хорошего уже давно никто не ждёт...
И правильно ...и не надо даже ждать и надеятся
Ну очень содержательная мысль....
zoritch: пипец какой то получается чтобы закрабатывать надо беспробудно пить
Тут.
reterwer2:
тут
Пришло в личку
Пришло в личку
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сделать меня главным модератором
Andrey Dik, 2017.08.06 19:58
не в каждых языках, а одну на всех! сейчас в профиле не отмечается к какой языковой части форума зареган юзер, а надо отмечать перемещённых в специальную часть форума клёмом "космополит", то есть люди без Родины и рода, отщепенцы, которые не имеют ничего святого.
тогда другие юзеры лишний раз подумают увидев клеймо в профиле прежде чем иметь дело с таким человеком (флиланс, маркет и т.д.).
может быть тогда люди начнут отвечать за свои слова.
Когда препод в инстике рассказывал про борьбу с космополитизмом в СССР, даже и представить не мог, что такой маразм возможен на полном серьезе.
Если кто не знает,Что такое космополитизм:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бесплатный советник для скальпинга
Здравствуйте . Прошу помочь с приобретением отличного советника для скальпинга c ручным подтверждением с его установкой ,отладкой . Если платный оплачу с прибыли данного советника . Лет 5 назад пользовался, иланом давал прибыль до 60% в сутки со 100$ .