Мне нужна ПОМОЩЬ, пожалуйста, это СРОЧНО ... действительно СРОЧНО!

Мне нужен индикатор mfi с 4 различными периодами mfi. Кто может мне помочь ...

 

Уравни Фибанаюи + 423

Yevheniy Kopanitskyy, 2017.08.10 23:55

Всем трейдерам привет. Нужны чёткие уравни за 423. Знаю что есть за 1007 Если у кого есть данные цифры поделитесь

 

Всем трейдерам привет. Нужны чёткие уравни за 423. Знаю что есть за 1007 Если у кого есть данные цифры поделитесь

Давно так не смеялся.)

Почему-то вспомнились "номерные" радиостанции: "Уровни за 215 - ..." и понеслась цифирь-

 

Использование индикатора рассчитанного на другом символе в советнике mql4

Vitaly Muzichenko, 2017.09.01 20:52

Возможность контроля есть везде, но этот контроль вошёл в моду только с появлением мкл5

В четвёртом мало кто проверял данные, да и редко вообще об этом задумывались. В пятом сделано ударение в документации на проверку данных, вот её и начали использовать повсеместно. Если не проверяли в четвёрке, то можете не проверять и в пятёрке, ну а если нужна проверка в четвёрке, то можете её делать, просто получать и сравнивать значения в буферах индикатора.


 
Как радует, что почти везде есть боты, и не нужно всё делать самому, они сделают часть работы бесплатно за тебя.

Дмитрий, спасибо за пиар моей личности, а главное профиля, он мне не помешает. И просьба на будущее: как можно чаще это делайте, и не в одной ветке, а в нескольких.

Спасибо!

P.S. Как-то быстро нашёл, хоть и читал несколько лет назад, это сообщение

 
Отжигай чаще

 
Отжигай чаще

Хорошо. Вы только не потеряйте дар бота.

 
Вбитый шуруп держит сильнее вкрученного гвоздя.
 
