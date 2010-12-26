Тестер Стратегий. Миллионы за 5 месяцев? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А попробуйте теперь прогнать тот же самый эксперт через MQ. Очень интересно, какие у Вас будут результаты.
Прогонял через терминалы от других ДЦ, прибыль на порядки меньше.
Да, и самое главное не сказал, что тестил это я эксперта на MQL4, а не MQL5. И периоды вибирал специально такие, чтоб максимальное число было убыточных сделок. Если от балды период выбирать, то та же прибыль получается за 2 мес.
Прогонял через терминалы от других ДЦ, прибыль на порядки меньше.
Да, и самое главное не сказал, что тестил это я эксперта на MQL4, а не MQL5. И периоды вибирал специально такие, чтоб максимальное число было убыточных сделок. Если от балды период выбирать, то та же прибыль получается за 2 мес.
Блин, значит Альпари до сих пор нифига не исправил свою историю... https://www.mql5.com/ru/forum/1403/page5/#comment_12203
А так хорошо всё начиналось!
Блин, значит Альпари до сих пор нифига не исправил свою историю... https://www.mql5.com/ru/forum/1403/page5/#comment_12203
А так хорошо всё начиналось!
Дело не в истории, историю я брал с MQ причем даже ее фиксил от дыр и косяков, поэтому корявость истории я исключаю из рассмотрения, от Alpari только терминал и их торговое окружение.
у меня все подозрение падает на торговое окружение...
Такой вариант не может не радовать. Слабо представляю, что такое "торговое окружение", но сказанное выглядит для меня как луч света в царстве результатов оптимизации :)
Остаётся надеяться, что "торговое окружение" с подобными характеристиками существует не только у демо-счетов.
mr.arseniy:
А может спрэд не учитывается? Такая пуля тоже была как-то, но спрэд добавили и всё на свои места стало, вниз под 45 :)))
На днях разработчики выяснили, что у Альпари маржа не взимается. Возможно, та же самая история была (есть) и со спрэдами.
Спред у Alpari Demo действительно нулевой. На паре GPBUSD как минимум с октября 2010. По другим периодам и символам не смотрел, думаю, что тоже.
Кстати, маржу на прошлой неделе исправили.
Всем приветы! Представляю Вашему вниманию свой Грааль :)
Тоже с рефинансированием.