Yedelkin:
А попробуйте теперь прогнать тот же самый эксперт через MQ. Очень интересно, какие у Вас будут результаты.

Прогонял через терминалы от других ДЦ, прибыль на порядки меньше.  

Да, и самое главное не сказал, что тестил это я эксперта на MQL4, а не MQL5. И периоды вибирал специально такие, чтоб максимальное число было убыточных сделок. Если от балды период выбирать, то та же прибыль получается за 2 мес.

 
ma377:

Блин, значит Альпари до сих пор нифига не исправил свою историю... https://www.mql5.com/ru/forum/1403/page5/#comment_12203

А так хорошо всё начиналось! 

И обнаружил, что результаты оптимизации у двух билдов различаются кардинально.
 
Yedelkin:

Дело не в истории, историю я брал с MQ причем даже ее фиксил от дыр и косяков, поэтому корявость истории я исключаю из рассмотрения, от Alpari только терминал и их торговое окружение.

 

у меня все подозрение падает на торговое окружение... 

 

Такой вариант не может не радовать. Слабо представляю, что такое "торговое окружение", но сказанное выглядит для меня как луч света в царстве результатов оптимизации :)

Остаётся надеяться, что "торговое окружение"  с подобными характеристиками существует не только у демо-счетов.

 
А может спрэд не учитывается? Такая пуля тоже была как-то, но спрэд добавили и всё на свои места стало, вниз под 45 :)))
 
mr.arseniy:
А может спрэд не учитывается? Такая пуля тоже была как-то, но спрэд добавили и всё на свои места стало, вниз под 45 :)))

На днях разработчики выяснили, что у Альпари маржа не взимается. Возможно, та же самая история была (есть) и со спрэдами.
 
Спред у Alpari Demo действительно нулевой. На паре GPBUSD как минимум с  октября 2010. По другим периодам и символам не смотрел, думаю, что тоже.

Кстати, маржу на прошлой неделе исправили.

 

Всем приветы! Представляю Вашему вниманию свой Грааль :)

Тоже с рефинансированием. 

