Анналы форума: Цитаты дня - страница 90

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[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Никогда не поймешь в чем шутка юмора. Еще рассуждаешь о теории относительности. На первом чихе спалился. Подсказок не будет.


я давно уже понял в чем ваши шутки юмора - к сожалению ни в чем :)

 
Dmitry Fedoseev:

Никогда не поймешь в чем шутка юмора. Еще рассуждаешь о теории относительности. На первом чихе спалился. Подсказок не будет.


"Че да ну" перестал писать? Надоело?

 
Evgeny Belyaev:

"Че да ну" перестал писать? Надоело?


Типа тоже "специалист" по теории относительности? Что же ты так неравнодушен ко мне, что же тебя так от меня плющит и колбасит?

 
Dmitry Fedoseev:

Типа тоже "специалист" по теории относительности? Что же ты так неравнодушен ко мне, что же тебя так от меня плющит и колбасит?


Мне данное направление не интересно. Где фирменное "да ну"? 

Сдулся старый? Порох кончился?

 
Evgeny Belyaev:

Мне данное направление не интересно. Где фирменное "да ну"? 

Сдулся старый? Порох кончился?


Когнитивный диссонанс возникает? С этим не ко мне.

Данным направлением не интересуешься, но все равно тоже будешь покруче Эйнштейна с Фрейдом вместе взятых?

 

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How to transfer historical data from mt5 to mt4

Huido, 2017.12.02 17:10

Я работаю с брокером, который не поддерживает mt4, но я хочу работать с mt4, и он имеет только mt5. Как я могу перенести данные из метатрейдера 5 в mt4. 

Вновь открытая ветка ... нормальный вопрос ... про кастомные символы, думаю, отвечать на вопрос не надо (спрашивающему будет не понятно); что МТ4 это не то, что МТ5 - тоже вроде писать не надо ...

Вот что отвечать?
А может он спрашивает что-то серьезное, а я и не понял ...


 
Sergey Golubev:

Вновь открытая ветка ... нормальный вопрос ... про кастомные символы, думаю, отвечать на вопрос не надо (спрашивающему будет не понятно); что МТ4 это не то, что МТ5 - тоже вроде писать не надо ...

Вот что отвечать?
А может он спрашивает что-то серьезное, а я и не понял ...



там уже ответили - этим линком: 
Save history to HST - скрипт для MetaTrader 5
Только вот зачем из МТ5 делать МТ4 - непонятно ...

 
Sergey Golubev:

там уже ответили - этим линком: 
Save history to HST - скрипт для MetaTrader 5
Только вот зачем из МТ5 делать МТ4 - непонятно ...

А что удивительного - привык человек к любимой лошадке

 

Не анналы форума, а прямо ветки, в англ части форума, сейчас, сверху вниз:

  • первая ветка сверху ... товарищ не понимает (не прикалывается, а действительно не понимает), почему его советник работает по бектесту хорошо на паре EUR/USD, но плохо на остальных парах. Я в дискуссию не встреваю, так как там уже есть модератор (который в шоке - как только понял, что вопрос - это не прикол) ... думаю, разговор там будет длинный и тяжелый ... до утра будет разговор ...
  • вторая ветка сверху ... не загружается советник на Метатрейдер от одного из брокеров. Топик стартер советник называет роботом, а загружает он "MQL5", и спрашивает - почему этот Метатрейдер не совместим с MQL5 ... я там встрял с объяснениями, но, видно, все окончательно запутал ... теперь топик стартеру все-таки придется выдать скриншот о том, что и откуда  (и куда) он загружает ... так как словами не получается ...
  • третья ветка ... топик стартер спрашивает, что если у него бай ордер, а цена растет, но он хочет сделать селл потом - что делать? Сразу нажать эту красную штуку, а как потом вывести деньги (у него депозит 200 баксов)? ...
  • четвертая ветка сверху в англ ... товарищ просит модифицировать его советник - исходник приложил. Третьим постом - модифицировали.
  • пятая ветка - один спрашивает - это уже время покупать (открывать бай позицию в Метатрейдере) по биткоину, или еще подождать ... 

Канада, Франция, Америка, Малайзия ... (топик стартеры) ...

А у вас тут что вверху обсуждают?
Что-то заумное?
Тогда мы идем к вам!
:)

 

Оскар...


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