А Вы гарантируете, что в коде эксперта нет случайностей, которые выдают разные сигналы на том же промежутке?
Чтобы проверить сигналы, воспользуйтесь командой "Открыть график" в отчете тестера и посмотрите графическое отображение сделок.
kernelmd:
Кстати, открыть график - не отображает сделки, их просто нет на графике, все пусто...
Расследование показало, что свопы в тестере считаются с ошибкой. Поэтому такие результаты. Подождите следующего билда.
Дождался обновления до 291 билда (предыдущий - 286). По сравнению с первоначальный примером (https://www.mql5.com/ru/forum/1227) результаты изменились незначительно (параметры оптимизации идентичны):
Полагаю, что и на других исторических данных результаты не будут сильно разниться (отслежу, конечно).
М-дя... Придётся с микроскопом в руках перепроверять код. Чтобы впредь не куражиться на тему "Йа - миллионер" :):):) Установил пока только, что у Альпари на демо-счёте размер максимального лота составляет 100.
Что касается "100% глюка" (https://www.mql5.com/ru/forum/1227/page1/#comment_8445), то результаты прогона на новом билде выложу позже.
Дам один совет:
Очень похоже что у вас постоянное реинвестирование.
Не тестируйте советник с постоянным реинвестированием (увеличение лота, если он конечно не предполагает увеличение, например как мартингейл).
Если использовать фиксированный лот - будет легче понять будет ли прибыль.
А так, подогнал эксперт, реинвестирование врубил и доволен, а если его прогнать с теми же параметрами, да на другом периоде?
С реинвестированием он может слить очень быстро.
И еще странно то что вы не тестируете "Все тики".
Вот я с реинвестированием развлекался:
Жаль только лот был сильно ограничен, так бы еще выше улетел.
80000$ с начального депо в 200$ за 5 месяцев.
Снимаю шляпу! Тот эксперт-стомиллионник не учитывал, что у Альпари плечо не 100, а 500. Поэтому торговля отчасти напоминала то, что Вы называете "постоянным реинвестированием". После выявления этой причины в код советника были внесены небходимые изменения, но миллионы остались (демо-счёт Альпари). Прогонял с "хорошими" параметрами на разных периодах. Всё было зашибись. Ничего не сливалось.
За совет спасибо, учту при дальнейшей работе. Только вот не могу понять, почему тестер настроен на работу только с фиксированным лотом (если это действительно так). Не могу поверить, что разработчики ориентируются на экспертописателей, которые работают только с фиксированным лотом. А где же проверять надёжность собственных правил управления капиталом?
"Все тики" тестирую позже (на конкретных проходах), после того, как закончится быстрая оптимизация "на минутках" (так быстрее). Поскольку результаты отличаются не сильно, то особо не заморачиваюсь.
Судя по Вашим "развлечениям", нас в лодке может быть много :)
Yedelkin:
Только вот не могу понять, почему тестер настроен на работу только с фиксированным лотом (если это действительно так). Не могу поверить, что разработчики ориентируются на экспертописателей, которые работают только с фиксированным лотом. А где же проверять надёжность собственных правил управления капиталом?
За совет спасибо, учту при дальнейшей работе. Только вот не могу понять, почему тестер настроен на работу только с фиксированным лотом (если это действительно так). Не могу поверить, что разработчики ориентируются на экспертописателей, которые работают только с фиксированным лотом. А где же проверять надёжность собственных правил управления капиталом?
Вам советовали вести торговлю фиксированным лотом чтобы Вы сами смогли понять результаты своего эксперта.
Вообще странно, что Вы не пожелали проверить сделки в отчете тестера, а делали выводы на основе только лишь графика.
Что значит "только с фиксированным лотом"? Насколько я понимаю можно работать с любым лотом, лишь бы он не выходил за границы определенных параметров...
Вам советовали вести торговлю фиксированным лотом чтобы Вы сами смогли понять результаты своего эксперта.
Вообще странно, что Вы не пожелали проверить сделки в отчете тестера, а делали выводы на основе только лишь графика.
А где сказано, что "я не пожелал проверить сделки в отчете тестера, а делал выводы на основе только лишь графика"? Кто-то из модераторов не раз говорил, что картинки являются более доходчивым способом донесения информации. Делать на основании выложенных мной графиков вывод о том, что я "делаю выводы только на их основании" - несколько неправильно.
В отчётах тестера всё нормально; есть прибыли и убытки, прибылей больше, растут потихоньку, размер лота меняется в соответствии с правилами управления капиталом. Переходить на фиксированный лот в моём случае - это значит полностью менять стратегию и код. Не вижу смысла. Это уже будет не мой эксперт. Но за советы благодарен - кругозор расширяется.
