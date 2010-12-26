Тестер Стратегий. Миллионы за 5 месяцев? - страница 5

hotey:

Всем приветы! Представляю Вашему вниманию свой Грааль :)

вы опубликуйте два графика - один на периоде по которому проводилась оптимизация, а второй на периоде по которому оптимизация НЕ проводилась. 

 

Не поверите, но оптимизация тут не требуется. 3 месяця нарисовал, т.к. макс ограничение на позицию 100 лотов и дальше удвоение не работает. Ну смотрите вот такой вариант:

 

 
прибыльность маловата. на реале наверняка будет слив. покажите отчёт с постоянным лотом. какое среднее время жизни сделки (минут, часов, дней?)
Прибольность такая, потому что часть позиций неизбежно закрывается в минусе, но она постоянна, практически. Эксперт мультивалютный и здесь нет ни локов ни мартингейла ничего подобного. А время жизни  разное бывает - от нескольких часов до нескольких дней.

 
hotey, какой тут размер лота?
 
3 позиции. суммарно 1 лот 

 
какая получается средняя прибыль на одну сделку в пунктах? 39 пунктов?
 
Честно говоря, не считал. Позиции закрываются при достижении определенной суммарной прибыли.
 
Jager:
Может стоит сюда заглянуть? (Мой первый грааль.)

в упомянутой статье 2006 года, много относится к ДЦ-кухням. На дворе 2011 год почти. появиличь ECN брокеры, с которыми можно пипсовать как хочешь, правда есть проскальзывания ноони в целом картины то не портят...

Hotey - поздравляю с разработкой, единственный глюк тестера - это работа с очень близкими стопами и тралом, а так тестер достаточно достоверный. вообще демо счет покажет работоспособность твоей системы. А брокера нормлаьного для пипсовки - найти уже не так сложно 

