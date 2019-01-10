Анналы форума: Цитаты дня - страница 90
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Никогда не поймешь в чем шутка юмора. Еще рассуждаешь о теории относительности. На первом чихе спалился. Подсказок не будет.
я давно уже понял в чем ваши шутки юмора - к сожалению ни в чем :)
Никогда не поймешь в чем шутка юмора. Еще рассуждаешь о теории относительности. На первом чихе спалился. Подсказок не будет.
"Че да ну" перестал писать? Надоело?
"Че да ну" перестал писать? Надоело?
Типа тоже "специалист" по теории относительности? Что же ты так неравнодушен ко мне, что же тебя так от меня плющит и колбасит?
Типа тоже "специалист" по теории относительности? Что же ты так неравнодушен ко мне, что же тебя так от меня плющит и колбасит?
Мне данное направление не интересно. Где фирменное "да ну"?
Сдулся старый? Порох кончился?
Мне данное направление не интересно. Где фирменное "да ну"?
Сдулся старый? Порох кончился?
Когнитивный диссонанс возникает? С этим не ко мне.
Данным направлением не интересуешься, но все равно тоже будешь покруче Эйнштейна с Фрейдом вместе взятых?
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
How to transfer historical data from mt5 to mt4
Huido, 2017.12.02 17:10Я работаю с брокером, который не поддерживает mt4, но я хочу работать с mt4, и он имеет только mt5. Как я могу перенести данные из метатрейдера 5 в mt4.
Вновь открытая ветка ... нормальный вопрос ... про кастомные символы, думаю, отвечать на вопрос не надо (спрашивающему будет не понятно); что МТ4 это не то, что МТ5 - тоже вроде писать не надо ...
Вот что отвечать?
А может он спрашивает что-то серьезное, а я и не понял ...
Вновь открытая ветка ... нормальный вопрос ... про кастомные символы, думаю, отвечать на вопрос не надо (спрашивающему будет не понятно); что МТ4 это не то, что МТ5 - тоже вроде писать не надо ...
Вот что отвечать?
А может он спрашивает что-то серьезное, а я и не понял ...
там уже ответили - этим линком:
Save history to HST - скрипт для MetaTrader 5
Только вот зачем из МТ5 делать МТ4 - непонятно ...
там уже ответили - этим линком:
Save history to HST - скрипт для MetaTrader 5
Только вот зачем из МТ5 делать МТ4 - непонятно ...
А что удивительного - привык человек к любимой лошадке
Не анналы форума, а прямо ветки, в англ части форума, сейчас, сверху вниз:
Канада, Франция, Америка, Малайзия ... (топик стартеры) ...
А у вас тут что вверху обсуждают?
Что-то заумное?
Тогда мы идем к вам!
:)
Оскар...